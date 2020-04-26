РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6403 посетителя онлайн
Новости Новый Кабмин
12 050 252

Саакашвили о назначении его вице-премьером: Я считаю, что голоса соберутся. Просто представление зашло неожиданно, и люди были в замешательстве

Саакашвили о назначении его вице-премьером: Я считаю, что голоса соберутся. Просто представление зашло неожиданно, и люди были в замешательстве

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.

"Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции ("Слуга народа". - Ред.), это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве", - сказал он в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Саакашвили указал, что у него была интересная встреча с фракцией "Слуга народа". "На выборах (парламентских 2019 года. - Ред.), когда я увидел, что моя партия "Рух новых сил" забирает там 2-3% у "Слуги народа", но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за "Слугу народа", чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представления на назначение Саакашвили еще нет, дата заседания ВР неизвестна, - Разумков

Саакашвили уверен, что президент Зеленский еще придет на встречу фракции "Слуга народа" и озвучит свою позицию по его кандидатуре.

По словам Саакашвили, на встрече с ним и премьер Денис Шмыгаль сказал, что хотел бы, чтобы коммуникация между правительством и парламентом была лучше.

"Я был парламентарием нескольких созывов в Грузии, был вице-президентом ПАСЕ, и понимаю, может быть, больше многих других людей роль парламента. Украина парламентско-президентское государство, поэтому большинство инициатив должно исходить от парламента", - указал он.

Саакашвили также сообщил, что "у меня была в воскресенье "хорошая встреча" со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, которого он считает очень перспективным украинским политиком. "И я как раз говорил о том, что инициатива должна исходить из этих стен (парламента. - Ред.)", - сказал он.

Автор: 

ВР (29285) Зеленский Владимир (20883) Кабмин (14034) назначение (2182) Саакашвили Михеил (3307) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2636) Шмыгаль Денис (2726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Выражаясь человеческим языком, все ******.
показать весь комментарий
26.04.2020 21:57 Ответить
+22
Саакашвили о назначении его вице-премьером: Я считаю, что голоса соберутся. Просто представление зашло неожиданно, и люди были в замешательстве - Цензор.НЕТ 6630
показать весь комментарий
26.04.2020 21:57 Ответить
+21
Значит все плохо. Еще хуже будет.
показать весь комментарий
26.04.2020 21:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Сивочолого гетьмана... тільки не грузини, а кацапи
показать весь комментарий
26.04.2020 23:28 Ответить
Ситуация называется,,петтинг слабоумных кацапов,,. Все им Петя мешает жить
показать весь комментарий
27.04.2020 02:13 Ответить
>Просто представление зашло неожиданно
я бы сказал что цирковое представление зашло далеко
показать весь комментарий
26.04.2020 23:32 Ответить
Неадекватные выходки кавказского «гастролёра».
В бытность Президента Грузии каци Саакашвили сдал Мордору за пять дней 20% территории Сакартвело под контроль Путина, а теперь прячется от «реформированных» им же судов. Правительство Михо привело Джорджию к экономической и социальной катастрофе и оставило после себя многомиллиардный долг, который населению Грузии придётся выплачивать десятки лет.
Грузинскому «реформатору» нельзя доверять никакой пост в украинском Правительстве. Украине не нужен второй велосипедист, который будет отводить украинские войска с укрепленных позиций в чистое поле под обстрелы российских православных оккупантов.
Постоянный клиент киевского ресторана «СУЛУГУНИ», в сопровождении «группы поддержки», в которой были замечены «газовая принцесса»,Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Мустафа Найем и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко с дракой прорывали Государственную границу Украины и при этом нанесли телесные повреждения украинским пограничникам. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки граждан, через государственную границу Украины, но до суда дело не дошло.
Если бы в Украине было проукраинское, а не проеврейское Правительство, то «кавказский гастролер» сидел бы не в Раде, а в буцегарне. Не имея на руках решения суда «парашютист» из Тбилиси с группой единомышленников с помощью экскаватора развалил на одесских склонах забор на усадьбе экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого.
Если батоноბატონი получит власть, то Бичо-Джан немедленно начнет репрессии против своих обидчиков в период, когда он лазил по крышам с мобильником. После того, как господин Аваков подверг критике невнятную речь президента «Руха новых грузинских сил» (бе-бе-бе) и назвал грузинского мцыри: «Тварь последняя!», Михо пообещал посадить в буцегарню пана Арсена.
До приглашения гаера войти в состав украинского Правительства, батоно Михо Саакашвили «положил глаз» на кресло мэра Одессы, занимаемое временно гражданином Московии - Геннадием Трухановым. Безработный джигит уже приобрел на деньги московской «бабушки» элитную недвижимость (апартаменты в Южной Жемчужине) и «обмыл» новоселье с украинским режиссером Олегом Сенцовым.
С приходом к власти обещает выслать из страны всех «барыг» и «заглушить» наркотрафик в торговом порту Черноморска.
Кремлю крайне важно поддерживать в Украине «управляемый хаос» и личнось неадекватного беглеца для этой роли подходит как нельзя лучше.
показать весь комментарий
27.04.2020 09:24 Ответить
МИШИКО🦸‍♂️🐸🦸‍♂️
(слуганародний пэсня)
Бубачька мэссию искаль,
Но иво найти нэлэгко...
Цэлий год томилься и страдаль!
Гдэ ти, милий мой Мишико?
Цэлий год томилься и страдаль!
Гдэ ти, милий мой Мишико?

