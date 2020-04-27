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Новости Коронавирус и карантин
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Количество жертв коронавируса в мире превысило 206,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 3 млн. ИНФОГРАФИКА

Количество жертв коронавируса в мире превысило 206,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 апреля в мире зарегистрировали 2 971 639 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 206 542 смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 54 876, заболевших - 965 910, протестировано - 5 441 079.

Испания сообщает о 226 629 случаях COVID-19, 23 190 человек умерли.

В Италии зафиксировано 197 675 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 26 644 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 22 890 человек, в Великобритании - 20 795, в Германии - 5 976, в Иране - 5 710, в Турции - 2 805, в Бельгии - 7 094, в Нидерландах - 4 491, Канаде - 2 663.

В РФ число зараженных достигло 80 949 человек, из которых 747 умерли, в Беларуси - 10 463, умерли - 72; в Польше - 11 617, умерли - 535; в Молдове - 3 408, умерли - 96; в Венгрии - 2 500, умерли - 272; в Румынии - 11 036, умерли - 619; в Словакии - 1 379, умерли - 18.

Напомним, в Украине на утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19, всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек.

Количество жертв коронавируса в мире превысило 206,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 3 млн 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Риск вирусной атипичной пневмонии 5-7%. Медианная смертность не превышает 3-5%, в основном в группах риска, которые и так не долго бы протянули. Это точно повод нагибать экономику и ставить миллионы людей на грань голодной смерти?
Кстати, а вменяемые критерии выздоровления уже появились? А доказательства того, что бессимптомные носители могут заражать других?
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27.04.2020 08:31 Ответить
+2
ну не мог понять - в чём смысл запрета посещения парков, прибережных зон, Кличко, падло, вообще хотел запретить выезд за город.
Вот он ответ:
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F С помощью самоизоляции они уничтожают на нашу иммунную систему. https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Это хуже #коронавируса
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Все больше людей ведут здоровый образ жизни. Фармокомпании несут огромные убытки.
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Они вводят новую модель медицины-принудительную медицину, #вакцинацию

Журнашлюхи выделили жирным заголовок - типо - ссытесь, быдлаки, мы вас зашугиваем...
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27.04.2020 08:29 Ответить
+2
В Беларуси, вообще, этот вирус никто нигде не видел.
Не видно, значит нет его.
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27.04.2020 08:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
По состоянию на утро 23 апреля???
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27.04.2020 08:20 Ответить


Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 206,5 тис. осіб, кількість інфікованих наближається до 3 млн - Цензор.НЕТ 7942
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27.04.2020 08:33 Ответить
В целом смертность снижается, всего 4 тыс за сутки, из которых большая часть в США.
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27.04.2020 08:27 Ответить
ну не мог понять - в чём смысл запрета посещения парков, прибережных зон, Кличко, падло, вообще хотел запретить выезд за город.
Вот он ответ:
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F С помощью самоизоляции они уничтожают на нашу иммунную систему. https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Это хуже #коронавируса
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Все больше людей ведут здоровый образ жизни. Фармокомпании несут огромные убытки.
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Они вводят новую модель медицины-принудительную медицину, #вакцинацию

Журнашлюхи выделили жирным заголовок - типо - ссытесь, быдлаки, мы вас зашугиваем...
показать весь комментарий
27.04.2020 08:29 Ответить
В Беларуси, вообще, этот вирус никто нигде не видел.
Не видно, значит нет его.
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27.04.2020 08:34 Ответить
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 206,5 тис. осіб, кількість інфікованих наближається до 3 млн - Цензор.НЕТ 6438
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27.04.2020 09:03 Ответить
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 206,5 тис. осіб, кількість інфікованих наближається до 3 млн - Цензор.НЕТ 7929
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27.04.2020 09:26 Ответить
відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"

Олександр Лукашенко dd1d9a29
Новости не о чем. у меня есть интересней факты:
Д-р Эриксон сообщает, что на врачей в США «оказывали давление», чтобы они указывали причиной COVID-19 в свидетельствах о смерти, хотя сами они не соглашались. Доктор Эриксон утверждает, что блокировки и страх ослабляют иммунную систему и здоровье людей.
26.04.2020 23:46
ua Pavlo Dudra
д-р Еріксон... а бо як творяться абсолютні фейки в ЛАхті...
доктор з Каліфорніїї тепер чомусь з округу Вашингтон..
апропо-у "першоджерелі" з Ютубу(два невідомі чувачки за столом) коментарі виключені...
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aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
pl галина галка
А зебілам пофіг карантин - не карантин.
Все рівно дома сидять, ледарі! Головне щоб були сємкі, пиво і квартал ??????
26.04.2020 09:18
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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27.04.2020 09:28 Ответить
вопрос не в том что вирус гадостный - это очевидно.
вопрос в том, что параллельно под видом борьбы с этим вирусом из людей сделают бесправное быдло в стойле, ходящее только строем.
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27.04.2020 09:51 Ответить
Угумс. Змова всесвітнього уряду ...і тебе вилікують
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27.04.2020 10:04 Ответить
бегом, стройными рядами беги на вакцинацию!!!
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27.04.2020 10:47 Ответить
Якщо ти такий розумний, то поясни мені логіку заборони відвідування скверів, парків, заборона заходити до прибережної зони, спортмайданчиків ...
Ну то ладно - а заборона відвідування заповідника?

