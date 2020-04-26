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Новости Коронавирус и карантин
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На Херсонщине заработал мост, который блокировали фермеры из-за закрытых продуктовых рынков, - полиция

На Херсонщине заработал мост, который блокировали фермеры из-за закрытых продуктовых рынков, - полиция

На Херсонщине возобновили движение автотранспорта на мосту через Днепр, который был перекрыт сельхозпроизводителями, требовавшими открытия рынков для сбыта выращенной продукции.

Об этом Укринформу сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь, передает Цензор.НЕТ.

"Движение возобновлено, граждане разошлись. Около 16 часов - пока выехали все - очень большая очередь была транспорта, потому что там перекрывали движение", - сказала Пшонь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фермеры перекрыли въезд в Херсон, требуя открыть продуктовые рынки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА, завтра, 27 апреля, в 11 часов состоится встреча инициативной группы участников акции протеста с руководством ОГА.

Как сообщалось, на Херсонщине сельхозпроизводители 26 апреля остановили движение автотранспорта через Антоновский (Херсонский мост), требуя открытия рынков.

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карантин (16729) протест (5862) рынок (534) Херсон (2897) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Дайте вы возможность выжить аграриям! В карантин в Италии продуктовые рынки не закрывались! Но правила - одностороннее движение покупателей, маски, перчатки и дистанция, - должно выполняться чётко!
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26.04.2020 22:05 Ответить
+11
Рынки нужно открывать, с соблюдением всех норм безопасности конечно. Проверять и если что закрывать те где будут серьезные нарушение а не все скопом как сейчас.
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26.04.2020 22:05 Ответить
+8
Ну, хоть 8% должны были пропустить?
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26.04.2020 22:18 Ответить
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а зря...
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26.04.2020 22:03 Ответить
Дайте вы возможность выжить аграриям! В карантин в Италии продуктовые рынки не закрывались! Но правила - одностороннее движение покупателей, маски, перчатки и дистанция, - должно выполняться чётко!
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26.04.2020 22:05 Ответить
А если правила не выполняются, то что делают в Италии?
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26.04.2020 22:06 Ответить
тогда для чего нужен Сабаков ?

чтоб на "биомассу": добровольцев и волонтеров гавкать ?
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26.04.2020 22:10 Ответить
Мы живём на Севере. Здесь народ более цивильный. А южанам законы не писаны. Ваще дикари. Неделю назад показали, как в Наполи задержали 20 чел в воскресенье на пикнике - пошли гурьбой в горы - барбеку, веселье, оры. А в Палермо, тоже с неделю назад, вышли на пикник толпой... на крышу дома. Конечно же, наложили санкции, открыли дело.
У нас президент региона Veneto часто сам с коллегами выезжает на дороги, включая автострады, и рассказывает, что на дорогах и в городах пусто! Даже заметно, что полиция с карабиньерами доверяют северянам. Уже более полутора месяцев карантин, и я постоянно езжу на работу на машине, с автосертификатом, но меня ни разу не остановили! Стоят на обочине или проезжают по дороге, но меня не останавливают. Всё - таки гражданскую сознательность нужно иметь и законы с декретами уважать. На улицах мало людей, но если выходят, то в маске, и внутри супермаркетов и аптек надевают перчатки. А если встречаются на улицах, то держат дистанцию.
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26.04.2020 22:31 Ответить
ты идиот,расскажи почему ,короновирус не живет в эпицентрах ,супермаркетах,ломбардах ,а живет на рынках.
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27.04.2020 07:28 Ответить
Данный вирус вегетирует у человека, по последним данным, и у животного.
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27.04.2020 10:14 Ответить
Как же при этом вспышка вируса именно на севере?
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27.04.2020 09:30 Ответить
Началась на Севере, а теперь спутилась вниз.
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27.04.2020 10:13 Ответить
Рынки нужно открывать, с соблюдением всех норм безопасности конечно. Проверять и если что закрывать те где будут серьезные нарушение а не все скопом как сейчас.
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26.04.2020 22:05 Ответить
Перекрытие дорог - дурь полная.
Помучали ни в чём не повинных людей и разошлись.
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26.04.2020 22:11 Ответить
почему не повинных ?

