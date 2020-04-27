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Новости Коронавирус и карантин
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Весь персонал и пациенты Харьковской психиатрической больницы, где произошла вспышка COVID-19, будет протестирован на коронавирус - Кучер

Весь персонал и пациенты Харьковской психиатрической больницы, где произошла вспышка COVID-19, будет протестирован на коронавирус - Кучер

Персонал и пациенты Харьковской областной психиатрической больницы №1 в с.Стрелечья, где было подтверждено 3 случая COVID-19 среди медиков и 11 случаев среди пациентов, будет протестирован на коронавирус,

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Отделение, в котором была установлена болезнь, сейчас закрыто на карантин... Будут протестированы все работники, весь персонал (больницы. - Ред.), а его чуть больше 500 человек, а также все лица, которые там содержатся, даже те, которые находятся в других отделениях", - сказал Кучер в видеокомментарии, распространенном пресс-службой ХОГА в воскресенье вечером.

По его словам, эпидемиологическое исследование, каким образом в больницу была занесена инфекция еще не окончено, но уже можно предположить, что ее занесла санитарка, у которой первой был подтвержден COVID-19.

Кучер отметил, что за последние сутки были исследованы 25 образцов, из них 11 дали положительный результат на коронавирус. Еще 30 образцов должны быть исследованы в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село

Сейчас село закрыто на въезд и выезд, для всех, кроме медработников и тех, кто там зарегистрирован и проживает.

Кучер заверил, что больница обеспечена всем необходимым, но в Стрелечьей нет аптеки. Поэтому в ближайшее время там должен быть организован передвижной аптечный пункт.

Как сообщалось, ранее за минувшие сутки в Харьковской области было подтверждено 22 случая COVID-19, в том числе 11 - у пациентов Областной психиатрической больницы №1. Ранее диагноз был подтвержден у 3 медиков этой же больницы.

карантин (16729) ОГА (2394) психбольница (156) Харьков (7581) Харьковщина (5577) Кучер Алексей (64) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Зараження медиків психіатрів є продовженням непрофесійних методів управління медичною галуззю.
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27.04.2020 07:31 Ответить
+2
Весь персонал і пацієнтів Харківської психіатричної лікарні, де стався спалах COVID-19, буде протестовано на коронавірус - Кучер - Цензор.НЕТ 4611
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27.04.2020 08:25 Ответить
+1
Вот это прикол УКРАИНА бедная страна а санитарки по КУРШАВЕЛЯМ отдыхают!!! Или все как всегда виноват тот кто НАЗНАЧЕН виноватым!!! А кто из главных врачей украл баблишка и где отдыхал енто ТАБУ!
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27.04.2020 08:11 Ответить
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Зараження медиків психіатрів є продовженням непрофесійних методів управління медичною галуззю.
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27.04.2020 07:31 Ответить
https://censor.net/user/133794"..... є продовженням непрофесійних методів управління медичною галуззю..." на пострадянському просторi. Пргонившая до основания медицина сопротивляется до последнего.Как же потерять теплое место? У участкового терапевта(семейного) 2(две) медсестры. Одна сидит за компом, вторая роется в сматфоне. Иногда что-то пишут, передают друг-другу.
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27.04.2020 08:34 Ответить
В Стрелечьей нет аптеки--Это в самом селе нет , или в больнице нет? Бедные граждане Украины.
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27.04.2020 07:58 Ответить
В Липцах есть аптека.
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27.04.2020 08:41 Ответить
Больше тестов - хороших и разных, с обязательной перепроверкой в Киеве.
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27.04.2020 08:11 Ответить
Вот это прикол УКРАИНА бедная страна а санитарки по КУРШАВЕЛЯМ отдыхают!!! Или все как всегда виноват тот кто НАЗНАЧЕН виноватым!!! А кто из главных врачей украл баблишка и где отдыхал енто ТАБУ!
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27.04.2020 08:11 Ответить
Что-то пропустил про Куршавель. Где есть инфа?
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27.04.2020 08:26 Ответить
Обыгрывается факт где радовские депутаты первыми позаражались в феврале-марте и занесли заразу в Украину.
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27.04.2020 08:34 Ответить
Причем Куршавель?То,что Стрелечье находится в районе Гоптовки, и в 200 м от российской границы,ни о чем не говорит?
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27.04.2020 08:48 Ответить
Срилеча этож на границе с белгородской областью, я то карте посмотрел .Так шо не понятно откуда все туда было занесено.
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27.04.2020 08:23 Ответить
Весь персонал і пацієнтів Харківської психіатричної лікарні, де стався спалах COVID-19, буде протестовано на коронавірус - Кучер - Цензор.НЕТ 4611
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27.04.2020 08:25 Ответить
С мокшанских болот ветер подул,вот и занесло.
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27.04.2020 12:02 Ответить
Это кошмар, как этих бедолаг лечить ? Тут свое лечение очень проблемное, и на него накладывается лечение ковида. При лечении ковида поблизости должен быть психиатр, чтобы контролировать, если что пойдет не так. Но если ковидом заболели и медработники, то возможно, они будут проходить курс лечения в соседней палате. Тогда они смогут подстраховать, если что.
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27.04.2020 08:24 Ответить
Прочитал "Коронавирус в психбольнице" и подумал, что депутатов в Раде он поразил...
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27.04.2020 09:01 Ответить
 
 