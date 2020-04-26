В Украине кадровый кризис, и не только в государственной власти, - "слуга народа" Корниенко о компетентности госслужащих
Украине не хватает качественных кадров для государственной службы.
Об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью изданию ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается компетентности, то в стране давно кадровый кризис. И не только в государственной власти. Найти хорошего специалиста – большая проблема. Я лично общался с более чем 200 кандидатами на должности категории А, и если пятеро из них соответствовали необходимому уровню, то это хорошо. Все они, кстати, осознанно пришли из бизнеса. А десятки тысяч среднего уровня? А как вообще понять эффективность тех, кто уже работал до нас, если ее никто никогда не измерял? Вопросов на самом деле достаточно", – сказал он.
По словам главы партии, необходимо предметно заниматься реформой государственной службы.
"Она со своими директоратами, расколовшими министерства и другие органы центральной власти на враждующие лагеря, зашла в тупик. Нужна новая стратегия... Качественное кадровое обновление возможно только при параллельной перезагрузке алгоритма работы всей системы госуправления и каждого ее элемента в частности", – отметил Корниенко.
В качестве базового примера он указал Министерство цифровой трансформации, глава которого Михаил Федоров "пришел и буквально с нуля создал рабочую систему".
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если изберут Саакашвили, он потушит свет
Так, по словам Ирины Верещук, большинство фракции не готово поддержать назначение Саакашвили по разным причинам политического и правового характера.
Она пояснила, что во фракции существует договоренность: если 70% членов поддерживают то или иное решение, то остальные поддерживают большинство. Что касается Саакашвили, то ему заручиться такой поддержкой президентской фракции пока что не удалось.
"Я думаю, что в ближайшее время кандидатура не будет внесена в парламентский зал. Нет большинства для голосования, и я понимаю, что 70% не готовы голосовать", - рассказала Верещук в эфире телеканала "Украина 24" вечером в воскресенье, 26 апреля.
Ее коллега по фракции Мария Мезенцева отметила, что окончательного понимания ситуации во фракции еще нет, но позиция депутатов может проясниться с ближайшее время.
"Голосования проходят в малых группах, их официально подтвержденных результатов у нас нет", - пояснила она.
Мезенцева уточнила, что на недавнюю встречу с Саакашвили приходили более 140 членов фракции "Слуги народа". Соответственно, более 100 депутатов на этой встрече отсутствовали.
Политик не исключила, что за Саакашвили могут проголосовать представители и других политических сил.
"В Верховной Раде есть и другие фракции… Может быть принято решение, что на рассмотрение парламента, на внеочередное заседание 30 апреля будет вынесен вопрос о назначении вице-премьера по реформам. Тогда будет голосовать весь зал и определяться", - отметила Мезенцева, уточнив, что лично она нажмет зеленую кнопку.
Сам Саакашвили поясняет нежелание большинства "слуг" голосовать за него эффектом внезапности и "замешательством" депутатов.
По словам Михеила Саакашвили, Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ.
Источники ZN.UA в Офисе президента сообщают, что кандидатуру Саакашвили Зеленскому предложил глава ОП Андрей Ермак . Он давно знаком с экс-президентом Грузии: оба учились на факультете международных отношений КНУ им. Т.Г. Шевченко.
При этом большинство фракции "Слуги народа" скептически относятся к идее предоставления Саакашивли должности в Кабмине. Депутаты опасаются, что он использует ее для самопиара и затем со скандалом уйдет из правительства, чтобы повести свой политпроект на выборы.
24 апреля Саакашвили встречался с фракцией "Слуги народа" и пытался убедить депутатов в необходимости поддержать его назначение в Кабмин.
12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили, которого президент Петр Порошенко в июле 2017 года лишил украинского гражданства, выдворили из Украины. Решение было принято на фоне акций протеста в Киеве, которые организовывал Саакашвили.
Политика задержали бойцы спецподразделения ГПСУ в киевском ресторане и уже через час чартерным рейсом отправили в Варшаву .
После выдворения из Украины ГПСУ на три года запретила Саакашвили въезд в страну .
28 мая Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины . На следующий день Саакашвили вернулся в Украину .
Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное" из сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачиЧитай, и тебе всё станет ясно... (А потом прослушать песню - для эмоционального подъёма...).
социальные лифты ЗЕ стали черпать говнище с днища ?
я это понял еще после выборов в Раду
А может подготавливает общественное мнение к назначению Рыгов?
Напомню ещё раз зраде:
В Германии по программе денацификации были люстрированы все чиновники, но вскорости большинство вернули, т.к. не нашлось такого огромного количества специалистов.
Зрада про Порошенко ещё не пропала? Стали видны его дела после отметания зрады Слугой?
что там о последнем ?
ах да, он думал, что всех перехитрил, но увидел петлю и повесился.
Вова, это очень печальная история......
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https://twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%)
Новий віце-прем'єр Грузії, - джерело
Они обнаглели до того, что называют свою недопартию всей Украиной???
Когда этот пипец уже закончится???
Для начала штраф на руководителя за неисполнение того что обязан был исполнить.
Реестр чиновников с указанием всех проколов! ВОЛЧИЙ БИЛЕТ! Запрет на профессию!
Уже годами пишут во власти "условия на должность под нужного кандидата". Типа, диплом о ВО, опыт работы, там, скажем пять лет... А потом добавляют, чтоб беленький был и с серьгой желтенькой в правом ухе
Где уж тут до измерения длины.