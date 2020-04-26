В Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России: в киноиндустрии сейчас может произойти откат назад, - актриса Жураковская
Украинский кинематограф сделал в последние годы большой шаг вперед, однако в настоящее время в Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России.
Об этом рассказала в интервью Укринформу актриса театра и кино Олеся Жураковская, передает Цензор.НЕТ.
"Печально, но это наша действительность", - сказала она.
По мнению актрисы, украинский кинематограф сделал в последние годы большой шаг вперед - появилось реально качественное кино.
"Мне очень понравился фильм "Домой", "Мои мысли тихие", наши "Первые ласточки", я считаю, тоже прекрасное кино. А сериал "Поймать Кайдаша" какой замечательный! То есть за это время появилась масса хороших вещей, но сейчас, учитывая печальные тенденции, может быть откат назад...", - подчеркнула Жураковская.
Она добавила, что ее до сих пор часто приглашают сниматься в России, но она не может этого делать.
"Очень сильное внутреннее сопротивление. Не хочу. А вот в Украине сейчас все возвращается на круги своя - у нас снова начали снимать в главных ролях актеров из России, печально, но это наша действительность", - рассказала она.
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Ну так за це 73/43% прогаласували...
Это безусловно зрада и капитуляция - я даже ни на секунду не могу допустить, что киношный бизнес определяется комерческим успехом предприятия.
Или ты сам кнопкой выбираешь качество...
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·https://twitter.com/madstrekoza/status/1253705039102828550 24 апр.
Цій листівці УПА - понад 65 років, а її зміст актуальний і донині!..
Що тут ще сказати? Хіба, щось таке: а запросим-но івана ослопіськіна знімати нові серії "Інтернів" в Україну!
Воістину, маразм крєпчал...
Ребята, "зелёные", угамонитесь, начинает закипать!!!
Украинские актеры все уже во власти!