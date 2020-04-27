Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 152-мм артсистемы, минометы, вооружение БМП и ЗУ. Потерь нет, - штаб
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, 26 апреля противник применил против украинских воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения не остались безнаказанными - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность", - сказано в сообщении.
Так, восемь нарушений режима прекращения огня прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
"Противник дважды обстрелял наши позиции возле Лебединского, используя вооружение БМП-2, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитникам Широкино оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов.
Опорные пункты Объединенных сил неподалеку от Богдановки враг обстреливал утром и вечером из миномета 82-мм калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотроицкого применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Старогнатовки наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.
Объединенные силы принимали меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения. На все обстрелы украинские воины дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность", - сказано в с вообщении.
Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-мм калибра по украинским защитникам неподалеку от Новотошковского.
"По нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вильный враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Ночью с направления населенного пункта Степное в сторону подразделений Объединенных сил возле Крымского вражеские наемники выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-мм калибра.
Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.
Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел, а также вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию будут и в дальгейщем получать адекватный ответ со стороны украинских защитников. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.
Вместе с тем, с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских сил возле Катериновки. В ответ на нарушение украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
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Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
дякуємо, що живі-здорові, та не почули-забули "надо просто перестать стрелять"
дякуємо, що стоїте, не відступаєте, прикриваєте наш спокій, дім, дітей... карантин ))))
...
гори в пеклі і тлій на землі вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!