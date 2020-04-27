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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 27 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 9009, летальных - 220, выздоровели 864 человека, - Минздрав

На утро 27 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 9009, летальных - 220, выздоровели 864 человека, - Минздрав

В Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 398 случаев;
Волынская область - 254 случая;
Днепропетровская область - 310 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 351 случай;
Закарпатская область - 375 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 761 случай;
Кировоградская область - 337 случаев;
г. Киев - 1220 случаев;
Киевская область - 570 случаев;
Львовская область - 358 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 240 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ривненская область - 522 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1375 случаев;
Черкасская область - 267 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки на Львовщине зафиксировано 10 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ОГА

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.

На утро 27 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 9009, летальных - 220, выздоровели 864 человека, - Минздрав 01
На утро 27 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 9009, летальных - 220, выздоровели 864 человека, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Вроде стабильно пока. (Сплюнул)....держимся.надеюсь в мае начнет возвращаться в колею жизнь....бо за....слегонца
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27.04.2020 09:38 Ответить
+11
Летальность так не считают и не посчитают никогда. Летальность = количество умерших/на количество заболевших. И считается она после окончания эпидемии. НО мы не знаем сколько переболеет бессимптомно, то есть общее число больных будет неизвестно. А сейчас считать нужно (220*100)/9009 = 2,44%. Повторяю и это без учета бессимптомных. Пока больные не умерли мы не можем считать их мертвыми и исключать из расчетов. Как-то так.
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27.04.2020 09:57 Ответить
+9
Разве что пургеном.
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27.04.2020 09:39 Ответить
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Карта розповсюдження коронавірусної зарази в Україні:
https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
На ранок 27 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні: всього - 9009, летальних - 220, одужали 864 людини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 55
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27.04.2020 09:27 Ответить
Летальность так не считают и не посчитают никогда. Летальность = количество умерших/на количество заболевших. И считается она после окончания эпидемии. НО мы не знаем сколько переболеет бессимптомно, то есть общее число больных будет неизвестно. А сейчас считать нужно (220*100)/9009 = 2,44%. Повторяю и это без учета бессимптомных. Пока больные не умерли мы не можем считать их мертвыми и исключать из расчетов. Как-то так.
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27.04.2020 09:57 Ответить
26.04.20 16:05 Симптомы коронавируса были только у 4% переболевших заключенных в США, 96% не заметили болезни
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27.04.2020 10:07 Ответить
Математическое определение - Летальность (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. letalis «смертельный») - показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определённого заболевания или иного нарушения здоровья за определённый период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени. Обычно выражается в процентахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-_90672ed0d88b7c5b-1 [
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27.04.2020 12:10 Ответить
Например 1 числа заболело 10 человек, 6-го умерло 3 и не один не выздоровел (первый выздоровевший только через 2 недели), Как ваша формула посчитает летальность? По законам математики на ноль делить нельзя. Будете ждать первого выздоровевшего, что бы сказать что летальность 75%.
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27.04.2020 12:18 Ответить
По первому вашему тезису нельзя сказать что летальность 6-го числа 100 процентов, Процент это сотая доля чего-то. Умерло 3 человек это 100% смертность в отношении чего, заболевших - нет, выздоровевших - то же нет. По второму - Вы пытаетесь делать консервативную оценку (количество летальных исходов деленное на количество известных исходов) , но такая оценка во время эпидемии не будет верной и по ее окончании совпадет с «наивной» оценкой - ( считается как кумулятивное число смертей в определенный день, разделенное на кумулятивное число подтвержденных случаев болезни на этот же день).
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27.04.2020 16:04 Ответить
