Весь персонал и пациенты Харьковской психиатрической больницы, где произошла вспышка COVID-19, будет протестирован на коронавирус - Кучер

Персонал и пациенты Харьковской областной психиатрической больницы №1 в с.Стрелечья, где было подтверждено 3 случая COVID-19 среди медиков и 11 случаев среди пациентов, будет протестирован на коронавирус,

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Отделение, в котором была установлена болезнь, сейчас закрыто на карантин... Будут протестированы все работники, весь персонал (больницы. - Ред.), а его чуть больше 500 человек, а также все лица, которые там содержатся, даже те, которые находятся в других отделениях", - сказал Кучер в видеокомментарии, распространенном пресс-службой ХОГА в воскресенье вечером.

По его словам, эпидемиологическое исследование, каким образом в больницу была занесена инфекция еще не окончено, но уже можно предположить, что ее занесла санитарка, у которой первой был подтвержден COVID-19.

Кучер отметил, что за последние сутки были исследованы 25 образцов, из них 11 дали положительный результат на коронавирус. Еще 30 образцов должны быть исследованы в ближайшее время.

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Сейчас село закрыто на въезд и выезд, для всех, кроме медработников и тех, кто там зарегистрирован и проживает.

Кучер заверил, что больница обеспечена всем необходимым, но в Стрелечьей нет аптеки. Поэтому в ближайшее время там должен быть организован передвижной аптечный пункт.

Как сообщалось, ранее за минувшие сутки в Харьковской области было подтверждено 22 случая COVID-19, в том числе 11 - у пациентов Областной психиатрической больницы №1. Ранее диагноз был подтвержден у 3 медиков этой же больницы.