На утро 27 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 9009, летальных - 220, выздоровели 864 человека, - Минздрав
В Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 398 случаев;
Волынская область - 254 случая;
Днепропетровская область - 310 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 351 случай;
Закарпатская область - 375 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 761 случай;
Кировоградская область - 337 случаев;
г. Киев - 1220 случаев;
Киевская область - 570 случаев;
Львовская область - 358 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 240 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ривненская область - 522 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1375 случаев;
Черкасская область - 267 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.
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https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
пока половине не вимрет а остальние не переболеют
В информационном бюллетене ВОЗ говорится, что от них умирает от 290 тысяч до 650 тысяч человек, а тяжелыми формами заболевания страдают от 3 до 5 млн человек.
Если поставить этим данным в соответствие актуальную информацию о коронавирусе, то болезнь, так напугавшая весь мир, проигрывает сезонным эпидемиям гриппа прошлых лет по всем параметрам: скончалось от неё на данный момент 203 тыс. человек, а заразилось 2,92 млн человек.