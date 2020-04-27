Список симптомов коронавируса расширился: добавили головные и мышечные боли, - Центр по контролю и профилактике заболеваний США

Количество симптомов коронавируса может быть значительно больше, чем сообщалось ранее. В список симптомов попали головные и мышечные боли.

К такому выводу пришли американские ученые, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН .

Так, список дополнили озноб, дрожь с ознобом, боль в мышцах, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.

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Ранее санитарный регулятор описывал лишь три общие симптомы COVID-19: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Все эти признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения.

Центр рекомендовал обращаться за помощью к врачу в четырех случаях: в случае затрудненного дыхания, чувство боли или давления в груди, растерянности, которой раньше не наблюдалось, синюшного цвета лица или губ.

Глава отдела гериатрии и геронтологии Университета Эмори Камил Воган заявил, что люди пожилого возраста больные COVID-19 демонстрируют "нетипичные" симптомы. По словам Воган, среди симптомов COVID-19 обычно выделяют три основных: это лихорадка, кашель и одышка, однако люди старшего поколения - возрастная группа, которая наиболее подвержена риску тяжелых осложнений или смерти от коронавируса - могут не иметь ни одного из этих симптомов.

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"Пожилые люди на ранней стадии заболевания могут спать больше обычного или потерять аппетит. Они могут казаться "чрезвычайно апатичными", терять ориентацию в пространстве, испытывать головокружение и падать. Иногда они просто перестают говорить", - привела пример врач.