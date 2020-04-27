Двое львовских автолюбителей не поделили дорогу и подрались - один из них попал в больницу с пробитым легким, - патрульная полиция

Днем 25 апреля ​​патрульные Львовщины получили сообщение о конфликте на улице Спокойной, в результате которого одного из участников госпитализировали с подозрением на перелом ребер и срочно забрали на операцию, так как обнаружили пробитое легкое.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовщины, удалось выяснить, что произошло.

"Двое водителей автомобилей Volkswagen не поделили дорогу. В конце концов, остановились и начали решать конфликт силой. Неизвестный, который ехал позади пострадавшего, нанеся телесные повреждения, сорвал номерной знак с другого автомобиля и скрылся с места происшествия.

Поскольку у патрульных была информация только о марке автомобиля, время и направление, которым двигались эти транспортные средства, они начали искать совместно с Центром безопасности города видео с камер наблюдения, которые зафиксировали их.

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Патрульные установили номерной знак и возможные места нахождения этого автомобиля", - говорится в сообщении.

Экипаж обнаружил нужный Volkswagen на улице Чукарина.

"Полицейские начали опрашивать жителей всех квартир и установили предполагаемого злоумышленника. 31-летний львовянин отказался открывать двери и сообщил, что будет общаться с полицейскими только в присутствии адвоката. Информацию передали в Франковский отдела полиции.

Номерной знак с автомобиля потерпевшего нашли на улице Роксоланы. Далее делом занимаются следователи", - резюмируют в пресс-службе.

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