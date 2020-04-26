В Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России: в киноиндустрии сейчас может произойти откат назад, - актриса Жураковская

Украинский кинематограф сделал в последние годы большой шаг вперед, однако в настоящее время в Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России.

Об этом рассказала в интервью Укринформу актриса театра и кино Олеся Жураковская, передает Цензор.НЕТ.

"Печально, но это наша действительность", - сказала она.

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По мнению актрисы, украинский кинематограф сделал в последние годы большой шаг вперед - появилось реально качественное кино.

"Мне очень понравился фильм "Домой", "Мои мысли тихие", наши "Первые ласточки", я считаю, тоже прекрасное кино. А сериал "Поймать Кайдаша" какой замечательный! То есть за это время появилась масса хороших вещей, но сейчас, учитывая печальные тенденции, может быть откат назад...", - подчеркнула Жураковская.

Она добавила, что ее до сих пор часто приглашают сниматься в России, но она не может этого делать.

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"Очень сильное внутреннее сопротивление. Не хочу. А вот в Украине сейчас все возвращается на круги своя - у нас снова начали снимать в главных ролях актеров из России, печально, но это наша действительность", - рассказала она.