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Новости Коронавирус и карантин
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В Великобритании и Италии зафиксировали самое низкое с марта количество летальных случаев из-за коронавируса

В Великобритании и Италии зафиксировали самое низкое с марта количество летальных случаев из-за коронавируса

Власти Великобритании за сутки зафиксировали 413 случаев смерти пациентов с коронавирусной болезнью. Это - самый низкий показатель с конца марта.

Об этом сообщили 26 апреля в национальной службе здравоохранения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Общее число умерших в стране, таким образом, превысило 20,7 тыс.

Коронавирусом заразились свыше 152,8 тыс. жителей Великобритании, причем 4 тыс 463 из них заболели за минувшие сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Промышленность возобновит работу 4 мая, - премьер Италии Конте рассказал о плане выхода страны из карантина

Медики в Италии зафиксировали за сутки 260 случаев смерти пациентов от последствий заражения коронавирусом COVID-19, информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на управление гражданской обороны.

Это наилучший показатель с середины марта: с тех пор ежедневно в стране умирало свыше 300 человек с коронавирусом.

Общее число заразившихся в стране - 197 675 человек (на 2324 больше, чем по состоянию на вечер 25 апреля). Число умерших за все время распространения заболевания в Италии - 26 644 человека.

В настоящее время COVID-19 еще болеют более 106 тыс. жителей Италии.

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Великобритания (5027) Италия (1655) карантин (16729) смерть (9251) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Смерть 300 чел в день от одной заразы- это всего лишь "истерика"?
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27.04.2020 00:37 Ответить
+4
А еще у них у всех был вирус герпеса...
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27.04.2020 00:47 Ответить
+2
Хех а если бы еще и Британия сказала что в ВОЗ ни копейки не даст - то ыпыдимыя сразу бы того ... Но есть "лекарство" по круче - Трамп выходит и со скорбной рожей сообщает: выборы фсе пока короновирус не победим - уххххх как ыпыдимия пошла бы на спад! Норках в Диснейленде виражи проще будут
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27.04.2020 01:17 Ответить
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та ну нах .чудо )))!
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27.04.2020 00:33 Ответить
Смерть 300 чел в день от одной заразы- это всего лишь "истерика"?
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27.04.2020 00:37 Ответить
А еще у них у всех был вирус герпеса...
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27.04.2020 00:47 Ответить
"от различных болезней погибает в 100 раз больше людей"

и шо карантин спасает от НЕ-инфекционных болезней как-то?

я просто не понимаю, как можно быть таким тупым, ну ты ж уже полтора месяца сидишь на карантине - за это время можно прочитать целую научную монографию по карантину и его способам применения.
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27.04.2020 01:18 Ответить
Вот где зараза зарыта. https://www.youtube.com/watch?v=RarZMMq6HNY
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27.04.2020 02:59 Ответить
И что, раз умирает? Да, умирает. От старости, от рака, от инфаркта да еще хрен знает от чего. А ещё кто-то самоубивается. Но ты ж ведь не спешишь спрыгнуть с крыши высотки вниз. Так ведь?

Читая подобные комменты, просто диву даешься, на сколько туп и ограничен бывает человек.
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27.04.2020 02:14 Ответить
Это есть гуд !!!
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27.04.2020 00:41 Ответить
Все сливки Запада облажались по полной. Может кроме Германии, с некоторыми оговорками. Большая европейская пятерка и США. Даже в Турции которая подпирает их сзади в 2 раза меньше смертей чем в Германии.
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27.04.2020 00:41 Ответить
Ну Турции болеть особо некогда - надо овощи фрукты и т.д. зарубеж продавать. Новости про эпидемию этому не поспособствуют.
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27.04.2020 00:53 Ответить
на росії трупи ніхто і не рахує.
тому не бачу причин для бахвальства.
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27.04.2020 07:46 Ответить
В ожидании лета.
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27.04.2020 00:48 Ответить
Бриты что то вообще про излеченных молчат. На ворлдметерс данных по излеченных нет. Странно что там на Туманном Альбионе такое.
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27.04.2020 00:52 Ответить
не прошло и квартала...
пока ясно одно - нрвые правила личной гигиены
и новые подходы в работе общестаенных мест...
остальное зависит от ученных
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27.04.2020 00:54 Ответить
Хех а если бы еще и Британия сказала что в ВОЗ ни копейки не даст - то ыпыдимыя сразу бы того ... Но есть "лекарство" по круче - Трамп выходит и со скорбной рожей сообщает: выборы фсе пока короновирус не победим - уххххх как ыпыдимия пошла бы на спад! Норках в Диснейленде виражи проще будут
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27.04.2020 01:17 Ответить
ну да - як за часів СРСР - Чорнобиля нема і всі на пєрвамай!
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27.04.2020 10:07 Ответить
думаешь трамп ночами ходит и на людей чихает? а потом вдруг перестанет и инфекция такая - а ну ладно, больше не будем распространяться. Так в твоей больной головушке происходят эти процессы?
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27.04.2020 11:35 Ответить
Нет левацкая преса по недоразумению называющая себе демократами играет первую скрипку в нагнетании истерии ...
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27.04.2020 13:59 Ответить
Больше четырёхсот умерших за один день- это катастрофа , а не снижение. Плюс тысячи заразившихся. Количество умерших стабильно высокое- вот о чем нужно говорить. Не дай Бог нам такой 'хорошей статистики'
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27.04.2020 07:56 Ответить
если пол месяца назад было под тысячу а сейчас 260 то да, это хорошие новости и тенденция. Не надо в крайности. Бога - НЕТ.
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27.04.2020 11:33 Ответить
Теология- не мой конёк. Но все-таки есть вещи, которые не объяснишь без признания вмешательства высших сил. Не все объяснишь случаем и совпадением. Например, как объяснить наличие души у.человека?
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27.04.2020 12:39 Ответить
объясни лучше, как так получилось, что в первый день был создан свет, а на третий - Солнце? Почему при возведении Вавилонской башни строителей разделили дабы те не достигли неба, а сейчас Илон Маск летает как к себе домой и никто ему не мешает?))))))))))) Или попроще - откуда у Евы пупок? Все вопросы риторические.

p.s. у человека нет души, есть инстинкты и сознание.
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28.04.2020 10:42 Ответить
Это интерпретация Большого взрыва Эйнштейна . Конечно, про Вавилонскую башню -это красивая сказка. Но я ж говорю не об этих сказках. Инстинкты и сознание - слишком просто. Тогда мы бы были простыми животными ( хотя в некоторых случаях так и есть). В моей жизни было много ситуаций, где без высших сил не обошлось.
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28.04.2020 13:05 Ответить
понятно)
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28.04.2020 15:06 Ответить
старики (и молодняк с сопуткой) - уже заканчиваются?
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27.04.2020 11:31 Ответить
 
 