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За сутки в Черновицкой области выявили 35 новых случаев Covid-19, 26 человек госпитализированы, - глава ОГА Осачук
В Черновицкой области сегодня, 26 апреля, зафиксировали 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
Общее количество случаев Covid-19 в области с начала эпидемии составляет 1376.
"Также за последние сутки были госпитализированы 26 буковинцев", - говорится в сообщении.
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