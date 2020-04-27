Двое львовских автолюбителей не поделили дорогу и подрались - один из них попал в больницу с пробитым легким, - патрульная полиция
Днем 25 апреля патрульные Львовщины получили сообщение о конфликте на улице Спокойной, в результате которого одного из участников госпитализировали с подозрением на перелом ребер и срочно забрали на операцию, так как обнаружили пробитое легкое.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовщины, удалось выяснить, что произошло.
"Двое водителей автомобилей Volkswagen не поделили дорогу. В конце концов, остановились и начали решать конфликт силой. Неизвестный, который ехал позади пострадавшего, нанеся телесные повреждения, сорвал номерной знак с другого автомобиля и скрылся с места происшествия.
Поскольку у патрульных была информация только о марке автомобиля, время и направление, которым двигались эти транспортные средства, они начали искать совместно с Центром безопасности города видео с камер наблюдения, которые зафиксировали их.
Патрульные установили номерной знак и возможные места нахождения этого автомобиля", - говорится в сообщении.
Экипаж обнаружил нужный Volkswagen на улице Чукарина.
"Полицейские начали опрашивать жителей всех квартир и установили предполагаемого злоумышленника. 31-летний львовянин отказался открывать двери и сообщил, что будет общаться с полицейскими только в присутствии адвоката. Информацию передали в Франковский отдела полиции.
Номерной знак с автомобиля потерпевшего нашли на улице Роксоланы. Далее делом занимаются следователи", - резюмируют в пресс-службе.
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"- Почему украинцы и беларусы знают русский язык лучше, чем сами русские?
- Потому что украинцы и беларусы учат его в школе, с учебником и ручкой в руках, а "русские" - в подворотне, с бутылкой пива и сигаретой...".
Тому найприкріше те, що такі "охламони" заміняють брак знань і розсудливості, агресивністю і нахабством - чим тупіше, тим "нахрапистіше"...
Бараны
По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути»
Черный брат ответил: «Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!»
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
Львову просто повезло, що не було до того ж жителів сталінграду....
Взагалі то, згідно змін до ПДД, перевагу має більш "крутіший" ТС... В даному випадку на рівнозначному перехресті, рівнобедрені Volkswagen, повинні були конкурувати номерними знаками, але адреналін баранів затуманив зір... Повезло, що не було "самки", бо тоді, ще інші правила "культури" при намаганні зачарувати звивистими рогами.