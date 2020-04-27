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Новости Агрессия России против Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в "нормандском формате", - Чубаров

Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в

Глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал участников видеоконференции в "нормандском формате" на уровне глав МИД, запланированной на 30 апреля, обсудить ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму.

Об этом Чубаров написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях репрессий, усиливающихся по отношению к крымским татарам и этническим украинцам во временно оккупированном Россией Крыму, категорических отказов российских оккупантов в освобождении крымских политзаключенных, а также ультимативных утверждений официальных представителей Российской Федерации о том, что, мол, "вопрос о принадлежности Крыма закрыт", призываем участников видеоконференции "нормандского формата" на уровне министров, запланированной на 30 апреля 2020 года, обсудить ситуацию с правами человека и положением крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму", - заявил Чубаров.

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По словам главы Меджлиса, запрет высшего представительно-исполнительного органа крымскотатарского народа является одним из преступных действий Москвы, направленных на подавление воли и единства коренного народа Крыма, который открыто выступил против российского вторжения.

"Запрет Меджлиса крымскотатарского народа продемонстрировала откровенное пренебрежение и нарушение государством-оккупантом фундаментальных норм международного права, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, Декларацию ООН о правах коренных народов", - подчеркнул Чубаров.

Политик констатировал, что члены Меджлиса во временно оккупированном Крыму подвергаются преследованиям: "Российская Федерация демонстративно игнорирует приказ Международного суда ООН от 9 апреля 2017 года, который обязывает Россию "воздержаться от принятия или поддержки ограничений относительно возможности крымских татар сохранить свои представительные институты, включая Меджлис", а также обеспечить свободный въезд-выезд на территорию Крыма руководству и членам Меджлиса крымскотатарского народа".

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В связи с этим Чубаров призвал международное сообщество к дальнейшему усилению санкций в отношении России "до восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом и прилегающими к нему водами Черного и Азовского морей".

Как сообщалось, 26 апреля 2016 российский оккупационный "верховный суд Крыма" объявил Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. 29 сентября 2016 Верховный суд России, высшая судебная инстанция государства-оккупанта, поддержал это незаконное решение.

Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в нормандском формате, - Чубаров 01
Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в нормандском формате, - Чубаров 02

Автор: 

Крым (26425) Меджлис (811) россия (96200) санкции (11475) Чубаров Рефат (943) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+7
Розбудіть президента..
Бо він забув про Крим.
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27.04.2020 08:42 Ответить
+6
Пора бы уже ему понять, что в нормандском формате обсуждают только Минское соглашение в котором Порошенко забыл написать про Крым.
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27.04.2020 08:53 Ответить
+5
***** не хочет ничего обсуждать, что дальше?
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27.04.2020 08:46 Ответить
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Розбудіть президента..
Бо він забув про Крим.
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27.04.2020 08:42 Ответить
И про Черновцы он тоже забыл.
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27.04.2020 08:45 Ответить
Ти радієш, що я в Чернівцях, а там епідемія ?
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27.04.2020 08:46 Ответить
Почему я радуюсь?
Шо у вас за манеры?
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27.04.2020 08:51 Ответить
Сестричка Крещатика ента...)))
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27.04.2020 09:01 Ответить
Родная?
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27.04.2020 09:12 Ответить
це рогате чмо тобі калякає...
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27.04.2020 08:54 Ответить
із Запоріжжя воно
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27.04.2020 09:00 Ответить
Бырышня, вы меня спутали с каким-то своим ухажером?
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27.04.2020 09:13 Ответить
Він вже від керченської протоки відмовився, який там Крим...
Якщо це буде вигідно ***** - Єрмак його повідомить.
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27.04.2020 10:33 Ответить
Оно ему надо???
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27.04.2020 10:46 Ответить
Лучше не надо. А то клован с ермаком так "обсудят" что кража Крыма кацапами будет признана законной.
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27.04.2020 08:44 Ответить
Чубаров, дурашка. тема Крыма со стороны России вообще не обсуждается Но тебе лишь бы помелом трепать
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27.04.2020 08:46 Ответить
Вот именно. Лучше молча нагибать свинорусню ценами на нефть. А там самим в зубах Крым принесут.
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27.04.2020 08:48 Ответить
Задача не выполнима.Это задача отдельных переговоров.А Нормандский формат пока не могут собрать даже по Донбассу,для которого формат и создан.Трамп лобызается с Плешфюрером.Тот и возомнил.
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27.04.2020 08:46 Ответить
***** не хочет ничего обсуждать, что дальше?
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27.04.2020 08:46 Ответить
Главное - озвучить тему для обсуждения и напомнить о своём существовании.
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27.04.2020 08:53 Ответить
Пора бы уже ему понять, что в нормандском формате обсуждают только Минское соглашение в котором Порошенко забыл написать про Крым.
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27.04.2020 08:53 Ответить
Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров - Цензор.НЕТ 8244
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27.04.2020 09:11 Ответить
Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров - Цензор.НЕТ 356
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27.04.2020 09:12 Ответить
Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров - Цензор.НЕТ 5273
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27.04.2020 09:13 Ответить
Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров - Цензор.НЕТ 4405
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27.04.2020 09:14 Ответить
У вас, мокшан, якесь психічне захворювання. Ви шизу свого "обнульонного" проектуєте на Пороха
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27.04.2020 09:29 Ответить
Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в "нормандском формате", - Чубаров - Цензор.НЕТ 9162
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27.04.2020 08:54 Ответить
кацапи-це глісти на Землі!!
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27.04.2020 08:58 Ответить
Если организатор партизанского сопротивления оккупантам в Крыму Чубаров сказал, то так тому и быть.
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27.04.2020 09:03 Ответить
Наше сцикло не за что на это не пойдет
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27.04.2020 09:09 Ответить
Ваше, точно ничего не сделало.
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27.04.2020 09:13 Ответить
кому шо а зебилу петро
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27.04.2020 09:55 Ответить
Пане Чубаров, воно не почне цю розмову, бо робить лише те, що потрібно фуйлу
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27.04.2020 09:28 Ответить
нужно но это не при зешмаркле
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27.04.2020 09:46 Ответить
"Нам, татарам, один хрен - что чай пить, что самовар пинать - лишь бы вспотеть!"©
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27.04.2020 09:50 Ответить
Только если Чубаров встретится с Трампом может быть победа в Крыму. Вот кто ему мешает поговорить с Трампом? Никто не мешает, а он не встречается и потому Крым до сих пор оккупирован.
Профессиональные татары бредят помаленьку.
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27.04.2020 09:53 Ответить
Глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал участников видеоконференции в "нормандском формате" на уровне глав МИД, запланированной на 30 апреля, обсудить ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму.

І що там обговорювати? Ви що досі не розумієте що для кацапів ви лайно і нічого вони соблюдать, як ви пишете, не збираються. Затямте собі що кацапи це окупанти, хочете прав - знищіть окупанта. Краще до Ердогана їдь домовлятися щоб він своїх птахів прислав вам на допогу - та розніс у щент міст та усі бази окупанта, де вони кучкуються. І що ви самі уже порубали ел. стовпи, знищили водоводи, спалили склади і авто окупанта, чи почали іх знищувати?
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27.04.2020 11:49 Ответить
Птахи Ердогана щодня масово падають в Лівії. Та і не можуть вони перелетіти через море
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27.04.2020 23:29 Ответить
 
 