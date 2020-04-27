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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 не будет для Евросоюза тем, чем Чернобыль стал для СССР, - посол Щерба

Пандемия COVID-19 не будет для Евросоюза тем, чем Чернобыль стал для СССР, - посол Щерба

Евросоюз, выросший из готовности многих людей жить лучше, переживет пандемию COVID-19, и европейцы не спрячутся по своим "национальным квартирам".

Об посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в статье "Почему Австрия дает мне надежду", опубликованной венской газетой Wiener Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ..

"Пандемия не станет для Европейского союза тем, чем Чернобыль стал для СССР. Тогда, 34 года назад, люди чувствовали себя преданными и - что самое важное - обманутыми властью. Объединенную Европу можно критиковать за многие вещи, но подобного равнодушия и лицемерия точно не найти в ее ДНК. Кризис это отчетливо показал", - говорится в статье.

Дипломат отмечает, что коронакризис был своеобразным дежавю для украинцев: "Это ощущение незримой, но вездесущей опасности, эти такие приветливые, но пустые весенние улицы - миллионы украинцев когда-то уже это видели. А именно - 34 года назад, когда горькое слово "Чернобыль" ("полынь" на староукраинском) потрясло весь мир".

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Посол констатирует, что с тех пор многое произошло: "Выяснилось, что Чернобыль был только первым из целого ряда событий на нашем жизненном пути, которые были непостижимыми сначала, но все же произошли и изменили наш мир навсегда. Пандемия Covid-19, без сомнений, встанет в этот ряд".

По словам главы украинского диппредставительства, реакция австрийской власти в нынешней ситуации дает ему "надежду, что Европа пройдет через этот кризис достойно".

"Ни в один момент пандемии Австрия не впала в панику или истерию. Австрийские самолеты эвакуировали представителей других наций. Австрийские автобаны были и остаются открытыми для транзитного потока других стран. Австрия была и остается открытой для голосов других стран - как в ЕС, так и за его пределами. Да, у Австрии тоже были ошибки, никто не гарантирован от этого. Но среди кризиса коронавируса она ведет себя солидарно - и люди это видят ", - отмечается в статье.

Посол указывает, что мир еще далек от того, чтобы выздороветь и оставить этот кризис позади. Однако, по его словам, определенным образом было бы справедливо, если бы выздоровление и возвращение к нормальной жизни начались именно здесь - "Австрия это заслужила".

Щерба убежден, что будут разочарованы те, кто надеются, что европейское время сейчас "вернется на 50 или 75 лет назад, и нации Европы испуганно спрячутся по национальным квартирам".

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"ЕС переживет эту пандемию - потому что он вырос не из политических расчетов, не из чувства наживы или страха, а из готовности многих европейцев жить иначе, чем в течение тысячелетий до того. ЕС - это эксперимент глобального значения, попытка человечества прорваться к новому, более гуманному и честному сосуществованию. Эта попытка не завершится из-за вируса, каким бы опасным он ни был", - отмечает дипломат.

"Мир внимательно наблюдает за тем, как действует Европа - смело и разумно или панически и эгоистично. Этот опыт - как хорошее, так и плохое - надо будет взять с собой в новую реальность, которая возникнет после пандемии, чтобы с новым рвением взяться за старые проблемы Европы (например, проблему российско-украинской войны, которая, к сожалению, все еще продолжается). Принцип должен быть прежним: честно и солидарно, смело и разумно", - подчеркивает украинский посол в своей статье.

Автор: 

Австрия (821) карантин (16729) СССР (813) Чернобыль (513) Евросоюз (17274) Щерба (69) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
...а пустые прилавки почему были? Плохо работали?
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27.04.2020 08:58 Ответить
+5
поэтому ты сбежал из Раши в ЕС?
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27.04.2020 09:03 Ответить
+3
Это был намёк на развал какого бы то ни было союза.
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27.04.2020 08:41 Ответить
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Хорошо сказал. Австрия лидирует среди европейцев в борьбе с пандемией.
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27.04.2020 08:36 Ответить
Мегаэксперт конечно высказался.
Забыл только сказать что ЕС и СССР ничего общего не имеют.
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27.04.2020 08:39 Ответить
Это был намёк на развал какого бы то ни было союза.
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27.04.2020 08:41 Ответить
Нужно хоть иногда думать. Чернобыль для СССР стал началом конца. Чем не станет для ЕС нынешняя эпидемия.
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27.04.2020 08:42 Ответить
Ну как же. Некоторые до сих пор мечтают о совке. И птички тогда веселее пели, и мороженое вкуснее было, и государство за тебя всё решало...
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27.04.2020 08:46 Ответить
Многие украинцы мечтают о ЕС думаячто это как СССР, что как вступите в ЕС вам сразу из Брюселя привезут мешки денег, зарплаты как в Германии и мороженное вкусное, и проблемы за вас будут все решать.
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27.04.2020 09:00 Ответить
поэтому ты сбежал из Раши в ЕС?
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27.04.2020 09:03 Ответить
Я родился в Первом рижском роддоме, как и мои родители.
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27.04.2020 09:41 Ответить
А родители родителей как в Латвию попали? В качестве "освободителей"?
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27.04.2020 10:19 Ответить
1940 godu Latviji uroven zyzni byl takoj kak i Sveciji i Daniji.A potom prisli osvoboditeli,spasli tak skazat
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27.04.2020 10:30 Ответить
Родители родителей тоже в Латвии родились. Русские жили на территории Латвии когда еще латышей не было в природе.
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27.04.2020 11:13 Ответить
Я в курсе. Русские ещё динозавров застали, не говоря про строительство пирамид.
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27.04.2020 11:54 Ответить
Прийшов вірус із Ухані

