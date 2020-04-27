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Новости Коронавирус и карантин
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Список симптомов коронавируса расширился: добавили головные и мышечные боли, - Центр по контролю и профилактике заболеваний США

Список симптомов коронавируса расширился: добавили головные и мышечные боли, - Центр по контролю и профилактике заболеваний США

Количество симптомов коронавируса может быть значительно больше, чем сообщалось ранее. В список симптомов попали головные и мышечные боли.

К такому выводу пришли американские ученые, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН .

Так, список дополнили озноб, дрожь с ознобом, боль в мышцах, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.

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Ранее санитарный регулятор описывал лишь три общие симптомы COVID-19: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Все эти признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения.

Центр рекомендовал обращаться за помощью к врачу в четырех случаях: в случае затрудненного дыхания, чувство боли или давления в груди, растерянности, которой раньше не наблюдалось, синюшного цвета лица или губ.

Глава отдела гериатрии и геронтологии Университета Эмори Камил Воган заявил, что люди пожилого возраста больные COVID-19 демонстрируют "нетипичные" симптомы. По словам Воган, среди симптомов COVID-19 обычно выделяют три основных: это лихорадка, кашель и одышка, однако люди старшего поколения - возрастная группа, которая наиболее подвержена риску тяжелых осложнений или смерти от коронавируса - могут не иметь ни одного из этих симптомов.

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"Пожилые люди на ранней стадии заболевания могут спать больше обычного или потерять аппетит. Они могут казаться "чрезвычайно апатичными", терять ориентацию в пространстве, испытывать головокружение и падать. Иногда они просто перестают говорить", - привела пример врач.

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Топ комментарии
+7
А у сердечников ещё и боли в сердце.
У склеротиков - боли в суставах.
У стариков - обострение маразма.
Короче, страдают лёгкие, а болит у каждого своё.
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27.04.2020 08:27 Ответить
+6
Ближайшие перспективы диагностики заболеваний в Украине: Чем бы вы не заболели, - у вас коронавирус.
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27.04.2020 08:22 Ответить
+3
Це симптоми грипу що привели у статті...
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27.04.2020 08:41 Ответить
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Я давно чув про ускладнення після короновірусу, які можуть спазмувати судини головного мозку, лицьові нерви... Звичайно, що це впливає на тиск та інше самопочуття людини.
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27.04.2020 08:21 Ответить
Ближайшие перспективы диагностики заболеваний в Украине: Чем бы вы не заболели, - у вас коронавирус.
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27.04.2020 08:22 Ответить
А у сердечников ещё и боли в сердце.
У склеротиков - боли в суставах.
У стариков - обострение маразма.
Короче, страдают лёгкие, а болит у каждого своё.
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27.04.2020 08:27 Ответить
Откуда данные по симптомам или ты - кацап?
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27.04.2020 12:40 Ответить
Я даже не сомневаюсь, что ты дебил.
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27.04.2020 12:59 Ответить
А ещё и бульба.
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27.04.2020 13:07 Ответить
...посилене вживання горілки.
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27.04.2020 08:36 Ответить
Це симптоми грипу що привели у статті...
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27.04.2020 08:41 Ответить
Ну, то вже зрозуміло, що немає жодного "спеціального" симптома. Від апатії до діареї.
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27.04.2020 10:24 Ответить
Синюшный цвет лица и губ...да ещё тёмно-коричневое, опухшее выражение морды!
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27.04.2020 08:47 Ответить
Все зрозуміло, раніше коронавірус звали "мігрень".
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27.04.2020 09:06 Ответить
Куди звали?
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27.04.2020 19:26 Ответить
Список симптомів коронавірусу розширився: додали головні та м'язові болі, - Центр з контролю і профілактики захворювань США - Цензор.НЕТ 629
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27.04.2020 09:10 Ответить
 
 