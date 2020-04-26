В ближайшее время кандидатура Саакашвили не будет внесена в Раду. Нет большинства для голосования, - "слуга народа" Верещук

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прогнозирует, что в ближайшее время кандидатура экс-президента Грузии Михеил Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам не будет внесена в Верховную Раду, и считает более удачной идеей назначить его заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

"Я думаю, что в ближайшее время кандидатура не будет внесена в парламентский зал. Нет большинства для голосования, и я понимаю, что 70% (фракции "Слуга народа". - Ред.) не готовы голосовать. У нас есть договоренность между собой, что если 70% фракции голосует за, то меньшинство, у которого есть своя позиция, подчиняется большинству. У каждого, конечно, есть своя позиция, у кого-то юридическая, у кого-то политическая. Я, в том числе, воздержусь", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Верещук считает, что на данном этапе и в нынешней системе координат в Украине Саакашвили будет наиболее эффективным и полезным, работая в Офисе Президента Украины.

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"Нам сейчас не хватает в треугольнике Офис Президента – Кабмин – парламент именно того коммуникатора, человека, который будет драйвером реформ из Офиса Президента. Потому что Кабмин является зарегулированным законом Украины о Кабинете министров, и начинаются юридические аспекты этого вопроса", - отметила она.

Верещук также указала, что президент Зеленский сам пока ни разу публично не обращался и не предлагал фракции кандидатуру Саакашвили.

Саакашвили ответил на это, что, по его мнению, никакая работа в Офисе Президента не заменит того, что можно сделать в Кабинете министров. "Я не прошу никаких должностей, и могу себе найти в жизни занятие. Я просто не хочу смотреть, как Украина может пострадать от того цунами, которое надвигается", - указал он.

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Говоря о своем теоретическом назначении на должность в Офисе Президента, Саакашвили сказал: "При всем уважении, я – Михеил Саакашвили. Я не могу быть заместителем руководителя Офиса Президента, я не ищу должностей. Я не могу быть на этой должности. Спасибо за предложение, но эту должность, кстати, мне Зеленский не предлагал".