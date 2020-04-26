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Глава ОП Ермак мой институтский друг. Он много раз приезжал в Грузию, изучал наш опыт реформ, - Саакашвили

Глава ОП Ермак мой институтский друг. Он много раз приезжал в Грузию, изучал наш опыт реформ, - Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отмечает, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак изучал опыт реформ в Грузии.

Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Руководитель Офиса Президента Украины мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ. Он, кстати, взял человека, который сделал "батумское чудо", Левана Варшаломидзе (глава правительства грузинской Автономной Республики Аджария в 2004-2012 годах. - Ред.) руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском", - сказал Саакашвили.

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Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) реформы (3953) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+49
Смачно лизнул...
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26.04.2020 23:37 Ответить
+46
А главное ни какого кумовства!
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26.04.2020 23:38 Ответить
+41
Одного не могу понять, когда и зачем это помощнику депутата Партии регионов до 2014 года, а затем продюсеру и юристу интелектуального права понадобилось изучать опыт проведения реформ Саакашвили и его команды в Грузии?
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26.04.2020 23:54 Ответить
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Бляха муха так спалиться МИХО!!! ОЙ ДУРААК!!!
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27.04.2020 03:50 Ответить
реформи взагалі -то проводив в Грузії Бенукідзе

Каха Бендукідзе - послідовний лібертаріанець, тобто прихильник мінімальної участі держави в економічному житті, максимальної приватизації, зниження податкового навантаження на бізнес та скасування величезної кількості механізмів регулювання економіки.
Перетворення, котрі Бендукідзе проводив у http://dw.de/p/1AMw4 Грузії на посаді міністра з координації економічних реформ у 2004-2007 роках, багатьом не сподобалися, однак завдяки цим змінам Грузія піднялась із 137-го до 11-го місця в рейтингу країн за умовами ведення бізнесу, а ВВП країни за цей час зростав у середньому на 9,3 відсотки на рік. Каха Бендукідзе впевнений, що лібертаріанські принципи проведення реформ підходять і для України, попри відмінності як у масштабах, так і в національному менталітеті.
Deutsche Welle: В Україні так багато проблем, що незрозуміло, за що варто взятися в першу чергу. З чого, на Вашу думку, необхідно почати?
Каха Бендукідзе: По-перше, Україні необхідно знизити видатки бюджету, тому що інакше країна не зможе існувати. По-друге, потрібно знизити навантаження на бізнес, тому що інакше економіка не буде рости. По-третє - приборкати корупцію, інакше країни не буде. На всі ці три питання можна відповісти словом "дерегуляція". Це добре для економіки й одночасно знищує корупцію: нема законів, котрі можна порушувати за хабарі. І це дещо скорочує видатки держави. Усе це обов'язково потрібно зробити.
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27.04.2020 07:13 Ответить
"Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты"©
Ну если дЕрЬмак друг Неистового Реформуна Сааки, тогда всё проясняется.
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27.04.2020 04:19 Ответить
А может это спецоперация МВФ - как убрать Ермака от НЕлоха?
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27.04.2020 04:54 Ответить
ні.
Зе чомсь вирішив,що Міхо буде противагою Авакяну... Тимошенко не ризикнувГлава ОП Єрмак - мій інститутський друг. Він багато разів приїжджав до Грузії, вивчав наш досвід реформ, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4468
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27.04.2020 07:19 Ответить
Ну?А где же свидетели секты "великого реформатора,пинком выкинутого из своей страны"?)))
Красиво разводят фанатов сулугуни и зелуполикого.
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27.04.2020 06:03 Ответить
(сквозь фейспалм) Иногда лучше жевать галстук, чем говорить
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27.04.2020 06:22 Ответить
Так вот оно штаааа!!!! Обнаруууужил ты себя, толстый Карлсон!!! Ермак, говоришь...? Ххех!!!
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27.04.2020 06:30 Ответить
Ермак-друг? Зачем Миша,который живёт на крыше, усложняет себе и так невеселую ситуацию подобными заявлениями?
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27.04.2020 06:57 Ответить
Потому что ему нет нужды лгать, как любому честному человеку. Послушайте того же бойку- он все время в окружении пенсионеров и страждущих, о ком он якобы печётся и заботится, декларирует цели исключительно связанные с повышени5м зарплат и пенсий. Или же медведчук с новинским - все время шлют маски и ивлы - настоящие херувимы. Но кто их хозяева и друзья мы уже сто раз убедились. Именно они виновны в том, что у нас все раскрадено, наши территории аннексированы , тысячи наших граждан погибли. Они вам не расскажут, с кем учились или срок мотали, с кем сидели за крутыми столами. То же самое и шайьанов - награждённый порошенко званиями и наградами.
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27.04.2020 07:34 Ответить
Это всё прекрасно,но зачем эти откровения? Честный человек? Ну допустим. Но ведь ермак явно не такой.
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27.04.2020 08:41 Ответить
Вы не знаете, как достаются эти 'откровения'? Журналисты задают вопросы, вы отвечаете. Потом все трактуется так, как хакахано
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27.04.2020 10:08 Ответить
Так фотки их совместные гуляет интернетом) не получится и в этот раз у тебя эффективно раскорячиться, Тань)))) ())
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27.04.2020 10:56 Ответить
святая простота,сколько вам лет?
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27.04.2020 12:45 Ответить
Реально,хотел ответить,но смотрю,уже ответили исчерпывающе.)
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27.04.2020 14:58 Ответить
С такими "друзьями" и врагов не надо.
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27.04.2020 07:00 Ответить
"Батумское чудо" состоялось лишь потому, что находится почти на границе с Турцией - страной блока НАТО.
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27.04.2020 07:02 Ответить
Інститут Сороса
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27.04.2020 07:08 Ответить
https://censor.net/ua/user/458067 Написав дурницю. Але ти і ЙОГО перевершив.
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27.04.2020 10:43 Ответить
Так в том институте и пеця учился? 😷
Так что это получается ермек и пецин институтский друг? 😮
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27.04.2020 07:16 Ответить
Карлсон зашкварился.
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27.04.2020 07:23 Ответить
Саакашвили очень много чего говорит. Но выбрали именно это его высказывание. Позиция Цензора предельно понятна.
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27.04.2020 07:25 Ответить
Ха,ха,ха....обрали за балобольствування ))))
Ой....Ой......ой......ой...
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27.04.2020 08:45 Ответить
Зешоблу на гиляки. Таких уродов и дегенератов у власти ещё никогда не было!
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27.04.2020 07:44 Ответить
Карлсон брешет как дышит...а дышит он часто...

