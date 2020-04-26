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В Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России: в киноиндустрии сейчас может произойти откат назад, - актриса Жураковская

В Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России: в киноиндустрии сейчас может произойти откат назад, - актриса Жураковская

Украинский кинематограф сделал в последние годы большой шаг вперед, однако в настоящее время в Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России.

Об этом рассказала в интервью Укринформу актриса театра и кино Олеся Жураковская, передает Цензор.НЕТ.

"Печально, но это наша действительность", - сказала она.

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По мнению актрисы, украинский кинематограф сделал в последние годы большой шаг вперед - появилось реально качественное кино.

"Мне очень понравился фильм "Домой", "Мои мысли тихие", наши "Первые ласточки", я считаю, тоже прекрасное кино. А сериал "Поймать Кайдаша" какой замечательный! То есть за это время появилась масса хороших вещей, но сейчас, учитывая печальные тенденции, может быть откат назад...", - подчеркнула Жураковская.

Она добавила, что ее до сих пор часто приглашают сниматься в России, но она не может этого делать.

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"Очень сильное внутреннее сопротивление. Не хочу. А вот в Украине сейчас все возвращается на круги своя - у нас снова начали снимать в главных ролях актеров из России, печально, но это наша действительность", - рассказала она.

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актер (297) кино (1536) культура (843) россия (96200) фильмы (402) актриса (21)


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Топ комментарии
+78
Маларосія-95 рулить.
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26.04.2020 21:18 Ответить
+63
Что у нас своих актёров нет, нам точно не нужно ровняться на говняный российский киниматограф.
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26.04.2020 21:19 Ответить
+62
"А какая разница?" (с) Главзебіл
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26.04.2020 21:18 Ответить
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Любой может обидеть музыканта. Он играет ЧЕМ может. Главное, чтобы концерт долго не длился.
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26.04.2020 21:37 Ответить
"исськусьтво вне политики"(с) Главзебил
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26.04.2020 21:37 Ответить
реванш, реванш... контрреволюція...
Ну так за це 73/43% прогаласували...
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26.04.2020 21:37 Ответить
В Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России: в киноиндустрии сейчас может произойти откат назад, - актриса Жураковская - Цензор.НЕТ 1028
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26.04.2020 21:38 Ответить
дуиаєш, і він приїде?
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26.04.2020 21:52 Ответить
Так , запрошуємо
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26.04.2020 21:58 Ответить
Йшов 1942 рік і Сталін запросив особистого оператора Гітлера - Вальтера Френца знімати радянське кіно, а Геббельс запрошений як консультант🐸🤪 Це саме така тепер ситуація!
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26.04.2020 21:39 Ответить
А їх перебування тут якось обліковується з точки зору оподаткування?Податками можна стимулювати щоб залучали своїх.А якщо прохідний двір то порядку не чекайте.
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26.04.2020 21:45 Ответить
Посмотрел в каких она сериалах снималась в последнее время. В четырех из этих сериалов главный роли исполняют российские актеры(4, 5 ,6,7), но пять из этих семи сериалов показывали на российских каналах, так что их чисто украинское производство сомнительно. А сама Жураковская до 2018-го года спокойно снималась в российских сериалах. Как-то поздновато прорезался у нее патриотизм.

В Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России: в киноиндустрии сейчас может произойти откат назад, - актриса Жураковская - Цензор.НЕТ 5465
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26.04.2020 21:47 Ответить
якого маємо Президента...! патріот та мужній лідер...!!! але то у "відосіках"...насрправді- просто малоросс...
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26.04.2020 21:47 Ответить
Какая разница)))))))))Ищу в последние время зеелехторат ,найти не могу))Брат двоюродный и тот стыдливо отворачивает глаза в сторону и говорит- Ну прав ты был ,и что теперь?))))А уже ничего,жрите *****,вот только беда что и нам с вами надо жрать это зеленое дерьмо((((((((((((
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26.04.2020 21:50 Ответить
Те саме тут! Киянин, родич не по крові-«пєрєжілі тагда- пєрєжівем і сейчас», хоча я згаю діти голосували за Зеленського! Хохли.
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26.04.2020 21:57 Ответить
З задоволенням переглядаю українські серіали на YuoTube і дійсно великий крок у розвитку укр. кіно про що свідчать відгуки глядачів
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26.04.2020 21:52 Ответить
Российские актеры не востребованы украинским зрителем - вызывают неприятие и отвращение. Но "ЗЕвлада" секретным указом заставляет кинематограф выбирать актеров из РФ.
Это безусловно зрада и капитуляция - я даже ни на секунду не могу допустить, что киношный бизнес определяется комерческим успехом предприятия.
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26.04.2020 21:53 Ответить
Х тобі в писок, кацап. Тупориле кацапське лайно прикинулись дотепним дебілом.
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26.04.2020 21:55 Ответить
Ты, упоротое животное, ответь прямо - это заговор и секретный указ?!
Или ты сам кнопкой выбираешь качество...
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26.04.2020 22:05 Ответить
У тебя коровы до сих пор в дерьме! Зачем ты лезешь оценивать украинский кинематограф?
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26.04.2020 23:34 Ответить
Ты считаешь себя слишком умным? Подобные тупые манипуляции можешь на своих родственниках опробовать, но боюсь, что даже они не поведутся. Какое отношение имеют кацапские актеры к украинскому телезрителю? "Наша" киноиндустрия, и клоун в том числе, ориентированы на кацапский рынок. Потому как там 150 млн населения, а у нас и 40 млн нет. Никакого отношения это Г к украинскому зрителю не имело и иметь не будет.
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27.04.2020 00:36 Ответить
Если с приходом к власти Зебанатов у нас Сватов спокойно крутят по Г+Г ,то чему тут удивляться?
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26.04.2020 21:56 Ответить
В Україні знову почали знімати в головних ролях акторів із Росії: в кіноіндустрії зараз може статися відкат назад, - актриса Жураківська - Цензор.НЕТ 6715
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26.04.2020 21:56 Ответить
тогда малоросня украинцев предала, предала и в наше время...

https://twitter.com/madstrekoza

https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza

https://twitter.com/madstrekoza MADSTREKOZA
https://twitter.com/madstrekoza

@madstrekoza

·https://twitter.com/madstrekoza/status/1253705039102828550 24 апр.

Цій листівці УПА - понад 65 років, а її зміст актуальний і донині!..

