В Великобритании и Италии зафиксировали самое низкое с марта количество летальных случаев из-за коронавируса

Власти Великобритании за сутки зафиксировали 413 случаев смерти пациентов с коронавирусной болезнью. Это - самый низкий показатель с конца марта.

Об этом сообщили 26 апреля в национальной службе здравоохранения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Общее число умерших в стране, таким образом, превысило 20,7 тыс.

Коронавирусом заразились свыше 152,8 тыс. жителей Великобритании, причем 4 тыс 463 из них заболели за минувшие сутки.

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Медики в Италии зафиксировали за сутки 260 случаев смерти пациентов от последствий заражения коронавирусом COVID-19, информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на управление гражданской обороны.

Это наилучший показатель с середины марта: с тех пор ежедневно в стране умирало свыше 300 человек с коронавирусом.

Общее число заразившихся в стране - 197 675 человек (на 2324 больше, чем по состоянию на вечер 25 апреля). Число умерших за все время распространения заболевания в Италии - 26 644 человека.

В настоящее время COVID-19 еще болеют более 106 тыс. жителей Италии.

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