Андрей Борисович Ермак - глава Офиса президента Украины.
Место рождения. Образование. Родился 21 ноября 1971 в Киеве.
В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил степень магистра по международному частному праву.

Саакашвили
Дата рождения: 21.12.1967
Уроженец Тбилиси. В 1984 году на родине окончил с золотой медалью среднюю школу. В 1992-м с отличием - факультет международного права Киевского института международных отношений. Как стипендиат Конгресса США был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк), в 1994 году получил степень магистра права.
В 1995-м Саакашвили защитил докторскую диссертацию в Университете Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия). Учился в Страсбургском институте прав человека, в Академии европейского права во Флоренции и в Гаагской академии международного права.

Какой институтский друг??? Эта придурь уже забрехалась...
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27.04.2020 07:46 Ответить
ДА, они одни ускоренные КУРСЫ ФСБ в ТАМБОВЕ заканчивали.
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27.04.2020 08:01 Ответить
Начало борьбы с кумовством хорошее!
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27.04.2020 07:51 Ответить
Теперь понятно откуда «ноги растут»......., видимо еще брательник-Ермак подсуетился и «предложил» должность по низкой цене.......
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27.04.2020 07:58 Ответить
По акции с приятной коронавирусной скидкой, как давнему институтскому другу
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27.04.2020 09:48 Ответить
ЗЕЛЯ, МАТЬ ТВОЮ ЗЕ, а где же КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ - "НИКАКИХ ДРУЖБАНОВ ВО ВЛАСТИ" ??????????
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27.04.2020 08:00 Ответить
при чем тут Зеля?
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27.04.2020 08:27 Ответить
Неееее..... зеля тут не при делаааах, вааапще!
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27.04.2020 09:12 Ответить
Точно, причем тут ЗЕ - ведь своего ДРУЖБАНА СРАКАШВИЛИ будет ЕРМАК назчачать, а ЗЕ, как всегда будет за столом КОКС нюхать, ну или рядом на ПИАНИНЕ "ЧИКО-ДРИКО" играть.
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27.04.2020 10:08 Ответить
ты безнадёжно болен на всю макитру свою,галопом в рашу к вольдемару он тебе объяснит -кто и причём.Боярки засосёшь и всё поймёшь тормоз.
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27.04.2020 10:22 Ответить
А кто такой Юзик?
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27.04.2020 10:57 Ответить
У зелебобів не тільки розрідження стула , а й мізків.
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27.04.2020 09:02 Ответить
спочатку мізків.
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27.04.2020 20:56 Ответить
Україна не Росія ! В нас царя немає, Дєрмак друг, ЗЄля і х№йло одобряють - нічого не вирішує. Верховна Рада це окреме кодло, фракції і комітети ще менші кодла, окремий депутат маленьки кодло, давати потрібно кожному і немало, слуги нелохі "прасекли цену вапроса". Так що «До свиданья мой ласковый Миша» (Поздно вечером 3 августа 1980 года в «Лужниках» состоялось закрытие XXII Олимпийских игр.)
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27.04.2020 08:33 Ответить
Гнать вас сцаными тряпками за поребрик всю эту Зелёную шваль вместе с ослом оманским -кокаду.
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27.04.2020 08:36 Ответить
Чем больше дебилов и трэша в команде нелоха оманского, тем быстрее она склеит лапти.
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27.04.2020 09:07 Ответить
вот это четко доказывает что михо-человек БЕЗ ПРИНЦИПОВ. Какой институтский друг?? дермак лет на 15 младше....какие реформы если ещё 5-7 лет назад он был НИКТО, помощник депутата. Какое реформы может изучать помощник депутата? зачем? за какое бабло? это явная ложь направленая на обеление ермака. И если михо на это пошел - он сильно пробил ДНО.
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27.04.2020 09:11 Ответить
Он давно ниже дна. Его верующие просто люди с краскосрочной памятью,как у юлькиных.
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27.04.2020 21:52 Ответить
порошенко тоже изучал опыт реформ, и что? Жадность у них сильнее.
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27.04.2020 10:00 Ответить
таких друзей за хрен и в музей,скажи мне кто твой друг,я тебе скажу кто ты.Цирк приехал год назад,клоуны собрались в кучу и подтягивают "резервы" для безбедного существования.
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27.04.2020 10:19 Ответить
Судя по тому, как экономику ЗЕленые во главе с осликом при советнике, а теперь главе ОП ермаке, бешенными темпами загнали в жопу, учился он хр..во впрочем как и при изучении международного права
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27.04.2020 10:33 Ответить
Самоустранись, Миша...
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27.04.2020 10:53 Ответить
Ох и пи_дуняра!!!!!!!
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27.04.2020 11:19 Ответить
да уж, интересно когда пробьем дно второго уровня? дно первого уровня уже пробили членограй и его шобла))))))
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27.04.2020 11:41 Ответить
Миша, значит связи с Кукрчено это правда?
Ах ты же негодяй двуличный!
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27.04.2020 12:19 Ответить
чем дальше больше веришь тому что пишут Грузины про батоно сулугуни
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27.04.2020 12:40 Ответить
Если Порошенко учился с Саакашвили, а Саакашвили учился с Ермаком, то......?
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27.04.2020 13:31 Ответить
Украинский вор пригласил к нам работать грузинского вора в правительство и угадайте, что из этого получится?? правильно!! ПИПЕЦ!!
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27.04.2020 19:24 Ответить
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