Помню как водиль ти козу,
Да ораль: - "Баригу снэсу!"
А затэм бежаль, вах, далэко...
Помню я за всьё, Мишико.
А затэм бежаль, вах, далэко...
Помню я за всьё, Мишико.

И сказат хачу я тибэ:
Болше никаких " БЭ-БЭ-БЭ!"
Воспариль Барисавич висако:
- "Ти сагласэн, мой Мишико?"
Воспариль Барисавич висако:
- "Ти сагласэн, мой Мишико?"

Ноччю мине Путинь звониль
И слэгка пиридупрэдиль:
-"Карашо, бэри тибе Мишика,
Но нэ трогай мой Єрмака!"
-"Карашо, бэри тибе Мишика,
Но нэ трогай мой Єрмака!"
Я реформ могилу искаль,
Что савсем мне делаль низналь!
Бєз тибе, вах, било нелигко...
Начинай валит, Мишико!
Бєз тибе, вах, било нелигко...
Начинай валит, Мишико!
показать весь комментарий
27.04.2020 01:07 Ответить
Я паэт , зовусь пэтро, у мэнэ гнылэ нутро)))...
показать весь комментарий
27.04.2020 10:30 Ответить
То ти , ідолопоклоннику , хоч привселюдно не зізнавайся , що ти вже зігнив всередині й смердиш - дівчата любити не будуть ...
показать весь комментарий
27.04.2020 11:19 Ответить
ти ще звідки трупак з'явився?
показать весь комментарий
27.04.2020 12:28 Ответить
Есть шанс что он их добьет.
показать весь комментарий
27.04.2020 01:17 Ответить
Прокацапские проституты -рыги и прочие , порошлоботы и др мажте жопу вазелином ! Если же сброд слуг народа пересрет назначение -им гиздец !
показать весь комментарий
27.04.2020 09:16 Ответить
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Росiйськомовна троляка лафа - «повар путина» (в мiру - «недопалок»). Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
показать весь комментарий
27.04.2020 09:26 Ответить
вам? обов'язково змастимо, але задоволення не гарантоване
показать весь комментарий
27.04.2020 10:00 Ответить
Валава - ти не великий пан , змастиш собі й сам . Все рабів шукаєш , які б тебе обхожували ...
показать весь комментарий
27.04.2020 11:24 Ответить
Как кацапе**олочей подняли то за сааку топить,серуть не переставая. Чуствуют московиты,что этот инициативный идиот много дерьма Украине принести может. Стараются,аж ласты загибаются
показать весь комментарий
27.04.2020 02:19 Ответить
Адин толька патриот Украины вышечник Бойка режит правду-матку а каварнам грузине....)
показать весь комментарий
27.04.2020 10:17 Ответить
Неужели нам предстоит ожидать продолжение сериала "Поймать Кайдаша(Саакашвили)"?
показать весь комментарий
27.04.2020 07:26 Ответить
...уясе "замешательство"! Шутка сказать - на горизонте замаячил Неистовый Реформун Саака... Особенно тем, кто его по крышам гонял и с паспортом в "ану-ка отними"©️ сыграл. Понимать надо - в стране карантин, химчистки и прачечные закрыты - обосранные труселя, кальсоны и портки сдавать некуда.
показать весь комментарий
27.04.2020 07:49 Ответить
Порохоботы в панике )
показать весь комментарий
27.04.2020 09:02 Ответить
Перед вылетом в Нидерланды к тёще на блины, прощальный обед грузинского реформатора, лидера «Руха новых зеленых сил» в киевском ресторане «Сулугуни», обошелся украинскому адвокату $ 80.00. Батоно скромно пообедал на минимальную месячную пенсию украинских пенсионеров, которых он хотел «спасать от барыг».
После назначения Михо Саакашвили губернатором Одесщины российские СМИ стали петь ему дифирамбы. Это был хитрый ход Кремля, ибо за батоно тянулась слава «успешного реформата». Одесситы восприняли его «как единственного политика», который сможет «разрулить ситуацию» с контрабандой из Приднестровья и перекрыть наркотрафик из Ближнего востока через одесский порт в Европу.
Время показало, что мцыри на посту Губернатора Одесской области ровным счетом вообще ничего не сделал. Полный ноль. Только переругался с местными бизнесменами и владельцами приморских парковок.
Губернатор любил кататься на велосипеде на «Трассе здоровья» и звонить дежурному по городу, чтобы похоронили выброшенного штормом на берег пляжа мертвого дельфина.
Очень скоро джигит «переобулся» и превратился в оппозиционера протестного типа. В его лексиконе появилось новое определение: «барыжная власть». Не трудно догадаться, что методички он получал из Кремля через депутатов «ОППОБЛОКА», периодически летающих через Минск в Москву для отчетов кураторам из ФСБ и получений новых инструкций.
ФСБ РФ использует безработного «Карлсона на крыше», для создания управляемого хаоса и дестабилизации ситуации в Украине всеми возможными способами.
Похоже, что российские спецслужбы использовали Михо, чтобы «делать нервы» пятому президенту Украины и устраивать в Киеве Михомайданы. Нынешние власти Джорджии уже предупредили своих украинских коллег: «Саакашвили - человек, который лжет на каждом шагу». И будут настаивать на экстрадиции беглеца.

