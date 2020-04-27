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Новости Силовики
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Двое львовских автолюбителей не поделили дорогу и подрались - один из них попал в больницу с пробитым легким, - патрульная полиция

Двое львовских автолюбителей не поделили дорогу и подрались - один из них попал в больницу с пробитым легким, - патрульная полиция

Днем 25 апреля ​​патрульные Львовщины получили сообщение о конфликте на улице Спокойной, в результате которого одного из участников госпитализировали с подозрением на перелом ребер и срочно забрали на операцию, так как обнаружили пробитое легкое.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовщины, удалось выяснить, что произошло.

"Двое водителей автомобилей Volkswagen не поделили дорогу. В конце концов, остановились и начали решать конфликт силой. Неизвестный, который ехал позади пострадавшего, нанеся телесные повреждения, сорвал номерной знак с другого автомобиля и скрылся с места происшествия.

Поскольку у патрульных была информация только о марке автомобиля, время и направление, которым двигались эти транспортные средства, они начали искать совместно с Центром безопасности города видео с камер наблюдения, которые зафиксировали их.

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Патрульные установили номерной знак и возможные места нахождения этого автомобиля", - говорится в сообщении.

Экипаж обнаружил нужный Volkswagen на улице Чукарина.

"Полицейские начали опрашивать жителей всех квартир и установили предполагаемого злоумышленника. 31-летний львовянин отказался открывать двери и сообщил, что будет общаться с полицейскими только в присутствии адвоката. Информацию передали в Франковский отдела полиции.

Номерной знак с автомобиля потерпевшего нашли на улице Роксоланы. Далее делом занимаются следователи", - резюмируют в пресс-службе.

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Двое львовских автолюбителей не поделили дорогу и подрались - один из них попал в больницу с пробитым легким, - патрульная полиция 01

Автор: 

правоохранительные органы (2970) силовики (2799) патрульная полиция (1814) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+10
Екатерина Вторая слово "ещё" писала как "истцо"... Но, ей простительно - она лишь лет в 17 услышала "русский" язык и начала его учить... А это быдло его и с рождения выучить неспособно...
"- Почему украинцы и беларусы знают русский язык лучше, чем сами русские?
- Потому что украинцы и беларусы учат его в школе, с учебником и ручкой в руках, а "русские" - в подворотне, с бутылкой пива и сигаретой...".
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27.04.2020 08:20 Ответить
+8
Сергей Михалков
Бараны