В Україні знову почали знімати в головних ролях акторів із Росії: в кіноіндустрії зараз може статися відкат назад, - актриса Жураківська - Цензор.НЕТ 2116
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26.04.2020 21:56 Ответить
Ну и толку.... Большинство не знает собственной истории и верит на слово кому ни попадя... Одни сплошные манипуляции... Никто не знает толком кем были упа.....
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26.04.2020 23:32 Ответить
Зермак все чаще стал переходить красные линии, испытывает терпение и ему пока все сходит с рук, и он продолжает ложить на страну, на тех кто защищает эту страну ценой своей жизни и на тех, кто уже отдал жизнь, может Украину уже некому защищать, если такое недоразумение изгаляется над самолюбием и чувствами украинцев?
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26.04.2020 21:56 Ответить
Видел Жураковскую в кацапском сериале "Остров" 2016 года. Сыграла здорово.
В Україні знову почали знімати в головних ролях акторів із Росії: в кіноіндустрії зараз може статися відкат назад, - актриса Жураківська - Цензор.НЕТ 1894
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26.04.2020 21:58 Ответить
а леніна бачив?
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26.04.2020 22:10 Ответить
Это который на расейки майданил 100 лет назад?
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26.04.2020 22:17 Ответить
нет, который кацапов и миллионами на гавно перерабатывал
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26.04.2020 23:35 Ответить
Потому и памятники ему сносят?
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26.04.2020 23:48 Ответить
Как можно смотреть российское гуано? Лично не интересуюсь подобным лет 15 минимум...
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26.04.2020 22:14 Ответить
Жураковская не стала бы сниматься в гуане. Она патриот.
В Україні знову почали знімати в головних ролях акторів із Росії: в кіноіндустрії зараз може статися відкат назад, - актриса Жураківська - Цензор.НЕТ 1480
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26.04.2020 22:18 Ответить
а що, в нас щось ще не відкотилося назад?
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26.04.2020 21:59 Ответить
Положа руку на сердце, признаем честно: фильмы г-но! И нет ничего зазорного если а нём окажутся российские артисты.
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26.04.2020 22:00 Ответить
так того і гівно, що там кацапське гівно
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26.04.2020 22:02 Ответить
А если съемки за счет украинских налогоплательщиков ?
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26.04.2020 22:18 Ответить
Малоросс без одобрения кацапа и пукнуть не может. Любого самого задрипанного москаля готов возносить до небес, любой захудалый артист их Роисси - тут суперзвезда. А потом сами же малороссы говорят, что у нас актеров известных нет. Да откуда ж им взяться, если вы сами тянете сюда этих кацапов? Причем любых, лишь бы ИЗ САМОЙ МОСКВЫ!
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26.04.2020 22:01 Ответить
Страна подонков им скоро жрать нечего б3дет а они *********** желают человека который спас страну при котором жрали пили смотрели квартал
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26.04.2020 22:02 Ответить
А Скотів знімають?
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26.04.2020 22:05 Ответить
"Я вєріл! Етот дєнь настанєт!.." (Л. Подерев'янський, "До#уя масла").
Що тут ще сказати? Хіба, щось таке: а запросим-но івана ослопіськіна знімати нові серії "Інтернів" в Україну!
Воістину, маразм крєпчал...
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26.04.2020 22:07 Ответить
"фильм" про зебеню на официальном канале ОП 50% дизлайков и отключенные комментарии. Это все что надо знать о "народном президенте"
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26.04.2020 22:07 Ответить
Более позорного известия даже сложно представить. Только начали что то менять, только получилось что то нормальное снимать, эти кАзлы, полезли к нам. Я плачу налоги не для того, что бы сдесь оплачивали услуги актеров из козломордии на государственной поддержке.
Ребята, "зелёные", угамонитесь, начинает закипать!!!
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26.04.2020 22:10 Ответить
Вова и его друзья пукают - украинцы нюхают...
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26.04.2020 22:21 Ответить
А я не удивлен.зеленая власть сразу направление обозначило.поступательно ведет к окончанию войны на донбассе...ну..вы понимаете о чем я.
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26.04.2020 22:22 Ответить
разные есть актеры там, есть которые не поддерживают путинский режим и на стороне украины даже воевали...а журавская не указала ни одного имени и фамили
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26.04.2020 22:26 Ответить
СНИМИТЕ ПАНИНА В РОЛИ ПУТИНА ))) В ФИЛЬМЕ - ШКУРКИ )))
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26.04.2020 22:31 Ответить
Путин в образе собаки?
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26.04.2020 22:39 Ответить
на фуя нам кацапские киноотбросы, своих хватает
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26.04.2020 22:41 Ответить
НУ ЖИВОТНЫЕ ЖЕ !?)
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28.04.2020 22:24 Ответить
і чому я не здивований? Поки Порох знову не сяде у крісло Президента України, у України немає майбутнього!
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26.04.2020 22:32 Ответить
В неї з 1991 року майбутнє закінчилося.
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26.04.2020 23:07 Ответить
А до 1991 было прекрасное майбутне в совковом концлагере!
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26.04.2020 23:37 Ответить
У 1991 тільки почалося. Я ловив кайф спостерігаючи істерики коммі та совкодрочерів. Пізніше - істерики даунецьких. Тепер - тихі (наразі) істерики зебілів. "Сільно кУсаць хоцца однако". То лі ісчо будєт ой ой ой.
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27.04.2020 00:47 Ответить
Да у нас во всём откат назад.
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26.04.2020 22:57 Ответить
Я не заметил чтобы Украина куда-то прикатывала.
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27.04.2020 00:24 Ответить
Как нонче пагодка-та на Брайтон-Бич?
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27.04.2020 00:38 Ответить
А ШКАНДАЛЬ В БЕЛОМ ДОМЕ !?)
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28.04.2020 22:25 Ответить
А кого еще снимать?
Украинские актеры все уже во власти!
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27.04.2020 08:34 Ответить
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