75%, пардон, на Херсонщине все 85% повинны в приходе к власти ЗЕленского
а поскольку "теперь каждый у нас президент", вот пусть и принимают стоявшие государственные решения
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26.04.2020 22:14 Ответить
Ну, хоть 8% должны были пропустить?
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26.04.2020 22:18 Ответить
Супер!!!
Шикарный стёб
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26.04.2020 22:21 Ответить
"Ну, за справедливость!" (с)
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26.04.2020 22:22 Ответить
Не мали дурниці!
При По' було б те саме!
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26.04.2020 22:20 Ответить
К потере власти пети никто так не виновен как сам петя.
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26.04.2020 22:52 Ответить
рынки выходного дня на ультрафиолете не только возможны, но и полезны
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26.04.2020 22:12 Ответить
https://twitter.com/veraizmaylova41

https://twitter.com/veraizmaylova41
https://twitter.com/veraizmaylova41

На Херсонщине заработал мост, который блокировали фермеры из-за закрытых продуктовых рынков, - полиция - Цензор.НЕТ 431 Вера Измайлова

@veraizmaylova41

·https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1254331867874148353 10 ч

Трошки про закриття базарів і про те як через це ,українські фермери висипають врожаї в ярки...

Капуста из Албании, чеснок из Египта, помидор из Турции, кабачки из Турции...

Рідненькі мої, а де ми є у цьому світі з нашою родючою землею? Де ми є?

На Херсонщине заработал мост, который блокировали фермеры из-за закрытых продуктовых рынков, - полиция - Цензор.НЕТ 5980

На Херсонщине заработал мост, который блокировали фермеры из-за закрытых продуктовых рынков, - полиция - Цензор.НЕТ 4953
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26.04.2020 22:12 Ответить
тьотя, пусть откроют сельскохозяйственные ярмарки и вы увидите рідненьке сальце-мясце та й до нього !
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26.04.2020 22:17 Ответить
А продавать ридненьке в сети супермаркетов вместо албанцев и турков что не позволяет?
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27.04.2020 00:07 Ответить
Жаба и не позволяет.
В небольшом городке, где я сейчас живу, официально открыт продуктовый рынок - маски, дистанция и все такое. Захожу в мясной отдел - покупателей нет, продавцов валом - хватают за рукава, только купи. Но цены - космос и НИ ОДНА **** не захотела торговаться и сбросить хотя бы гривну. Барыги в чистом, рафинированном виде.
В соседнем мясном магазине цены на 15-20% ниже, там и покупаю.
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27.04.2020 11:22 Ответить
За кого голосовали вот то и хавай -
Херсонська обл. (100.00%)

83.02% - Зе....
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26.04.2020 22:24 Ответить
блин, жалко их, выращивали в тепличках, руцями своими и вот.....
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26.04.2020 22:38 Ответить
ни одно мерское чмо а исключением пары ЧЕЛОВЕК не соизволили органиовать правильную, беопасную торговлю. им такое право предоставлено, НОООООООО. этим нужно заниматься, контролировать и ставить патрули. А БЮДЖЕТ ПИЛИТЬ КОГДА???????? времени не хватит
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26.04.2020 22:38 Ответить
Людей тоже можно понять.для крестьян сейчас день год кормит.
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26.04.2020 22:51 Ответить
За кого голосовали вот то и хавай -
Херсонська обл. (100.00%)

83.02% - Зе....
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27.04.2020 07:40 Ответить
Більшість продовольчих товарів по імпорту -- це продукція ВЛАСНИХ виробництв супермаркетів!
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27.04.2020 07:50 Ответить
 
 