По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути»
Черный брат ответил: «Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!»
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
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27.04.2020 08:22 Ответить
+6
Правильно писати "лючче" або "лудше".
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27.04.2020 06:29 Ответить
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патрульные Львовщины получили сообщение о конфликте на улице Спокойной, в результате которого одного из участников госпитализировали с подозрением на перелом ребер Источник:https://censor.net/n3191686
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27.04.2020 01:47 Ответить
"Антилигенти" на вул Спокійній не живуть
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27.04.2020 02:17 Ответить
Жэсть!,вы сами себя истребляете! лутьше окупанта .....
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27.04.2020 02:21 Ответить
а зачем?
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27.04.2020 06:33 Ответить
В мене таке саме запитання? Де його відповідь?
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27.04.2020 06:58 Ответить
ты обочина учи
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27.04.2020 07:00 Ответить
Щось це мені нагадую перли ЗЕ: " Человек без воды может прожить семь дней. А зачем?".
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27.04.2020 07:16 Ответить
Русь ненавидищь? Какую/? Древнюю или изначальную?
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27.04.2020 08:13 Ответить
Правильно писати "лючче" або "лудше".
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27.04.2020 06:29 Ответить
Можно исчьо "лучшее".
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27.04.2020 07:35 Ответить
Уточняю: "лучшЕе", с ударением на первом "Е"... Так говорят в Костромской области...
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27.04.2020 08:22 Ответить
Екатерина Вторая слово "ещё" писала как "истцо"... Но, ей простительно - она лишь лет в 17 услышала "русский" язык и начала его учить... А это быдло его и с рождения выучить неспособно...
"- Почему украинцы и беларусы знают русский язык лучше, чем сами русские?
- Потому что украинцы и беларусы учат его в школе, с учебником и ручкой в руках, а "русские" - в подворотне, с бутылкой пива и сигаретой...".
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27.04.2020 08:20 Ответить
дякую Яре, що освіжили в моїй пам'яті цей вислів... Тільки минулого разу (декілька років тому), у вас було доповнення, що таким самим макаром "вчать" мову й наші охламони.
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27.04.2020 12:21 Ответить
Деякі "наші охламони" не змушують себе навіть вчитаться, до кінця, в написане, і таке пишуть, що "ховайся"!!! Вчора одному дурню писав кілька постів, пояснюючи, що його "водний готський шлях", по Південному Бугу, Горині і Західному Бугу, для проводки "барж з кавунами" - дурість казкового масштабу, бо русло його, в середній течії, порожисте, і рівень води, в деяких місцях, не досягає і півметра, і дно - гранітне... Так він "рогом упирався..." півдня, доводячи, що він правий... А коли аргументів не залишилося, "кинув шматком лайна" і здриснув...
Тому найприкріше те, що такі "охламони" заміняють брак знань і розсудливості, агресивністю і нахабством - чим тупіше, тим "нахрапистіше"...
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27.04.2020 12:45 Ответить
знаю, читав та підтримав, можете переконатись...
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27.04.2020 14:05 Ответить
А "доповнення" - це "Здрастуйтемоїбатькисвині..."?...
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27.04.2020 14:25 Ответить
Дебилов, неучей и быдла везде хватает, главное дело где их больше, по твоему комменту мне ответ очевиден.
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27.04.2020 08:01 Ответить
Зато през членограй и этим все сказано
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27.04.2020 10:01 Ответить
Трагичнее
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27.04.2020 11:10 Ответить
ты можешь требовать?
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27.04.2020 07:02 Ответить
Как это по русски - начать за здравие, закончить за упокой!
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27.04.2020 07:30 Ответить
БАРАНОВИРУС - не излечим! Эпидемия постсоветкой культуры!
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27.04.2020 07:53 Ответить
Прошу прощения, неизлечим пишется слитно ...
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27.04.2020 07:56 Ответить
Тю, так это же "культурная столица", типа...
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27.04.2020 07:58 Ответить
Надо было сжечь?
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27.04.2020 08:19 Ответить
Двое львовских автолюбителей не поделили дорогу и подрались - один из них попал в больницу с пробитым легким, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 1513
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27.04.2020 08:20 Ответить
Сергей Михалков
Бараны

По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути»
Черный брат ответил: «Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!»
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
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27.04.2020 08:22 Ответить
Правило ДДД никто не отменял :"Дай Дорогу Дураку"... Посмотрел специально, где же у нас во Львове эта улица. Тихий район с частными домами. А в воскресенье, когда тишь для благодать, повздорить из-за какой-то чепухи скорей всего... Не понимаю я этих людей...
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27.04.2020 08:40 Ответить
вот вам и европейский город. ( может переселенцы )
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27.04.2020 08:46 Ответить
Ага, во Львове😁. Они, в подавляющем большинстве, в Киеве. Только и видишь номера АН и ВВ. Меня одно такое чмо с ВВ тоже недавно подрезали, когда осуществляло левый поворот со среднего ряда. Ещё и быковать стало.
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27.04.2020 09:11 Ответить
легкое было пробито? ))
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27.04.2020 10:13 Ответить
Танунах, не хотелось марать руки о грязь😁
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27.04.2020 10:30 Ответить
подібно, це були люди зі сталіно і з ворошиловограда....або їм подібних..
Львову просто повезло, що не було до того ж жителів сталінграду....
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27.04.2020 09:11 Ответить
Схоже...
Взагалі то, згідно змін до ПДД, перевагу має більш "крутіший" ТС... В даному випадку на рівнозначному перехресті, рівнобедрені Volkswagen, повинні були конкурувати номерними знаками, але адреналін баранів затуманив зір... Повезло, що не було "самки", бо тоді, ще інші правила "культури" при намаганні зачарувати звивистими рогами.
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27.04.2020 12:35 Ответить
Народ дичіє .
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27.04.2020 12:47 Ответить
 
 