Цель Кремля - уничтожение независимости Украины с дальнейшим вхождением её в состав Московии на правах колонии. https://www.youtube.com/watch?v=USOjucmAECE
показать весь комментарий
27.04.2020 09:27 Ответить
Походу ты не боголюбов а пиз...оболов)))...
показать весь комментарий
27.04.2020 10:21 Ответить
Разве что только последний абзац правда... Но как говорят , что самое плохое , это половина правды.
показать весь комментарий
27.04.2020 10:23 Ответить
КАЦО, БАБКИ нормальные готовь, что думаешь одним кейсом для братишки Ермолы отделаться???
показать весь комментарий
27.04.2020 10:17 Ответить
Порошенко уже дивизию своих ботов кинул на Цензор, так страшно ещё никогда не было. Пришло время ему объеденятся с ОПЗЖ....иначе хана.
показать весь комментарий
27.04.2020 10:22 Ответить
Так уже патриот Украины Бойко совокупился с порохнявыми...
показать весь комментарий
27.04.2020 10:25 Ответить
Імбецили барижні пукани рвуть значить "хорошие сапоги, надо брать".
показать весь комментарий
27.04.2020 10:36 Ответить
А хуху ни хохо эта гнида грузинская.Кроме как пи@болить и все вокруг разрушать оно ни на что не способно.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:01 Ответить
Саакашвілі про призначення його віцепрем'єром: Я вважаю, що голоси зберуться. Просто подання зайшло несподівано, і люди були збентежені - Цензор.НЕТ 2064
показать весь комментарий
27.04.2020 11:08 Ответить
Кто еще хочет умереть на фейковой войне (не как в кино или играх), чтобы старая грузино-американская проститутка, дегенерат, жулик, трус воровал и разрушал Украину?
показать весь комментарий
27.04.2020 11:11 Ответить
Не ,ну это наглость вышей степени,Михо тебе же уже все сказали . Только зелень развешеная на каштанах остановит этот звиздец😬
показать весь комментарий
27.04.2020 11:18 Ответить
Сидоренко-Свириденко ,причем здесь боты , а вы наверно из 73% свидетелей Голобородько😁 Я например не хочу видеть во власти человека у которого друг Дерьмак и который отмазывает Османские похождения Зеленского😬
показать весь комментарий
27.04.2020 11:25 Ответить
No money, no honey
показать весь комментарий
27.04.2020 12:07 Ответить
Брехливая жопа Бени
https://mobile.twitter.com/highlander_free/status/1254421754115698690?fbclid=IwAR13ylcd-IooxtK0l2zEKRVW3Qrrn_1eSoIA-H2hmjwwQ97PDTrhH4lrHv4 Видео
показать весь комментарий
27.04.2020 12:19 Ответить
ця мавпа - рідкісна мерзота !!
показать весь комментарий
27.04.2020 12:39 Ответить
для міши це останній шанс влізти в останній потяг поїзда, який вже поїхав. Ніде він, бідолашний, собі місця не знайде. Чого він у Нідерландах не щимиться так на посаду? Чого? Там же ж його родина живе, там він наче якийсь поважний праффесор. Ні? То чого ж не скористається своїм авторитетом там, де живе? Напевно тому, що там він нікому не потрібний, і ймовірно тому, що там вже давно зрозуміли хто такий є саакашвілі - політичний авантюрист та пройдисвіт. Тому і лізе вже шостий рік воно в Україну, бо тут неспокійно, а в каламутній воді легко таким як він жити.
показать весь комментарий
27.04.2020 12:37 Ответить
Врал, врёт и будет врать........... ничего не меняется. Представления на него в Раде НЕ БЫЛО..........
показать весь комментарий
27.04.2020 18:28 Ответить
А какие вы знаете синонимы к слову "******"? Быть в замешательстве, опешить, быть застигнутым врасплох, быть в недоумении...
показать весь комментарий
27.04.2020 12:47 Ответить
Очень много из того бардака и неповиновения, что сейчас есть в Украине , возникло по вине этого негодяя и бездельника сакашвили и бездеятельности порошенко.. Дал бы ему порошенко , в своё время хоть один раз хорошо по мордам и всё в украине было бы на много лучше. А так все, повторяю все, от торгаша и рабочего до министра поняли свою безнаказаность за свои действия или противодествия !!.Ни под каким соусом нельзя подпускать этого неадекватного гандона -саакашвили к власти в украине. Никогда!! Иначе имиджу украине прийдёт пипец!!
показать весь комментарий
27.04.2020 13:56 Ответить
Страница 3 из 3
 
 