Пандемия COVID-19 не будет для Евросоюза тем, чем Чернобыль стал для СССР, - посол Щерба

Евросоюз, выросший из готовности многих людей жить лучше, переживет пандемию COVID-19, и европейцы не спрячутся по своим "национальным квартирам".

Об посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в статье "Почему Австрия дает мне надежду", опубликованной венской газетой Wiener Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ..

"Пандемия не станет для Европейского союза тем, чем Чернобыль стал для СССР. Тогда, 34 года назад, люди чувствовали себя преданными и - что самое важное - обманутыми властью. Объединенную Европу можно критиковать за многие вещи, но подобного равнодушия и лицемерия точно не найти в ее ДНК. Кризис это отчетливо показал", - говорится в статье.

Дипломат отмечает, что коронакризис был своеобразным дежавю для украинцев: "Это ощущение незримой, но вездесущей опасности, эти такие приветливые, но пустые весенние улицы - миллионы украинцев когда-то уже это видели. А именно - 34 года назад, когда горькое слово "Чернобыль" ("полынь" на староукраинском) потрясло весь мир".

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Посол констатирует, что с тех пор многое произошло: "Выяснилось, что Чернобыль был только первым из целого ряда событий на нашем жизненном пути, которые были непостижимыми сначала, но все же произошли и изменили наш мир навсегда. Пандемия Covid-19, без сомнений, встанет в этот ряд".

По словам главы украинского диппредставительства, реакция австрийской власти в нынешней ситуации дает ему "надежду, что Европа пройдет через этот кризис достойно".

"Ни в один момент пандемии Австрия не впала в панику или истерию. Австрийские самолеты эвакуировали представителей других наций. Австрийские автобаны были и остаются открытыми для транзитного потока других стран. Австрия была и остается открытой для голосов других стран - как в ЕС, так и за его пределами. Да, у Австрии тоже были ошибки, никто не гарантирован от этого. Но среди кризиса коронавируса она ведет себя солидарно - и люди это видят ", - отмечается в статье.

Посол указывает, что мир еще далек от того, чтобы выздороветь и оставить этот кризис позади. Однако, по его словам, определенным образом было бы справедливо, если бы выздоровление и возвращение к нормальной жизни начались именно здесь - "Австрия это заслужила".

Щерба убежден, что будут разочарованы те, кто надеются, что европейское время сейчас "вернется на 50 или 75 лет назад, и нации Европы испуганно спрячутся по национальным квартирам".

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"ЕС переживет эту пандемию - потому что он вырос не из политических расчетов, не из чувства наживы или страха, а из готовности многих европейцев жить иначе, чем в течение тысячелетий до того. ЕС - это эксперимент глобального значения, попытка человечества прорваться к новому, более гуманному и честному сосуществованию. Эта попытка не завершится из-за вируса, каким бы опасным он ни был", - отмечает дипломат.

"Мир внимательно наблюдает за тем, как действует Европа - смело и разумно или панически и эгоистично. Этот опыт - как хорошее, так и плохое - надо будет взять с собой в новую реальность, которая возникнет после пандемии, чтобы с новым рвением взяться за старые проблемы Европы (например, проблему российско-украинской войны, которая, к сожалению, все еще продолжается). Принцип должен быть прежним: честно и солидарно, смело и разумно", - подчеркивает украинский посол в своей статье.