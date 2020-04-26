Саакашвили о назначении его вице-премьером: Я считаю, что голоса соберутся. Просто представление зашло неожиданно, и люди были в замешательстве

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.

"Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции ("Слуга народа". - Ред.), это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве", - сказал он в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Саакашвили указал, что у него была интересная встреча с фракцией "Слуга народа". "На выборах (парламентских 2019 года. - Ред.), когда я увидел, что моя партия "Рух новых сил" забирает там 2-3% у "Слуги народа", но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за "Слугу народа", чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес", - отметил он.

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Саакашвили уверен, что президент Зеленский еще придет на встречу фракции "Слуга народа" и озвучит свою позицию по его кандидатуре.

По словам Саакашвили, на встрече с ним и премьер Денис Шмыгаль сказал, что хотел бы, чтобы коммуникация между правительством и парламентом была лучше.

"Я был парламентарием нескольких созывов в Грузии, был вице-президентом ПАСЕ, и понимаю, может быть, больше многих других людей роль парламента. Украина парламентско-президентское государство, поэтому большинство инициатив должно исходить от парламента", - указал он.

Саакашвили также сообщил, что "у меня была в воскресенье "хорошая встреча" со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, которого он считает очень перспективным украинским политиком. "И я как раз говорил о том, что инициатива должна исходить из этих стен (парламента. - Ред.)", - сказал он.