Вспышка коронавируса в Подольске на Одесчине: в город направили экспертов медицины катастроф, - ОГА

В Подольск Одессой области, в котором COVID-19 инфицированы более 40 сотрудников двух больниц, направлены эксперты медицины катастроф.

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Для контроля ситуации в город уже направили экспертов медицины катастроф. Представители Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других служб усилят контроль за соблюдением карантина в районе. Каждый случай бездействия будет рассматриваться в соответствии с украинским законодательством, а причастные - привлекаться к ответственности", - сказал председатель ОГА.

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Он подчеркнул, что эпидемическая ситуация в Подольске с сегодняшнего дня отслеживается в режиме 24/7 (круглосуточно и без выходных). По его словам, специальная комиссия круглосуточно будет докладывать о состоянии пациентов, работе главных врачей медицинских учреждений, а также действиях городской и районной властей по борьбе с коронавирусом.

"Как показывает ситуация, в Подольске местными властями, районным руководством и медработниками было принято недостаточно карантинных и санитарных мер для предотвращения распространения болезни. Как результат - 88 больных в городе, почти половина – медработники", - акцентировал Куцый.

По данным волонтеров, оказывающим помощь медикам, в Подольске очень сложная ситуация. Инфицированы медики двух больниц - городской, которая является опорной по COVID-19, и районной, которая принимает всех пациентов с другими заболеваниями, пишет УНИАН.

Как поясняет волонтер Екатерина Ножевникова, в Подольской районной больнице (не опорной) несколько дней назад закрыли отделение реанимации, так как врач отправлен на карантин по COVID-19. Из-за этого не могли оказать соответствующую помощь пациентке с инсультом, и ее транспортировали в Одесскую областную клиническую больницу.

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По данным волонтеров, для того, чтобы эту женщину доставили в Одессу, пришлось "подключить" заместителя главы ОГА Виталия Свичинского.

Как сообщалось, на этой неделе в город Подольск Одесской области, в котором проживают около 40 тыс. лиц, ограничили въезд из-за вспышки COVID-19. По состоянию на 9:30 25 апреля, в городе была зафиксирована самая большая в регионе вспышка - 56 человек, из которых 10 медработников, в основном Подольской городской больницы, являющейся опорной для COVID-19. Уже в субботу вечером стало известно, что в городе инфицированы еще 32 медика - работники другой больнице (районной), которые контактировали с умершим 19 апреля местным жителем - 60-летним врачом семейной медицины. Всего в городе инфицированы уже 88 человек.