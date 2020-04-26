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Новости Пожары в Украине
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Убытки Прикарпатья из-за пожаров с начала года - более 20 млн грн, - спикер УГСЧС Бабушкина

Убытки Прикарпатья из-за пожаров с начала года - более 20 млн грн, - спикер УГСЧС Бабушкина

На Ивано-Франковщине с начала 2020 года зарегистрировано 1435 пожаров в природных экосистемах. Из них в 1424-х случаях горела сухая трава, бытовой мусор и стерня, в семи - торфяники, пяти - леса. Убытки оцениваются в более 20 млн грн.

Об этом в студии Суспільного сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина, информирует Цензор.НЕТ.

На территории более 300 гектаров возникали пожары. Это почти 1/4 территории Ивано-Франковской области. 5 536 спасателей тушили огонь.

В результате стихийных пожаров погибли два человека, двое получили ожоги.

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Как сообщил и.о. начальника управления превентивной деятельности ГУНП в области Андрей Веляник, по состоянию на сегодняшний день в Главном управлении Нацполиции в Ивано-Франковской области открыто одно уголовное производство о поджоге сухой травы у Ивано-Франковского аэропорта по статье 245 части 1. Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются причины и условия совершения этого правонарушения.

Напомним, 13 апреля депутаты ВРУ проголосовали за увеличение размера штрафов за поджог сухостоя в 18 раз.

Согласно закону, штраф за загрязнение воздуха составляет от 30 до 61 тысячи гривен или ограничение свободы сроком до трех лет.

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог и т.д. наказывается штрафом от почти от 92 до 153 тысяч гривен.

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Автор: 

пожар (5974) ГСЧС (5020) Ивано-Франковская область (929)


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зарегистрировано 1435 пожаров в природных экосистемах. Из них в 1424-х случаях горела сухая трава, бытовой мусор и стерня, в семи - торфяники, пяти - леса. Источник: https://censor.net/n3191663
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26.04.2020 21:28 Ответить
Убытки Украины из-за сороса и его ублюдков 100 млрд $.
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26.04.2020 21:37 Ответить
кто то нажился не лесе, а сейчас концы поджигает...
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26.04.2020 22:23 Ответить
 
 