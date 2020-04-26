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Новости Коронавирус и карантин
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В Нидерландах зафиксировано массовое заражение животных коронавирусом на двух норковых фермах

В Нидерландах зафиксировано массовое заражение животных коронавирусом на двух норковых фермах

Вспышка произошла на двух норковых фермах.

В Нидерландах зафиксировали массовое заражение животных коронавирусом на двух норковых фермах. Об этом сообщает Министерство экономики, сельского хозяйства и инноваций Нидерландов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным министерства, у животных на фермах в муниципалитетах Ларбек и Гемерт Бекель были выявлены симптомы заболевания коронавирусом, в том числе проблемы с дыханием. Чтобы предотвратить распространение заболевания, животных и отходы запретили вывозить за пределы ферм.

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В правительстве считают, что животные могли заразиться от людей, поскольку у некоторых сотрудников ферм были симптомы коронавируса. Сейчас въезд в фермы закрыт, медики также не рекомендуют гулять вблизи мест разведения норок.

Как отметили в министерстве, ранее ученые доказали склонность хорьков, а следовательно и норок, к заражению коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения пока не зафиксировала ни одного случая передачи коронавируса человеку от животного. При этом организация фиксировала случаи заражения животных от людей. Например, инфицирование кошек.

Автор: 

животные (935) карантин (16729) Нидерланды (1602) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Бідні норки. Тепер їх вб`ють не за шкурки а за коронавірус.
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26.04.2020 22:12 Ответить
+12
Мож.этот вирус уже давно с нами живет только тестировать начали только сейчас
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26.04.2020 22:11 Ответить
+12
Не. Ямки здоровы и успешно размножаются.
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26.04.2020 22:26 Ответить
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Мож.этот вирус уже давно с нами живет только тестировать начали только сейчас
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26.04.2020 22:11 Ответить
Зазвичай ви б мали написати, що норки там хворіють кожний рік.
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26.04.2020 22:35 Ответить
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27.04.2020 00:22 Ответить
Характерні признаки ковід19 - це переповнені лікарні і постійно працюючі крематорії. Давно таке у нас?!
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26.04.2020 23:09 Ответить
Ну последние лет этак 30 точно. Кто там считал сколько и от чего у нас народу померло? Не знают сколько живых.
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27.04.2020 06:02 Ответить
Этого ещё не хватало
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26.04.2020 22:11 Ответить
Бідні норки. Тепер їх вб`ють не за шкурки а за коронавірус.
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26.04.2020 22:12 Ответить
но ведь это не по-людски !
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26.04.2020 22:22 Ответить
Нужно сначала вылечить бедных норок! А уж потом - на шубы!
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26.04.2020 22:25 Ответить
вот это по человечески - вырастить и убить !
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26.04.2020 22:27 Ответить
А шо дєлать? Не додумались парацетамол хавати як наші на таможні )
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26.04.2020 22:25 Ответить
бедные животинки. И тут от людей пострадали.
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27.04.2020 02:44 Ответить
Підсумок то один.
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26.04.2020 22:25 Ответить
Если вирус передается животным от людей то должен и обратно тоже.
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26.04.2020 22:13 Ответить
В Нидерландах зафиксировано массовое заражение животных коронавирусом на двух норковых фермах - Цензор.НЕТ 3578
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26.04.2020 22:15 Ответить
логично...
это очевидно же..., НО не для ВОЗ....
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26.04.2020 22:16 Ответить
Чому ви так вирішили? Ви вірусолог?
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26.04.2020 22:23 Ответить
Не обязательно быть вирусологом, чтобы уметь строить логические цепочки.
Если один и тот же вирус способен поражать/"жить"/размножаться в клетках человека и животного (млекопитающего, в данном случае), то он может передаваться как от человека к животному, так и наоборот. Даже если ВОЗ, которому веры давно уже нет, этого "не подтверждает".
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27.04.2020 00:29 Ответить
Кто ходит в пушнине поднять руку или ставьте лайк
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26.04.2020 22:13 Ответить
отныне пусть боится своей шубы, тварь дрожащая, и завидует тем, кто ходит в синтепончике !
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26.04.2020 22:25 Ответить
В мене кіт ходить, це рахується?
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26.04.2020 22:26 Ответить
пусть шубу снимет, животноненависник усатый !
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26.04.2020 22:28 Ответить
Кошки между прочим болеют чумой...так что бойся))))
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26.04.2020 22:36 Ответить
Собаки теж, в мене вже років 30 і коти і собаки.
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26.04.2020 22:38 Ответить
У мышей в последнее время начал процветать норкобизнес...
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26.04.2020 22:17 Ответить
Похоже этот вирус-бисексуал.людей и животных имеет.
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26.04.2020 22:19 Ответить
((( а що це таке бісєксюал.?.(.
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26.04.2020 22:58 Ответить
если в голландии норки на фермах могут заразиться, то в Украине ямки на дорогах тоже не застрахованы от заражений )))
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26.04.2020 22:19 Ответить
Не. Ямки здоровы и успешно размножаются.
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26.04.2020 22:26 Ответить
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26.04.2020 22:51 Ответить
І нехай хтось тепер доведе, що цей вірус був у "природі" - природні віруси не заражають всіх підряд, лише штучно створені.
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26.04.2020 22:21 Ответить
китайские ученые они такие ученые !
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26.04.2020 22:24 Ответить
они поняли, что Поднебесная может неплохо заработать на масках
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26.04.2020 22:30 Ответить
бешенство
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26.04.2020 22:38 Ответить
Из бактериальных сибирская язва домашний скот (кстати по этой причине понравилась военным), чума грызуны ...
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26.04.2020 22:50 Ответить
Грьізуньі не болели они переносили блох.,.
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27.04.2020 01:00 Ответить
То-то бы Эдвард Дженнер удивился. Он коровьей оспой людей прививал. После наблюдения, что доярки, подхватившие ее от коров, натуральной оспой не болеют.
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26.04.2020 22:57 Ответить
Бред.
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27.04.2020 09:01 Ответить
Про це вже декілька днів пишуть, просто ЦН не роздуплився.
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26.04.2020 22:24 Ответить
Цензор теж писав раніше про кім чен іна. А це були новини за станом на сьогодні - 21:30
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26.04.2020 22:51 Ответить
Вопрос-и шо?норкам какая разница от чего сдохнуть.от вируса или от ножа.шкуру то вирус не портит.
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26.04.2020 22:26 Ответить
"Утка жаренная, цвет черный...."неужели мало фактических тоскливых новостей, что есть необходимость в таких?
Млин.. у животных на фермах.выявлены СИМПТОМЫ... заболевания коронавирусом
у некоторых сотрудников ферм были симптомы коронавируса..

