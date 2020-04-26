В Нидерландах зафиксировано массовое заражение животных коронавирусом на двух норковых фермах
Вспышка произошла на двух норковых фермах.
В Нидерландах зафиксировали массовое заражение животных коронавирусом на двух норковых фермах. Об этом сообщает Министерство экономики, сельского хозяйства и инноваций Нидерландов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным министерства, у животных на фермах в муниципалитетах Ларбек и Гемерт Бекель были выявлены симптомы заболевания коронавирусом, в том числе проблемы с дыханием. Чтобы предотвратить распространение заболевания, животных и отходы запретили вывозить за пределы ферм.
В правительстве считают, что животные могли заразиться от людей, поскольку у некоторых сотрудников ферм были симптомы коронавируса. Сейчас въезд в фермы закрыт, медики также не рекомендуют гулять вблизи мест разведения норок.
Как отметили в министерстве, ранее ученые доказали склонность хорьков, а следовательно и норок, к заражению коронавирусом.
Напомним, ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения пока не зафиксировала ни одного случая передачи коронавируса человеку от животного. При этом организация фиксировала случаи заражения животных от людей. Например, инфицирование кошек.
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это очевидно же..., НО не для ВОЗ....
Если один и тот же вирус способен поражать/"жить"/размножаться в клетках человека и животного (млекопитающего, в данном случае), то он может передаваться как от человека к животному, так и наоборот. Даже если ВОЗ, которому веры давно уже нет, этого "не подтверждает".
Млин.. у животных на фермах.выявлены СИМПТОМЫ... заболевания коронавирусом
у некоторых сотрудников ферм были симптомы коронавируса..
У голландцев нет ТЕСТОВ? И какого короновируса именно?
О чем и для чего эта новость?
Coronavirus vastgesteld bij nertsenfokkerijen in Noord-Brabant
а то новость по дебильному написана....
https://youtu.be/k7UMdNoCwls