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В Польше за сутки выявлено 222 случая заражения коронавирусом, десять больных умерли
По состоянию на пять часов вечера 26 апреля в Польше подтверждено 11617 случаев заражения коронавирусом, 535 пациентов умерли, 2265 человек выздоровели.
Министерство здоровья Польши сообщило о 222 новых случаях заражения коронавируса за последние сутки и смерти десяти пациентов с COVID-19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
У большинства умерших были сопроводительные болезни.
Напомним, 20 апреля в Польше ослабили карантин, введенный из-за распространения коронавируса. В частности, разрешили выезжать в лес и посещать парки. Также там теперь больше людей смогут одновременно находиться в магазинах.
Топ комментарии
+2 Fjall_Raven
показать весь комментарий26.04.2020 22:04 Ответить Ссылка
+2 Скайхок Дуглас
показать весь комментарий26.04.2020 22:05 Ответить Ссылка
+2 Скайхок Дуглас
показать весь комментарий26.04.2020 22:06 Ответить Ссылка
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