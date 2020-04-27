В Великобритании и Италии зафиксировали самое низкое с марта количество летальных случаев из-за коронавируса
Власти Великобритании за сутки зафиксировали 413 случаев смерти пациентов с коронавирусной болезнью. Это - самый низкий показатель с конца марта.
Об этом сообщили 26 апреля в национальной службе здравоохранения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Общее число умерших в стране, таким образом, превысило 20,7 тыс.
Коронавирусом заразились свыше 152,8 тыс. жителей Великобритании, причем 4 тыс 463 из них заболели за минувшие сутки.
Медики в Италии зафиксировали за сутки 260 случаев смерти пациентов от последствий заражения коронавирусом COVID-19, информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на управление гражданской обороны.
Это наилучший показатель с середины марта: с тех пор ежедневно в стране умирало свыше 300 человек с коронавирусом.
Общее число заразившихся в стране - 197 675 человек (на 2324 больше, чем по состоянию на вечер 25 апреля). Число умерших за все время распространения заболевания в Италии - 26 644 человека.
В настоящее время COVID-19 еще болеют более 106 тыс. жителей Италии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и шо карантин спасает от НЕ-инфекционных болезней как-то?
я просто не понимаю, как можно быть таким тупым, ну ты ж уже полтора месяца сидишь на карантине - за это время можно прочитать целую научную монографию по карантину и его способам применения.
Читая подобные комменты, просто диву даешься, на сколько туп и ограничен бывает человек.
тому не бачу причин для бахвальства.
пока ясно одно - нрвые правила личной гигиены
и новые подходы в работе общестаенных мест...
остальное зависит от ученных
p.s. у человека нет души, есть инстинкты и сознание.