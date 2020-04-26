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Новости Коронавирус и карантин
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В Польше за сутки выявлено 222 случая заражения коронавирусом, десять больных умерли

В Польше за сутки выявлено 222 случая заражения коронавирусом, десять больных умерли

По состоянию на пять часов вечера 26 апреля в Польше подтверждено 11617 случаев заражения коронавирусом, 535 пациентов умерли, 2265 человек выздоровели.

Министерство здоровья Польши сообщило о 222 новых случаях заражения коронавируса за последние сутки и смерти десяти пациентов с COVID-19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

У большинства умерших были сопроводительные болезни.

Напомним, 20 апреля в Польше ослабили карантин, введенный из-за распространения коронавируса. В частности, разрешили выезжать в лес и посещать парки. Также там теперь больше людей смогут одновременно находиться в магазинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша заподозрила Россию в кибератаке на главную военную академию страны: "Имеет все признаки кампании под руководством Кремля"

Автор: 

карантин (16729) Польша (8512) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
"сопроводительные болезни" ,- напомнило "сопроводиловка к чертежу" )))
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26.04.2020 22:04 Ответить
+2
Опередил! +
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26.04.2020 22:05 Ответить
+2
Спасибо за сопроводительный позитив на сон грядущий.
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26.04.2020 22:06 Ответить
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це тихий жах...а от що там Белларусь...?! бацька геть "без башни"...
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26.04.2020 21:58 Ответить
В чем жах?раньше что люди не умирали?
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26.04.2020 22:02 Ответить
Мне стало страшно, но ВР работает так,что мне пох, если депутаты не боятся, значит больше знают про COVID-19.
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26.04.2020 22:02 Ответить
"сопроводительные болезни" ,- напомнило "сопроводиловка к чертежу" )))
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26.04.2020 22:04 Ответить
Опередил! +
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26.04.2020 22:05 Ответить
Та насрати в Україні на ваші сапровадітєльниє і слабітєльниє, засрали весь чат гниди і малороси узькоязичні
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26.04.2020 23:36 Ответить
Спасибо за сопроводительный позитив на сон грядущий.
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26.04.2020 22:06 Ответить
Есть такое слово - "сопутствующие".
Но не все о нём слышали.
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26.04.2020 22:07 Ответить
Доктор, что пишем в графе "Причина смерти"?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний" ©
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26.04.2020 22:12 Ответить
 
 