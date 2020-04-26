Вспышка коронавируса в Подольске на Одесчине: в город направили экспертов медицины катастроф, - ОГА
В Подольск Одессой области, в котором COVID-19 инфицированы более 40 сотрудников двух больниц, направлены эксперты медицины катастроф.
Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.
"Для контроля ситуации в город уже направили экспертов медицины катастроф. Представители Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других служб усилят контроль за соблюдением карантина в районе. Каждый случай бездействия будет рассматриваться в соответствии с украинским законодательством, а причастные - привлекаться к ответственности", - сказал председатель ОГА.
Он подчеркнул, что эпидемическая ситуация в Подольске с сегодняшнего дня отслеживается в режиме 24/7 (круглосуточно и без выходных). По его словам, специальная комиссия круглосуточно будет докладывать о состоянии пациентов, работе главных врачей медицинских учреждений, а также действиях городской и районной властей по борьбе с коронавирусом.
"Как показывает ситуация, в Подольске местными властями, районным руководством и медработниками было принято недостаточно карантинных и санитарных мер для предотвращения распространения болезни. Как результат - 88 больных в городе, почти половина – медработники", - акцентировал Куцый.
По данным волонтеров, оказывающим помощь медикам, в Подольске очень сложная ситуация. Инфицированы медики двух больниц - городской, которая является опорной по COVID-19, и районной, которая принимает всех пациентов с другими заболеваниями, пишет УНИАН.
Как поясняет волонтер Екатерина Ножевникова, в Подольской районной больнице (не опорной) несколько дней назад закрыли отделение реанимации, так как врач отправлен на карантин по COVID-19. Из-за этого не могли оказать соответствующую помощь пациентке с инсультом, и ее транспортировали в Одесскую областную клиническую больницу.
По данным волонтеров, для того, чтобы эту женщину доставили в Одессу, пришлось "подключить" заместителя главы ОГА Виталия Свичинского.
Как сообщалось, на этой неделе в город Подольск Одесской области, в котором проживают около 40 тыс. лиц, ограничили въезд из-за вспышки COVID-19. По состоянию на 9:30 25 апреля, в городе была зафиксирована самая большая в регионе вспышка - 56 человек, из которых 10 медработников, в основном Подольской городской больницы, являющейся опорной для COVID-19. Уже в субботу вечером стало известно, что в городе инфицированы еще 32 медика - работники другой больнице (районной), которые контактировали с умершим 19 апреля местным жителем - 60-летним врачом семейной медицины. Всего в городе инфицированы уже 88 человек.
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Возможно, неизлечимый.
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Пропустили літеру... Але цікаво те, що маємо близько 1700 інфікованих медиків та відправляємо ще 40. Так швидко прийдемо до стану, коли не буде кому лікувати.
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Славко Славковіч
@5nagwo8jr9zCvi8
·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1254428345183416322 3 ч
Лікарі Ізраїльської реанімації піднімають собі настрій після 12--ти годинного чергування
https://twitter.com/i/status/1254428345183416322
26.04.2020 г.
Поставки т.н. " ПЦР-систем от украинского производителя " озвученные к воскресенью министром здравоохранения Степановым - это еще одна афера которую прокручивается для проведения теневых схем ограбления и без того пустого украинского бюджета. Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.
А 11 человек в сутки от туберкулёза?
А 1600 человек в сутки просто умирающих от различных заболеваний.
На хрена нам все это вкладывают в уши, хотелось бы знать?