У голландцев нет ТЕСТОВ? И какого короновируса именно?
О чем и для чего эта новость?
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26.04.2020 22:30 Ответить
Кто то еще верит в естественное происхождение этого вируса?
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26.04.2020 22:30 Ответить
Если эта зараза заражает от летучих мышей до стиральных машин?
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27.04.2020 01:41 Ответить
Читав-читав.
Coronavirus vastgesteld bij nertsenfokkerijen in Noord-Brabant
В Нидерландах зафиксировано массовое заражение животных коронавирусом на двух норковых фермах - Цензор.НЕТ 4457
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26.04.2020 22:34 Ответить
так их протестировали на вирус, или думают, что у них вирус?
а то новость по дебильному написана....
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26.04.2020 22:56 Ответить
підтвердили науковці дослідницького ветеринарного центру в Лейлістад. Кажуть що тхори можуть бути носіями.
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26.04.2020 23:51 Ответить
Та ладно,этих коронавирусов есть немеряно,даже какой то китовый.И были все время.
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26.04.2020 22:37 Ответить
Самое главное не сколько заразились, а сколько выжило. Мозг включайте хоть иногда, а страх без причины это у лохов.
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26.04.2020 22:45 Ответить
Несмотря на то, что я затятый атеист, я иногда моделирую у себя в голове Армагеддон. Ну то есть прикидываю с разных сторон, как это может быть, просто для гимнастики ума. Глобальная война всех со всеми, метеорит, еще какой-нибудь космический ******, вот это вот все. И чем дальше, тем больше убеждаюсь, что конец времен наступит вместе с потерей человечеством всех цивилизационных навыков и знаний. Если совсем просто - когда весь мир ******** в корягу одномоментно.
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26.04.2020 22:45 Ответить
У Нідерландах зафіксовано масове зараження тварин коронавірусом на двох норкових фермах - Цензор.НЕТ 5750
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26.04.2020 22:50 Ответить
Глобальное падение средней температуры до минус сорок. И кердык всем. При более высокой есть шанс у небольших групп.
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26.04.2020 23:00 Ответить
Вот интересное видео , которое заставит задуматься. Чел поднял такие вопросы, на которые пока нет ответа.
https://youtu.be/k7UMdNoCwls
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27.04.2020 09:06 Ответить
Микроскопический колючий шарик заразил миллионы людей и захватил умы исследователей по всему миру
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26.04.2020 22:52 Ответить
Есть такое понятие, как «бритва Оккама» - отсечение лишнего и концентрация на наиболее эффективных моделях развития. Будем надеяться, что «бритва Оккама» нас побреет, а не отрежет голову.
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26.04.2020 22:56 Ответить
песец...
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26.04.2020 23:30 Ответить
тхорець.
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26.04.2020 23:52 Ответить
Норковые фермы? Не думал, что живодерство еще в тренде в Европе!
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27.04.2020 00:06 Ответить
Ох! Ніфіга собі! В Нідерландах тести витрачають навіть на худобу!
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27.04.2020 07:29 Ответить
Норкоторговля опасносте!
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27.04.2020 08:19 Ответить
 
 