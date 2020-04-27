Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в "нормандском формате", - Чубаров

Глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал участников видеоконференции в "нормандском формате" на уровне глав МИД, запланированной на 30 апреля, обсудить ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму.

Об этом Чубаров написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях репрессий, усиливающихся по отношению к крымским татарам и этническим украинцам во временно оккупированном Россией Крыму, категорических отказов российских оккупантов в освобождении крымских политзаключенных, а также ультимативных утверждений официальных представителей Российской Федерации о том, что, мол, "вопрос о принадлежности Крыма закрыт", призываем участников видеоконференции "нормандского формата" на уровне министров, запланированной на 30 апреля 2020 года, обсудить ситуацию с правами человека и положением крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму", - заявил Чубаров.

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По словам главы Меджлиса, запрет высшего представительно-исполнительного органа крымскотатарского народа является одним из преступных действий Москвы, направленных на подавление воли и единства коренного народа Крыма, который открыто выступил против российского вторжения.

"Запрет Меджлиса крымскотатарского народа продемонстрировала откровенное пренебрежение и нарушение государством-оккупантом фундаментальных норм международного права, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, Декларацию ООН о правах коренных народов", - подчеркнул Чубаров.

Политик констатировал, что члены Меджлиса во временно оккупированном Крыму подвергаются преследованиям: "Российская Федерация демонстративно игнорирует приказ Международного суда ООН от 9 апреля 2017 года, который обязывает Россию "воздержаться от принятия или поддержки ограничений относительно возможности крымских татар сохранить свои представительные институты, включая Меджлис", а также обеспечить свободный въезд-выезд на территорию Крыма руководству и членам Меджлиса крымскотатарского народа".

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В связи с этим Чубаров призвал международное сообщество к дальнейшему усилению санкций в отношении России "до восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом и прилегающими к нему водами Черного и Азовского морей".

Как сообщалось, 26 апреля 2016 российский оккупационный "верховный суд Крыма" объявил Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. 29 сентября 2016 Верховный суд России, высшая судебная инстанция государства-оккупанта, поддержал это незаконное решение.



