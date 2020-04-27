В регионе, пострадавшем в результате аварии на ЧАЭС, еще предстоит проделать большую работу, - ООН

26 апреля ООН отмечает Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. В этот день 34 года назад произошла авария с выбросом радиоактивного облака, которое накрыло огромные территории Беларуси, Украины и России.

Как отмечают в ООН, через 30 с лишним лет после взрыва и пожара на Чернобыльской АЭС в Украине серьезные долговременные последствия аварии по-прежнему ощущаются, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, объявившую 26 апреля днем воспоминания о последствиях аварии. В ее заявлении говорится, что, несмотря на достигнутый прогресс, "в пострадавшем регионе еще предстоит проделать большую работу".

ООН заявила, что завершение строительства защитной структуры над реактором, наиболее сильно поврежденным в результате аварии, было важной вехой, пройденной в 2019 году.

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В заявлении отмечается, что 45 стран-доноров выделили на этот проект более 2 миллиардов долларов через фонды, управляемые Европейским банком реконструкции и развития. С точки зрения международного сотрудничества речь идет об одном из самых масштабных проектов в области ядерной безопасности, отмечают в ООН.

Участие ООН в усилиях по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС началось с резолюции, принятой в 1990 году. Учреждения ООН продолжают тесно сотрудничать с правительствами Беларуси, России и Украины для оказания помощи в развитии местных сообществ, пострадавших от аварии.