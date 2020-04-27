Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в "нормандском формате", - Чубаров
Глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал участников видеоконференции в "нормандском формате" на уровне глав МИД, запланированной на 30 апреля, обсудить ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму.
Об этом Чубаров написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В условиях репрессий, усиливающихся по отношению к крымским татарам и этническим украинцам во временно оккупированном Россией Крыму, категорических отказов российских оккупантов в освобождении крымских политзаключенных, а также ультимативных утверждений официальных представителей Российской Федерации о том, что, мол, "вопрос о принадлежности Крыма закрыт", призываем участников видеоконференции "нормандского формата" на уровне министров, запланированной на 30 апреля 2020 года, обсудить ситуацию с правами человека и положением крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму", - заявил Чубаров.
По словам главы Меджлиса, запрет высшего представительно-исполнительного органа крымскотатарского народа является одним из преступных действий Москвы, направленных на подавление воли и единства коренного народа Крыма, который открыто выступил против российского вторжения.
"Запрет Меджлиса крымскотатарского народа продемонстрировала откровенное пренебрежение и нарушение государством-оккупантом фундаментальных норм международного права, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, Декларацию ООН о правах коренных народов", - подчеркнул Чубаров.
Политик констатировал, что члены Меджлиса во временно оккупированном Крыму подвергаются преследованиям: "Российская Федерация демонстративно игнорирует приказ Международного суда ООН от 9 апреля 2017 года, который обязывает Россию "воздержаться от принятия или поддержки ограничений относительно возможности крымских татар сохранить свои представительные институты, включая Меджлис", а также обеспечить свободный въезд-выезд на территорию Крыма руководству и членам Меджлиса крымскотатарского народа".
В связи с этим Чубаров призвал международное сообщество к дальнейшему усилению санкций в отношении России "до восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом и прилегающими к нему водами Черного и Азовского морей".
Как сообщалось, 26 апреля 2016 российский оккупационный "верховный суд Крыма" объявил Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. 29 сентября 2016 Верховный суд России, высшая судебная инстанция государства-оккупанта, поддержал это незаконное решение.
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Бо він забув про Крим.
Шо у вас за манеры?
Якщо це буде вигідно ***** - Єрмак його повідомить.
Профессиональные татары бредят помаленьку.
І що там обговорювати? Ви що досі не розумієте що для кацапів ви лайно і нічого вони соблюдать, як ви пишете, не збираються. Затямте собі що кацапи це окупанти, хочете прав - знищіть окупанта. Краще до Ердогана їдь домовлятися щоб він своїх птахів прислав вам на допогу - та розніс у щент міст та усі бази окупанта, де вони кучкуються. І що ви самі уже порубали ел. стовпи, знищили водоводи, спалили склади і авто окупанта, чи почали іх знищувати?