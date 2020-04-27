За прошедшие сутки на Львовщине зафиксировано 10 новых случаев инфицирования коронавирусом, - горсовет

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировано 10 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Галину Сличную.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1565 человек, госпитализированы - 334, на амбулаторном лечении - 1231 человек, выписаны - 237 человек. Сейчас в больнице находятся 97 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ нет никого. В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 358 человек, 12 человек умерли. 57 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 69 ПЦР-тестов, из которых 10 - положительные.

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