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Новости Коронавирус и карантин
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Решение о том, как будет проходить набор в первые классы, принимают органы местной власти: но информация должна быть публичной, - Минобразования

Решение о том, как будет проходить набор в первые классы, принимают органы местной власти: но информация должна быть публичной, - Минобразования

Решение о процедуре набора учащихся первых классов должны принять органы местного самоуправления и обнародовать соответствующую информацию.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий, передает Цензор.НЕТ.

"Можно сделать дистанционно, а можно перенести сроки подачи документов в учреждения образования. Подчеркиваю, что эта информация органов местного самоуправления, учредителей школ должна быть публичной для того, чтобы родители могли организовать подачу документов. Если основатель школы примет решение о том, что это будет дистанционно - средствами связи - одно дело, если же будут изменены сроки подачи документов, то прошу об этом проинформировать на сайтах советов или школ", - сказала глава министерства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение выпускных в учреждениях образования зависит от того, когда закончится карантин, - Минобразования

Мандзий также отметила , что проведение праздников для выпускников школ зависит от того, когда закончится карантин, связанный с пандемией коронавируса.

Автор: 

карантин (16729) школа (3020) Минобразования (1739) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


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Топ комментарии
+3
Це вже не перший рік набирають першокласників як у космонавти🧐
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26.04.2020 21:35 Ответить
+2
А может им сделать отсрочку на год?Ведь мы то шли в школу в 7 лет и не умерли и наше поколение не тупее тех кто пошел в школу в 6 лет.
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26.04.2020 21:38 Ответить
+2
Вполне возможно, дадут родителям право выбора.
В данной ситуации это будет разумный подход.
Тем более, бэби-бум у нас не прогнозируется.
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26.04.2020 21:46 Ответить
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Це вже не перший рік набирають першокласників як у космонавти🧐
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26.04.2020 21:35 Ответить
З якого року??))
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26.04.2020 21:37 Ответить
Он уже не вспомнит. )))
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26.04.2020 21:44 Ответить
Прошу за мене не відповідати. Поки в спам.
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26.04.2020 21:46 Ответить
Я у тебя научился.
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26.04.2020 21:47 Ответить
Стареча інфантильність...сам нижче це підтвердив!))
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26.04.2020 22:11 Ответить
Та вже так років 15 з гаком!
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26.04.2020 21:45 Ответить
Так Ви ж за них галасували!!))
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26.04.2020 21:48 Ответить
ГАлАсували🤪🧐 попийте заспокійливого і ніколи не перевіряйте українську мову у дитини!
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26.04.2020 21:49 Ответить
от якраз галасували. бо то були не вибори а вибух дурних емоцій та надій
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26.04.2020 22:00 Ответить
Верещали-можна й так сказати..))
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26.04.2020 22:03 Ответить
можна. але у нас як завжди. або зовсім язик в ..раці, або очі налобі і слина летить. от так і голосували
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26.04.2020 22:07 Ответить
Так Ви і зараз "галасуєте" на весь ЦН.. 24/24/365 -час це..
Це і мав на увазі..
І не треба виставляти себе найкращим патріотом, як Крещатик Сашко,
Царстсво йому небесне!))
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26.04.2020 22:01 Ответить
Так це ж він і є!
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26.04.2020 22:15 Ответить
Знаю..)))
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26.04.2020 22:17 Ответить
А самый главный юмор в том, что мы это знаем, а он уже нет.
Старость... )))
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26.04.2020 22:21 Ответить
Агаа...)))Повна амнезія з діареєю та закрепом головного моска..))
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26.04.2020 22:27 Ответить
Навіть не старість..Я старше..
Інвалід воно "умственного" труда..але , в в кожній дюрці затичка..))
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26.04.2020 22:34 Ответить
А может им сделать отсрочку на год?Ведь мы то шли в школу в 7 лет и не умерли и наше поколение не тупее тех кто пошел в школу в 6 лет.
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26.04.2020 21:38 Ответить
но мы и учились 10 лет. а так мальчикам что - с выпускного сразу в военкомат?
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26.04.2020 21:44 Ответить
Не сразу а через год да и служили мы 2 года.А еще никто не отменял еще СССРовского закона что продажа спиртных напитков только из 22-х лет значит полнолетие наступает из 22 и призыв в армию боязан быть из 22 лет
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26.04.2020 21:48 Ответить
А девочкам в роддом.
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26.04.2020 21:50 Ответить
Не, в школу в 6, сапоги(училище в 16)..
Так вийшло, в ті ще часи, після 10 класів..
))
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26.04.2020 21:54 Ответить
Вполне возможно, дадут родителям право выбора.
В данной ситуации это будет разумный подход.
Тем более, бэби-бум у нас не прогнозируется.
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26.04.2020 21:46 Ответить
по месной прописке или по договору съема жилья, брать безоговорочно. и никого не ...бет, есть у вас место или нет. вы суки разрешения на застройку высоток, минигородов и котеджных поселков выдали. вы застройщиков обяали построить бесплатные школы и садики? государство обеспечило инфраструктуру? НЕТ!!! вы взяли налом. теперь разъ....буйтесь как хотите а для месных места должны быть!!!!!!!!!!!!! под киевом у мартынова жк софия, жить классно, НО,частная школа 6000, садик 6000 в месяц и это без кружков. КАК ВАМ ЭТО??????
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26.04.2020 21:57 Ответить
В государственные школы уже на этапе записи в первый класс выставляют родителям счета, типа не помощь школе, на ремонт, на пособия. Все это знают. И чем дальше от школы живёт ребенок, тем счета крупнее...
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27.04.2020 08:34 Ответить
 
 