Количество жертв коронавируса в мире превысило 206,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 апреля в мире зарегистрировали 2 971 639 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 206 542 смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 54 876, заболевших - 965 910, протестировано - 5 441 079.

Испания сообщает о 226 629 случаях COVID-19, 23 190 человек умерли.

В Италии зафиксировано 197 675 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 26 644 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 22 890 человек, в Великобритании - 20 795, в Германии - 5 976, в Иране - 5 710, в Турции - 2 805, в Бельгии - 7 094, в Нидерландах - 4 491, Канаде - 2 663.

В РФ число зараженных достигло 80 949 человек, из которых 747 умерли, в Беларуси - 10 463, умерли - 72; в Польше - 11 617, умерли - 535; в Молдове - 3 408, умерли - 96; в Венгрии - 2 500, умерли - 272; в Румынии - 11 036, умерли - 619; в Словакии - 1 379, умерли - 18.

Напомним, в Украине на утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19, всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек.