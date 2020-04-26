Решение о том, как будет проходить набор в первые классы, принимают органы местной власти: но информация должна быть публичной, - Минобразования

Решение о процедуре набора учащихся первых классов должны принять органы местного самоуправления и обнародовать соответствующую информацию.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий, передает Цензор.НЕТ.

"Можно сделать дистанционно, а можно перенести сроки подачи документов в учреждения образования. Подчеркиваю, что эта информация органов местного самоуправления, учредителей школ должна быть публичной для того, чтобы родители могли организовать подачу документов. Если основатель школы примет решение о том, что это будет дистанционно - средствами связи - одно дело, если же будут изменены сроки подачи документов, то прошу об этом проинформировать на сайтах советов или школ", - сказала глава министерства.

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Мандзий также отметила , что проведение праздников для выпускников школ зависит от того, когда закончится карантин, связанный с пандемией коронавируса.