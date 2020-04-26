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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса в Подольске на Одесчине: в город направили экспертов медицины катастроф, - ОГА

Вспышка коронавируса в Подольске на Одесчине: в город направили экспертов медицины катастроф, - ОГА

В Подольск Одессой области, в котором COVID-19 инфицированы более 40 сотрудников двух больниц, направлены эксперты медицины катастроф.

 Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Для контроля ситуации в город уже направили экспертов медицины катастроф. Представители Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других служб усилят контроль за соблюдением карантина в районе. Каждый случай бездействия будет рассматриваться в соответствии с украинским законодательством, а причастные - привлекаться к ответственности", - сказал председатель ОГА.

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Он подчеркнул, что эпидемическая ситуация в Подольске с сегодняшнего дня отслеживается в режиме 24/7 (круглосуточно и без выходных). По его словам, специальная комиссия круглосуточно будет докладывать о состоянии пациентов, работе главных врачей медицинских учреждений, а также действиях городской и районной властей по борьбе с коронавирусом.

"Как показывает ситуация, в Подольске местными властями, районным руководством и медработниками было принято недостаточно карантинных и санитарных мер для предотвращения распространения болезни. Как результат - 88 больных в городе, почти половина – медработники", - акцентировал Куцый.

По данным волонтеров, оказывающим помощь медикам, в Подольске очень сложная ситуация. Инфицированы медики двух больниц - городской, которая является опорной по COVID-19, и районной, которая принимает всех пациентов с другими заболеваниями, пишет УНИАН.

Как поясняет волонтер Екатерина Ножевникова, в Подольской районной больнице (не опорной) несколько дней назад закрыли отделение реанимации, так как врач отправлен на карантин по COVID-19. Из-за этого не могли оказать соответствующую помощь пациентке с инсультом, и ее транспортировали в Одесскую областную клиническую больницу.

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По данным волонтеров, для того, чтобы эту женщину доставили в Одессу, пришлось "подключить" заместителя главы ОГА Виталия Свичинского.

Как сообщалось, на этой неделе в город Подольск Одесской области, в котором проживают около 40 тыс. лиц, ограничили въезд из-за вспышки COVID-19. По состоянию на 9:30 25 апреля, в городе была зафиксирована самая большая в регионе вспышка - 56 человек, из которых 10 медработников, в основном Подольской городской больницы, являющейся опорной для COVID-19. Уже в субботу вечером стало известно, что в городе инфицированы еще 32 медика - работники другой больнице (районной), которые контактировали с умершим 19 апреля местным жителем - 60-летним врачом семейной медицины. Всего в городе инфицированы уже 88 человек.

Вспышка коронавируса в Подольске на Одесчине: в город направили экспертов медицины катастроф, - ОГА 01

Автор: 

карантин (16729) Одесская область (3640) Куцый Максим (56) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ножевникова Екатерина (12)


