Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 152-мм артсистемы, минометы, вооружение БМП и ЗУ. Потерь нет, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, 26 апреля противник применил против украинских воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения не остались безнаказанными - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность", - сказано в сообщении.

Так, восемь нарушений режима прекращения огня прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Лебединского, - штаб ОС

"Противник дважды обстрелял наши позиции возле Лебединского, используя вооружение БМП-2, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитникам Широкино оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку от Богдановки враг обстреливал утром и вечером из миномета 82-мм калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотроицкого применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Старогнатовки наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.

Объединенные силы принимали меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения. На все обстрелы украинские воины дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность", - сказано в с вообщении.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-мм калибра по украинским защитникам неподалеку от Новотошковского.

"По нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вильный враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Ночью с направления населенного пункта Степное в сторону подразделений Объединенных сил возле Крымского вражеские наемники выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-мм калибра.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел, а также вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию будут и в дальгейщем получать адекватный ответ со стороны украинских защитников. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Вместе с тем, с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских сил возле Катериновки. В ответ на нарушение украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



