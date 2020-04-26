Глава ОП Ермак мой институтский друг. Он много раз приезжал в Грузию, изучал наш опыт реформ, - Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отмечает, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак изучал опыт реформ в Грузии.

Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Руководитель Офиса Президента Украины мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ. Он, кстати, взял человека, который сделал "батумское чудо", Левана Варшаломидзе (глава правительства грузинской Автономной Республики Аджария в 2004-2012 годах. - Ред.) руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском", - сказал Саакашвили.

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