викосив Європу
кому ж тепер наші Дуні
будуть мити жопу
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27.04.2020 09:11 Ответить
Це ти про своїх мордвінок!?
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27.04.2020 10:22 Ответить
Da i Latviju nikogda nepriznovali kak cast sssr normalnyje strani mira takze
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27.04.2020 09:09 Ответить
Jesli ne okupacija 1940 goda Latvija zyla vsegda kak i Svecija ili Danija,poskolku te vremena ekonomika byla odinakova tex stran,daze luce cem finov.sssr masovoje razprava s umnimi liudmi,sylka,rastreli,lageria,emigracija,voz neadekvatnix liudej s rosiji dal otricatelni rezultat.Teper konecno vsio stanovitsia luce,no ecio nuzno vremia dagnat Sveciju ili Daniju po urovniu zyzni
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27.04.2020 10:24 Ответить
"Об (этом) посол Украины..."
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27.04.2020 08:40 Ответить
Ещё в 1983 г. украинец специалист по эксплуатации АЭС В.А. Сидоренко обращался к украинцу конструктору реакторов Чернобыльской АЭС Н.А.Доллежалю с указанием на недостатки аварийной защиты реакторов. Обращение было проигнорировано. Два украинца-три гетмана. Последствия Чернобыля: четыреждыуклонист -главнокомандующий во время войны с РФ.Президент страны для него чужой, которую он называл порноактрисоой на потеху русскому миру.За деньги.
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27.04.2020 08:50 Ответить
Пустые улицы городов в СССР были от того, что у всех(!) людей была работа. Кроме территории где позже проходила эвакуация, конечно.
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27.04.2020 08:53 Ответить
...а пустые прилавки почему были? Плохо работали?
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27.04.2020 08:58 Ответить
деньги ляшку жали, вот прилавки и опустошали
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27.04.2020 09:02 Ответить
Совок долго не признавал инфляцию, утверждал что один доллар= 96 копеек. Однако, население задолго до краха знало что это не так. На рынке все продавали гораздо дороже.
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27.04.2020 09:14 Ответить
Ne odnogo xorosego slova po sssr nemog bi skazat.Nicita,tiurma narodov,ogranicenyje svobodi celoveka,prakticeski zyli kak v tiurme
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27.04.2020 09:41 Ответить
когдавы уже передохните? совкодрочеры больные.
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27.04.2020 09:21 Ответить
В "трудовых лагерях" нацистов тоже у всех была работа. У рабов на плантациях тоже.
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27.04.2020 09:31 Ответить
Сентенции клоуна, прикупившего должность.
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27.04.2020 09:11 Ответить
Пандемія COVID-19 не буде для Євросоюзу тим, чим Чорнобиль став для СРСР, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 2113
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27.04.2020 09:18 Ответить
Единственная связь между Чернобылем и коронавирусом, это то что, и первое и второе устроили русские.
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27.04.2020 09:26 Ответить
мерзкий народец, нужно отменить для них Женевскую конвенцию.
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27.04.2020 09:27 Ответить
.""" Однако, по его словам, определенным образом было бы справедливо, если бы выздоровление и возвращение к нормальной жизни начались именно здесь - "Австрия это заслужила"."""

А он чей посол, автрийский или украинский?? Или это он лизнул дипломатически?
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27.04.2020 10:19 Ответить
Что же бриты свалили с такого хорошего союза? Или не все так и хорошо там на самом деле?
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27.04.2020 10:21 Ответить
Плохо там. Последнюю сухую корку доедают.
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27.04.2020 11:56 Ответить
 
 