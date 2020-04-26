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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Черновицкой области выявили 35 новых случаев Covid-19, 26 человек госпитализированы, - глава ОГА Осачук

За сутки в Черновицкой области выявили 35 новых случаев Covid-19, 26 человек госпитализированы, - глава ОГА Осачук

В Черновицкой области сегодня, 26 апреля, зафиксировали 35 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество случаев Covid-19 в области с начала эпидемии составляет 1376.

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"Также за последние сутки были госпитализированы 26 буковинцев", - говорится в сообщении.

За сутки в Черновицкой области выявили 35 новых случаев Covid-19, 26 человек госпитализированы, - глава ОГА Осачук 01

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Новости не о чем. у меня есть интересней факты:
Д-р Эриксон сообщает, что на врачей в США «оказывали давление», чтобы они указывали причиной COVID-19 в свидетельствах о смерти, хотя сами они не соглашались. Доктор Эриксон утверждает, что блокировки и страх ослабляют иммунную систему и здоровье людей. Уже наблюдается заметное увеличение «вторичных эффектов», таких как алкоголизм, депрессия, самоубийства, жестокое обращение с детьми и супругами. Доктор Эриксон рекомендует изолировать только больных, а не здоровых или всё общество. По его словам, маска имеет смысл только в острых ситуациях, например в больнице, но не в повседневной жизни.
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26.04.2020 23:46 Ответить
д-р Еріксон... а бо як творяться абсолютні фейки в ЛАхті...


доктор з каліфорніїї тепер чомусь з округу Вашингтон..


апропо-у першоджерелв з Ютубу коментарі виключені...
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27.04.2020 07:26 Ответить
 
 