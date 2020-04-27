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Новости Коронавирус и карантин
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Прилуки, Журавка и Варва на Черниговщине признаны очагами вспышки коронавируса, - ОГА

Прилуки, Журавка и Варва на Черниговщине признаны очагами вспышки коронавируса, - ОГА

Три населенных пункта в Черниговской области - Прилуки, Журавка и Варва - признаны очагами вспышки коронавируса.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко, передает Цензор.НЕТ.

"На юге области три населенных пункта - Прилуки, Журавка и Варва - признаны очагами возгорания инфекционной болезни. Сегодня выехали на место, чтобы скоординировать работу органов власти, медиков и всех служб.

В поселке Варва с поселковым головой Валентиной Саверской-Лихошвой, и.о. председателя РГА Владимиром Левадным, руководителями местных отделов Нацполиции, ГСЧС, филиалами лабораторного центра отработали комплекс ограничительных мер", - написал он.

По словам Прокопенко, в Варвинском районе уже 11 подтвержденных больных коронавирусом, из них 3 непосредственно в Варве, 8 из села Журавка.

Также определены 139 контактных лиц, 47 уже провели ПЦР-тестирование. Действуют 3 контрольно-пропускные пункта на въездах-выездах из Журавки.

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"Решили принять дополнительные меры: увеличить количество КПП и расположить их таким образом, чтобы максимально охватить автодороги в районе. Также проговорили вопросы обеспечения работников первичного звена средствами индивидуальной защиты, дополнительной оплаты тем, кто задействован для дежурства на КПП.

В Прилуках совместно с народным депутатом Валерием Дубилем, городским головой Ольгой Попенко, депутатами областного совета Сергеем Пащенко и Сергеем Варнавским провели заседание штаба по ликвидации ЧС.
В городе 4 случая инфицирования коронавирусом, трое из них это медицинские работники.

Решено ввести дополнительные меры в Прилуках: ограничение доступа к лечебным учреждениям, контроль за количеством пребывания людей в супермаркетах с обязательной дезинфекцией, установить КПП для контроля движения транспорта с стороны Варвинского района", - отметил глава ОГА.

Также он напомнил, что Прилукская городская больница определена опорной и именно в нее сейчас направляются больные с диагнозом коронавирус из Прилук, Прилукского, Варвинского, Ичнянского и Сребнянского районов.

"Совместно работаем над тем, чтобы больница была обеспечена всеми средствами защиты врачей, дезинфицирующими средствами. Больнице помогают прилуцкие предприниматели и благотворители. В частности, с их помощью было приобретено два новых аппарата ИВЛ для больницы. Искренне за это спасибо! 

Призываю жителей области: берегите себя и своих близких - соблюдайте карантинные мероприятия!" - резюмировал Прокопенко.

Прилуки, Журавка и Варва на Черниговщине признаны очагами вспышки коронавируса, - ОГА 01

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Одужання хворим!!!
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27.04.2020 08:50 Ответить
От і пасха пройшла в Прилуках.
Прилуки, Журавка и Варва на Черниговщине признаны очагами вспышки коронавируса, - ОГА - Цензор.НЕТ 3914
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27.04.2020 08:51 Ответить
73% сходили в церковь сталинского патриархата
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27.04.2020 08:54 Ответить
дибіл привезли з європи.
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27.04.2020 14:52 Ответить
А тепер кожному треба присудити по 17000 щоб паска добре запам"яталась, а попам по 343000 і хай їм Бог допомагає сплатити своєчасно.
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27.04.2020 09:09 Ответить
Як в маленькому населенному пункті із низькою щильністю населення можна допустити спалах інфекції? Які всеж таки недбалі та безголові в нас люди.
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27.04.2020 09:22 Ответить
Там всё банально как и везде, тётка с мужем поехали в Почаев. Там хапнули болезнь, но не знали о ней и стали шастать (сами они из Журавки), а как стало плохеть, пошли по врачам, но никому ни чего не говорили, что ездили в лавру. Короче по заражали врачей и там ещё кучу народа, в том числе и собственную дочь. Короче тётки уже нет, муж вроде на ИВЛе, дочь в реанимации...
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27.04.2020 09:53 Ответить
Московський патріархат ?
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27.04.2020 20:20 Ответить
 
 