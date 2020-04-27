Замглавы КГГА Слончака задержали за нападение на полицейского в Киеве. Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял решение в отношении своего зама.

Как информирует Цензор.НЕТ, о своем решении мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram-канале.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - написал он.

Напомним, вчера в Киеве на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes, чтобы сделать замечание водителю, который забыл включить фары. Как пишет "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, обычно при таком правонарушении полиция только смотрит документы, проверяет в базах, предупреждает и отпускает. Однако эта конкретная ситуация сложилась по другому.

"Начиналось все довольно стандартно - на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes (AA2626EK). Причина тоже стандартная - водитель по имени Костенко Людмила Васильевна (она же депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития) забыла включить фары.

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По сути, ничего бы не было - в 99% случаев за такое правонарушение - копы просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, так и закончилось бы, но рядом с Костенко сидел еще один чиновник - Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подуркувать перед барышней, а потому постоянно говорил "да вы знаете кто мы"," и завтра от вас здесь и следа не будет" и тд.

Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой", - пишет издание.

Между тем, как отмечается, Костенко отказалась от прохождения любых тестов на состояние опьянения. Автомобиль отправили на штраф-площадку.



Фото: Киев Оперативный/Facebook

На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала это событие.



