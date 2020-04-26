Саакашвили о назначении его вице-премьером: Я считаю, что голоса соберутся. Просто представление зашло неожиданно, и люди были в замешательстве
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.
"Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции ("Слуга народа". - Ред.), это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве", - сказал он в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Саакашвили указал, что у него была интересная встреча с фракцией "Слуга народа". "На выборах (парламентских 2019 года. - Ред.), когда я увидел, что моя партия "Рух новых сил" забирает там 2-3% у "Слуги народа", но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за "Слугу народа", чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес", - отметил он.
Саакашвили уверен, что президент Зеленский еще придет на встречу фракции "Слуга народа" и озвучит свою позицию по его кандидатуре.
По словам Саакашвили, на встрече с ним и премьер Денис Шмыгаль сказал, что хотел бы, чтобы коммуникация между правительством и парламентом была лучше.
"Я был парламентарием нескольких созывов в Грузии, был вице-президентом ПАСЕ, и понимаю, может быть, больше многих других людей роль парламента. Украина парламентско-президентское государство, поэтому большинство инициатив должно исходить от парламента", - указал он.
Саакашвили также сообщил, что "у меня была в воскресенье "хорошая встреча" со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, которого он считает очень перспективным украинским политиком. "И я как раз говорил о том, что инициатива должна исходить из этих стен (парламента. - Ред.)", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я бы сказал что цирковое представление зашло далеко
В бытность Президента Грузии каци Саакашвили сдал Мордору за пять дней 20% территории Сакартвело под контроль Путина, а теперь прячется от «реформированных» им же судов. Правительство Михо привело Джорджию к экономической и социальной катастрофе и оставило после себя многомиллиардный долг, который населению Грузии придётся выплачивать десятки лет.
Грузинскому «реформатору» нельзя доверять никакой пост в украинском Правительстве. Украине не нужен второй велосипедист, который будет отводить украинские войска с укрепленных позиций в чистое поле под обстрелы российских православных оккупантов.
Постоянный клиент киевского ресторана «СУЛУГУНИ», в сопровождении «группы поддержки», в которой были замечены «газовая принцесса»,Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Мустафа Найем и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко с дракой прорывали Государственную границу Украины и при этом нанесли телесные повреждения украинским пограничникам. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки граждан, через государственную границу Украины, но до суда дело не дошло.
Если бы в Украине было проукраинское, а не проеврейское Правительство, то «кавказский гастролер» сидел бы не в Раде, а в буцегарне. Не имея на руках решения суда «парашютист» из Тбилиси с группой единомышленников с помощью экскаватора развалил на одесских склонах забор на усадьбе экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого.
Если батоноბატონი получит власть, то Бичо-Джан немедленно начнет репрессии против своих обидчиков в период, когда он лазил по крышам с мобильником. После того, как господин Аваков подверг критике невнятную речь президента «Руха новых грузинских сил» (бе-бе-бе) и назвал грузинского мцыри: «Тварь последняя!», Михо пообещал посадить в буцегарню пана Арсена.
До приглашения гаера войти в состав украинского Правительства, батоно Михо Саакашвили «положил глаз» на кресло мэра Одессы, занимаемое временно гражданином Московии - Геннадием Трухановым. Безработный джигит уже приобрел на деньги московской «бабушки» элитную недвижимость (апартаменты в Южной Жемчужине) и «обмыл» новоселье с украинским режиссером Олегом Сенцовым.
С приходом к власти обещает выслать из страны всех «барыг» и «заглушить» наркотрафик в торговом порту Черноморска.
Кремлю крайне важно поддерживать в Украине «управляемый хаос» и личнось неадекватного беглеца для этой роли подходит как нельзя лучше.
(слуганародний пэсня)
Бубачька мэссию искаль,
Но иво найти нэлэгко...
Цэлий год томилься и страдаль!
Гдэ ти, милий мой Мишико?
Цэлий год томилься и страдаль!
Гдэ ти, милий мой Мишико?
Помню как водиль ти козу,
Да ораль: - "Баригу снэсу!"
А затэм бежаль, вах, далэко...
Помню я за всьё, Мишико.
А затэм бежаль, вах, далэко...
Помню я за всьё, Мишико.
И сказат хачу я тибэ:
Болше никаких " БЭ-БЭ-БЭ!"
Воспариль Барисавич висако:
- "Ти сагласэн, мой Мишико?"
Воспариль Барисавич висако:
- "Ти сагласэн, мой Мишико?"
Ноччю мине Путинь звониль
И слэгка пиридупрэдиль:
-"Карашо, бэри тибе Мишика,
Но нэ трогай мой Єрмака!"
-"Карашо, бэри тибе Мишика,
Но нэ трогай мой Єрмака!"
Я реформ могилу искаль,
Что савсем мне делаль низналь!
Бєз тибе, вах, било нелигко...
Начинай валит, Мишико!
Бєз тибе, вах, било нелигко...
Начинай валит, Мишико!
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
После назначения Михо Саакашвили губернатором Одесщины российские СМИ стали петь ему дифирамбы. Это был хитрый ход Кремля, ибо за батоно тянулась слава «успешного реформата». Одесситы восприняли его «как единственного политика», который сможет «разрулить ситуацию» с контрабандой из Приднестровья и перекрыть наркотрафик из Ближнего востока через одесский порт в Европу.
Время показало, что мцыри на посту Губернатора Одесской области ровным счетом вообще ничего не сделал. Полный ноль. Только переругался с местными бизнесменами и владельцами приморских парковок.
Губернатор любил кататься на велосипеде на «Трассе здоровья» и звонить дежурному по городу, чтобы похоронили выброшенного штормом на берег пляжа мертвого дельфина.
Очень скоро джигит «переобулся» и превратился в оппозиционера протестного типа. В его лексиконе появилось новое определение: «барыжная власть». Не трудно догадаться, что методички он получал из Кремля через депутатов «ОППОБЛОКА», периодически летающих через Минск в Москву для отчетов кураторам из ФСБ и получений новых инструкций.
ФСБ РФ использует безработного «Карлсона на крыше», для создания управляемого хаоса и дестабилизации ситуации в Украине всеми возможными способами.
Похоже, что российские спецслужбы использовали Михо, чтобы «делать нервы» пятому президенту Украины и устраивать в Киеве Михомайданы. Нынешние власти Джорджии уже предупредили своих украинских коллег: «Саакашвили - человек, который лжет на каждом шагу». И будут настаивать на экстрадиции беглеца.
Цель Кремля - уничтожение независимости Украины с дальнейшим вхождением её в состав Московии на правах колонии. https://www.youtube.com/watch?v=USOjucmAECE
https://mobile.twitter.com/highlander_free/status/1254421754115698690?fbclid=IwAR13ylcd-IooxtK0l2zEKRVW3Qrrn_1eSoIA-H2hmjwwQ97PDTrhH4lrHv4 Видео