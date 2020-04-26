За сутки 29 новых случаев COVID-19 подтвердили на Волыни, одна женщина умерла

Пациентка отделения гематологии, которая в течение последних трех недель находилась в больнице с диагнозом "острый лейкоз" и попутным заболеванием коронавирусом, умерла.

Об этом и.о. директора Волынской областной клинической больницы Александр Дударь по телефону рассказал журналистам Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщина умерла от лимфомы и попутного заболевания COVID-19. 23 апреля у пациентки был взят анализ на коронавирус. Метод ПЦР-диагностики подтвердил диагноз", - отметил он.

По состоянию на 10:00 26 апреля в Волынской области зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в области у 241 человека диагноз COVID-19, которой лабораторно подтвержден методом ПЦР. 11 новых больных - медработники и пациенты отделения гематологии областной больницы, рассказала начальник управления информационной политики и цифровой трансформации ОГА Карина Мариневич.

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Дударь также сообщил: "Четырех пациентов, контактировавших с умершей, и 16 других пациентов отделения перевели во временный инфекционный госпиталь. Они изолированы, получают необходимое лечение. Шесть медсестер гематологического отделения с диагнозом COVID-19, который у них протекает бессимптомно, находятся дома на самоизоляции. Отделение трижды дезинфицировали. Решается вопрос о новой локации для отделения гематологии".

За сутки поступило 54 сообщения о подозрении на коронавирусной инфекцией. В области методом ПЦР обследован 1651 человек. 6 случаев болезни завершились летально. Выздоровели 48 человек.

Напомним, на утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек.