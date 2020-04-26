На Херсонщине заработал мост, который блокировали фермеры из-за закрытых продуктовых рынков, - полиция

На Херсонщине возобновили движение автотранспорта на мосту через Днепр, который был перекрыт сельхозпроизводителями, требовавшими открытия рынков для сбыта выращенной продукции.

Об этом Укринформу сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь, передает Цензор.НЕТ.

"Движение возобновлено, граждане разошлись. Около 16 часов - пока выехали все - очень большая очередь была транспорта, потому что там перекрывали движение", - сказала Пшонь.

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Как сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА, завтра, 27 апреля, в 11 часов состоится встреча инициативной группы участников акции протеста с руководством ОГА.

Как сообщалось, на Херсонщине сельхозпроизводители 26 апреля остановили движение автотранспорта через Антоновский (Херсонский мост), требуя открытия рынков.