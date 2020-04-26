В Украине кадровый кризис, и не только в государственной власти, - "слуга народа" Корниенко о компетентности госслужащих

Украине не хватает качественных кадров для государственной службы.

Об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью изданию ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.



"Что касается компетентности, то в стране давно кадровый кризис. И не только в государственной власти. Найти хорошего специалиста – большая проблема. Я лично общался с более чем 200 кандидатами на должности категории А, и если пятеро из них соответствовали необходимому уровню, то это хорошо. Все они, кстати, осознанно пришли из бизнеса. А десятки тысяч среднего уровня? А как вообще понять эффективность тех, кто уже работал до нас, если ее никто никогда не измерял? Вопросов на самом деле достаточно", – сказал он.

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По словам главы партии, необходимо предметно заниматься реформой государственной службы.



"Она со своими директоратами, расколовшими министерства и другие органы центральной власти на враждующие лагеря, зашла в тупик. Нужна новая стратегия... Качественное кадровое обновление возможно только при параллельной перезагрузке алгоритма работы всей системы госуправления и каждого ее элемента в частности", – отметил Корниенко.



В качестве базового примера он указал Министерство цифровой трансформации, глава которого Михаил Федоров "пришел и буквально с нуля создал рабочую систему".