Є ще пояснення - бидло повинно привчатись ходити там, де йому дозволяє мурло при владі, якого те ж саме бидло і обрало...
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27.04.2020 11:12 Ответить
Саме тому, що бидло. Якби в цих місцях дотримувалися хоча б дистанції - були б людьми. Ти до сих пір не зрозумів, ЧОМУ ми найбідніші, живучи в потенційно найбагатшій країні Європи?
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27.04.2020 11:20 Ответить
"Якби в цих місцях дотримувалися хоча б дистанції..."

мужик, так правила дорожного движения нарушает быдло.
Так дафай запретить автомобили - патамушобыдло.

Именно шо быдло кэруе быдлом.
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27.04.2020 11:56 Ответить
Раджу почитати хоч щось з історії скільки років і якими способами починаючи з середньовіччя привчали до дисципліни населення. Може хоч тоді зрозумієш, що ми ЗАВЖДИ будем у сраці. Е-ге-гей, засвистали козаченьки... На цьому ВСЕ.
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27.04.2020 12:18 Ответить
Аби ти поменше заглядав у історію гейРопи та більше цікавився своєю - було б краще.
Мені якось однаково як гейРопейське чи азіатське бидло привчало бидло до послухання.

Я знаю шо мої предки жили по совісті і так же вирішували питання...
А тут свого не знають і заглядають у дупу мавпам...
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27.04.2020 17:17 Ответить
Пробач, психонув...
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27.04.2020 18:30 Ответить
Риск вирусной атипичной пневмонии 5-7%. Медианная смертность не превышает 3-5%, в основном в группах риска, которые и так не долго бы протянули. Это точно повод нагибать экономику и ставить миллионы людей на грань голодной смерти?
Кстати, а вменяемые критерии выздоровления уже появились? А доказательства того, что бессимптомные носители могут заражать других?
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27.04.2020 08:31 Ответить
Не там ищешь ответы на свои вопросы.
Здесь все темы - политические.
От аварии и драки, до пожаров и импичментов.
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27.04.2020 08:37 Ответить
😁👍
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27.04.2020 09:13 Ответить
Да к тому же потом стоит будет посчитать умерших от голодной смерти в результате принятых карантинных мер и сравнить с потерями от пандемии: кого больше? Но с другой стороны, американцы, например, от этой пандемии за два-три месяца потеряли почти столько же людей, как за десять лет войны во Вьетнаме.
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27.04.2020 11:46 Ответить
Еще пару дней и правительства многих стран начнут искать тех, кто устроил этот психоз, а через пару недель - ставить к стенке без суда и следствия.
Думаю, нюрбергский процесс устраивать не станут.
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27.04.2020 08:58 Ответить
Китайська Маріонетка Гебреісус і ВОЗ 'підуть в розхід'.
ПІДТРИМУЮ.
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27.04.2020 09:30 Ответить
В мире каждый день умирает около 250 тыс. чел. Почти всех умерших приписывают к короне. Этакой всемирный психоз, создаваемый СМИ по команде власти. Делают из людей стадо баранов, подобно идеологии любой мировой религии,но в короткие сроки под давлением МВД.Сталинский прием во всемирном масштабе. Врагов, диверсантов и капиталистическое окружение заменил" страшный вирус"...
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27.04.2020 10:50 Ответить
Но когда экипаж авианосца в полном составе укладывает болезнь во Франции или США, то чем это отличается от применения биологического оружия во время войны?
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27.04.2020 11:50 Ответить
На Рузвельте экипаж 4000, из них диагностировали ковид (не заболели) у 600. У французов экипаж 1900, диагностировано у 50. Осталось только выяснить "нулевого пациента", проследить цепочки заражения и определить виноватого в распространении.
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27.04.2020 12:30 Ответить
Во всем мире проводится наглая фальсификация и манипуляция цифрами. Если подсчитывать смертность, например, по методике Италии и США, то там всех умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, но инфицированных коронавирусом, включают в статистику смертности от короновируса. Властям просто не выгодно дифференцировать смертность от пневмонии у CoVid19 позитивных пациентов от других причин.
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
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27.04.2020 11:35 Ответить
 
 