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Топ комментарии
+9
На дурачка косишь?? Месные ЗЕбилы покацапленные малороссы будут даже в Киеве по Крещатику тягать дидов на палке ничуть не хуже чем потомки алкоголиков в Москвабаде. Дурачка то выключи.
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26.04.2020 21:07 Ответить
+8
На 9 мая ещё дидоф на палках тягать, так шо новые рекорды не за горами...
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26.04.2020 21:00 Ответить
+7
Осталось заразить экспертов медицины катастроф.
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26.04.2020 21:02 Ответить
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Заразу поширюють медики...
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26.04.2020 20:57 Ответить
Ну поки-що така картина. Більше половини випадків інфікації саме в лікарнях. До того ж майже четверть всіх інфікованих це самі медики.
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26.04.2020 21:25 Ответить
Оце,й дивлюся на здатність,оточуючих,тверезо дивитися на Світ
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26.04.2020 21:28 Ответить
Цікава річ
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26.04.2020 21:29 Ответить
Одеса вийде в лідери. Там безшабашність крутіша ніж в Лукашенки.
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26.04.2020 20:58 Ответить
Медики й попі, й зеклоуни - найсумнівніші частини суспільства...!
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26.04.2020 21:00 Ответить
Очень тяжёлый случай...
Возможно, неизлечимый.
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26.04.2020 21:16 Ответить
На 9 мая ещё дидоф на палках тягать, так шо новые рекорды не за горами...
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26.04.2020 21:00 Ответить
На дурачка косишь?? Месные ЗЕбилы покацапленные малороссы будут даже в Киеве по Крещатику тягать дидов на палке ничуть не хуже чем потомки алкоголиков в Москвабаде. Дурачка то выключи.
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26.04.2020 21:07 Ответить
100%
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26.04.2020 21:18 Ответить
А розумний Гепа закликав харківських ватників махати дідами з балконів.
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26.04.2020 21:30 Ответить
Дедами с балконов махать можно. Главное при этом- громко не пердеть.
Спалах коронавірусу в Подільську на Одещині: у місто направили експертів медицини катастроф, - ОДА - Цензор.НЕТ 2711
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26.04.2020 22:37 Ответить
Ватники будуть пуками маскувати кашель. Раніше вони робили це з точністю до навпаки.
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26.04.2020 23:19 Ответить
Осталось заразить экспертов медицины катастроф.
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26.04.2020 21:02 Ответить
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26.04.2020 21:09 Ответить
В Подольск ОдессКой области, в котором COVID-19 инфицированы более 40 сотрудников двух больниц, направлены эксперты медицины катастроф. Источник: https://censor.net.ua/n3191662
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Пропустили літеру... Але цікаво те, що маємо близько 1700 інфікованих медиків та відправляємо ще 40. Так швидко прийдемо до стану, коли не буде кому лікувати.
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26.04.2020 21:03 Ответить
кому поширювати внфекцію...
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26.04.2020 21:06 Ответить
Та,херня-надо Чумака и Кашпировского подключить.
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26.04.2020 21:11 Ответить
Інфікування піде стадіонами й зомбоящиком
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26.04.2020 21:14 Ответить
Ламаються стереотипи світосприйняття...Когнитивний дисонансе,ти,де
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26.04.2020 21:08 Ответить
Кароче молодцы пасху отметили,...теперь готовьте палки дидоф таскать на 9 мая...так вирус потихоньку и выкосит ватное гавнецо..Бо на кремлёвских ЗЕклоунов надежды нет.
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26.04.2020 21:11 Ответить
Как бы серьезно. У нас таковые эксперты точно есть?? Или это очередные "заочники"?
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26.04.2020 21:15 Ответить
пройшли зеконкурс...Кращі в Світі...
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26.04.2020 21:16 Ответить
Это очередные Трускавецкие выпускники..именно таких прохвессионалов заслуживает электорат клоуна.
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26.04.2020 21:20 Ответить
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8

Славко Славковіч

@5nagwo8jr9zCvi8

·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1254428345183416322 3 ч

Лікарі Ізраїльської реанімації піднімають собі настрій після 12--ти годинного чергування

https://twitter.com/i/status/1254428345183416322
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26.04.2020 21:37 Ответить
Хроника одного Президента ...

26.04.2020 г.

Поставки т.н. " ПЦР-систем от украинского производителя " озвученные к воскресенью министром здравоохранения Степановым - это еще одна афера которую прокручивается для проведения теневых схем ограбления и без того пустого украинского бюджета. Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.
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26.04.2020 21:39 Ответить
Вспышка сверхновой звёзды уже не интересует?
А 11 человек в сутки от туберкулёза?
А 1600 человек в сутки просто умирающих от различных заболеваний.
На хрена нам все это вкладывают в уши, хотелось бы знать?
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26.04.2020 21:55 Ответить
Жду когда вся Одисса будет своих или как некоторые кацапы любых дедов таскать ведь эти завозные должны вымереть
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26.04.2020 22:06 Ответить
Не кажи за всю Одесу.
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27.04.2020 02:23 Ответить
 
 