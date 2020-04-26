Глава ОП Ермак мой институтский друг. Он много раз приезжал в Грузию, изучал наш опыт реформ, - Саакашвили
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отмечает, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак изучал опыт реформ в Грузии.
Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Руководитель Офиса Президента Украины мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ. Он, кстати, взял человека, который сделал "батумское чудо", Левана Варшаломидзе (глава правительства грузинской Автономной Республики Аджария в 2004-2012 годах. - Ред.) руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском", - сказал Саакашвили.
Топ комментарии
+49 Pawlo Kit
показать весь комментарий26.04.2020 23:37 Ответить Ссылка
+46 Pawlo Kit
показать весь комментарий26.04.2020 23:38 Ответить Ссылка
+41 Leonov Vlad
показать весь комментарий26.04.2020 23:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Каха Бендукідзе - послідовний лібертаріанець, тобто прихильник мінімальної участі держави в економічному житті, максимальної приватизації, зниження податкового навантаження на бізнес та скасування величезної кількості механізмів регулювання економіки.
Перетворення, котрі Бендукідзе проводив у http://dw.de/p/1AMw4 Грузії на посаді міністра з координації економічних реформ у 2004-2007 роках, багатьом не сподобалися, однак завдяки цим змінам Грузія піднялась із 137-го до 11-го місця в рейтингу країн за умовами ведення бізнесу, а ВВП країни за цей час зростав у середньому на 9,3 відсотки на рік. Каха Бендукідзе впевнений, що лібертаріанські принципи проведення реформ підходять і для України, попри відмінності як у масштабах, так і в національному менталітеті.
Deutsche Welle: В Україні так багато проблем, що незрозуміло, за що варто взятися в першу чергу. З чого, на Вашу думку, необхідно почати?
Каха Бендукідзе: По-перше, Україні необхідно знизити видатки бюджету, тому що інакше країна не зможе існувати. По-друге, потрібно знизити навантаження на бізнес, тому що інакше економіка не буде рости. По-третє - приборкати корупцію, інакше країни не буде. На всі ці три питання можна відповісти словом "дерегуляція". Це добре для економіки й одночасно знищує корупцію: нема законів, котрі можна порушувати за хабарі. І це дещо скорочує видатки держави. Усе це обов'язково потрібно зробити.
Ну если дЕрЬмак друг Неистового Реформуна Сааки, тогда всё проясняется.
Зе чомсь вирішив,що Міхо буде противагою Авакяну... Тимошенко не ризикнув
Красиво разводят фанатов сулугуни и зелуполикого.
Так что это получается ермек и пецин институтский друг? 😮
Ой....Ой......ой......ой...
Андрей Борисович Ермак - глава Офиса президента Украины.
Место рождения. Образование. Родился 21 ноября 1971 в Киеве.
В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил степень магистра по международному частному праву.
Саакашвили
Дата рождения: 21.12.1967
Уроженец Тбилиси. В 1984 году на родине окончил с золотой медалью среднюю школу. В 1992-м с отличием - факультет международного права Киевского института международных отношений. Как стипендиат Конгресса США был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк), в 1994 году получил степень магистра права.
В 1995-м Саакашвили защитил докторскую диссертацию в Университете Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия). Учился в Страсбургском институте прав человека, в Академии европейского права во Флоренции и в Гаагской академии международного права.
Какой институтский друг??? Эта придурь уже забрехалась...
Ах ты же негодяй двуличный!