На Херсонщине заработал мост, который блокировали фермеры из-за закрытых продуктовых рынков, - полиция
На Херсонщине возобновили движение автотранспорта на мосту через Днепр, который был перекрыт сельхозпроизводителями, требовавшими открытия рынков для сбыта выращенной продукции.
Об этом Укринформу сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь, передает Цензор.НЕТ.
"Движение возобновлено, граждане разошлись. Около 16 часов - пока выехали все - очень большая очередь была транспорта, потому что там перекрывали движение", - сказала Пшонь.
Как сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА, завтра, 27 апреля, в 11 часов состоится встреча инициативной группы участников акции протеста с руководством ОГА.
Как сообщалось, на Херсонщине сельхозпроизводители 26 апреля остановили движение автотранспорта через Антоновский (Херсонский мост), требуя открытия рынков.
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чтоб на "биомассу": добровольцев и волонтеров гавкать ?
У нас президент региона Veneto часто сам с коллегами выезжает на дороги, включая автострады, и рассказывает, что на дорогах и в городах пусто! Даже заметно, что полиция с карабиньерами доверяют северянам. Уже более полутора месяцев карантин, и я постоянно езжу на работу на машине, с автосертификатом, но меня ни разу не остановили! Стоят на обочине или проезжают по дороге, но меня не останавливают. Всё - таки гражданскую сознательность нужно иметь и законы с декретами уважать. На улицах мало людей, но если выходят, то в маске, и внутри супермаркетов и аптек надевают перчатки. А если встречаются на улицах, то держат дистанцию.
Помучали ни в чём не повинных людей и разошлись.
75%, пардон, на Херсонщине все 85% повинны в приходе к власти ЗЕленского
а поскольку "теперь каждый у нас президент", вот пусть и принимают стоявшие государственные решения
Шикарный стёб
При По' було б те саме!
https://twitter.com/veraizmaylova41
https://twitter.com/veraizmaylova41
Вера Измайлова
@veraizmaylova41
·https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1254331867874148353 10 ч
Трошки про закриття базарів і про те як через це ,українські фермери висипають врожаї в ярки...
Капуста из Албании, чеснок из Египта, помидор из Турции, кабачки из Турции...
Рідненькі мої, а де ми є у цьому світі з нашою родючою землею? Де ми є?
В небольшом городке, где я сейчас живу, официально открыт продуктовый рынок - маски, дистанция и все такое. Захожу в мясной отдел - покупателей нет, продавцов валом - хватают за рукава, только купи. Но цены - космос и НИ ОДНА **** не захотела торговаться и сбросить хотя бы гривну. Барыги в чистом, рафинированном виде.
В соседнем мясном магазине цены на 15-20% ниже, там и покупаю.
Херсонська обл. (100.00%)
83.02% - Зе....
Херсонська обл. (100.00%)
83.02% - Зе....