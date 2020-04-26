В Польше за сутки выявлено 222 случая заражения коронавирусом, десять больных умерли

По состоянию на пять часов вечера 26 апреля в Польше подтверждено 11617 случаев заражения коронавирусом, 535 пациентов умерли, 2265 человек выздоровели.

Министерство здоровья Польши сообщило о 222 новых случаях заражения коронавируса за последние сутки и смерти десяти пациентов с COVID-19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

У большинства умерших были сопроводительные болезни.

Напомним, 20 апреля в Польше ослабили карантин, введенный из-за распространения коронавируса. В частности, разрешили выезжать в лес и посещать парки. Также там теперь больше людей смогут одновременно находиться в магазинах.

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