Вы путаете понятия, можно посчитать процент расхода патронов - 8,33% (на вашем примере) или сказать что израсходовано 10 патронов, или 50% патронов попало в цель, если Вы поразите половину мишеней, но сказать что Вы израсходовали 100% патронов при неизрасходованном магазине нельзя. Так и с корона вирусом, на данном этапе умерло столько то заболевших от их общего количества, или процент смертей от выздоровевших (Ваш подсчет), это сколько патронов попало в цель (подсчет по известным исходам). Но мы дальше будем стрелять и как будет прицельной стрельба не знаем. По этому и считают всех больных с известным и не известным исходом. На самом деле существует множество подсчетов и предложенный Вами не исключение, но правильно его делаеть по окончании эпидемии.
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27.04.2020 17:48 Ответить
Можно взять например всех заболевших с 1 по 5 апреля . И посчитать сколько % выздоровело , а сколько умерло . Но и тут может возникнуть проблема , что ешё может не все выздоровили .
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27.04.2020 16:49 Ответить
Курчат по осені рахують
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27.04.2020 10:07 Ответить
На утро 27 апреля зафиксировано 392 ....... это цифра 392 взята от какого количества протестированных ? от-500,1000,10000,или может всю Украину уже протестировали поголовно?
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27.04.2020 16:46 Ответить
На ранок 27 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні: всього - 9009, летальних - 220, одужали 864 людини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6518
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27.04.2020 09:34 Ответить
Это на 34 человека меньше чем было вчера выявлено новых случаев. Четвертый день нет роста. Может к субботе ослабят карантин.
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27.04.2020 09:35 Ответить
Разве что пургеном.
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27.04.2020 09:39 Ответить
До 11 - го ..буде стопроцентово !
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27.04.2020 09:39 Ответить
Сказали если 10 дней будет роста, то ОСЛАБЯТ! Про отмену никто не говорит.
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27.04.2020 09:41 Ответить
я думаю в Украине ета кутерьма при нинешней власти будет год
пока половине не вимрет а остальние не переболеют
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27.04.2020 11:37 Ответить
слово "думаю" тебе явно не идет.
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27.04.2020 11:40 Ответить
ето тебе зеленский с ютубчика расказал?
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27.04.2020 11:42 Ответить
нет, петя научил своими порохоботами.
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27.04.2020 11:51 Ответить
зедрочерам везде петя мерещится
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27.04.2020 13:09 Ответить
вчера(сутки) было 492 сегодня(сутки) 392 минус 100 где вывзяли 34? https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR1cFWtKza-CzxSZuSe3Sv4kSf6D5hUKPClGdjweGN_cuBsepJAmKhEwSwc
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27.04.2020 09:40 Ответить
https://censor.net/covid
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27.04.2020 09:46 Ответить
це просто вихідні
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27.04.2020 09:48 Ответить
по графику два месяца этого не видно.
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27.04.2020 09:50 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine 8,617 +492 +8 yestrday - а сегодня https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine 9,009 +392 +11 официальная статитстик также укр правда постила на 100 меньше https://interfax.com.ua/news/general/657887.html В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели( за вчера)
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27.04.2020 09:54 Ответить
Я вам дал график. Все вопросы к Цензору.
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27.04.2020 09:56 Ответить
https://censor.net/user/1575 - эти тестирования - темная сторона Украины, врут как Геббельс.
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27.04.2020 16:49 Ответить
результат выходных - тестов делали на много меньше
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27.04.2020 09:35 Ответить
з тестами взагалі якась ...йня...Їх вкрай мало(до 5 тисяч в день)а ще враховуючи,що їх багато роблять повторно..
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27.04.2020 09:40 Ответить
Вроде стабильно пока. (Сплюнул)....держимся.надеюсь в мае начнет возвращаться в колею жизнь....бо за....слегонца
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27.04.2020 09:38 Ответить
Согласно данным ВОЗ, коронавирус слабее сезонных эпидемий гриппа прошлых лет.
В информационном бюллетене ВОЗ говорится, что от них умирает от 290 тысяч до 650 тысяч человек, а тяжелыми формами заболевания страдают от 3 до 5 млн человек.
Если поставить этим данным в соответствие актуальную информацию о коронавирусе, то болезнь, так напугавшая весь мир, проигрывает сезонным эпидемиям гриппа прошлых лет по всем параметрам: скончалось от неё на данный момент 203 тыс. человек, а заразилось 2,92 млн человек.
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27.04.2020 12:20 Ответить
ватка, а грипом скільки заразилось за рік? враховуючи, що його розповсюдження ніхто не стримував... цю епідемію можна оцінити та порівняти лише через рік
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27.04.2020 19:16 Ответить
И где тут стремительное снижение?? Это только начало эпидемии. Раскачка.
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27.04.2020 12:37 Ответить
за понеділок 500 позитивних назбирається, чи ні? Від цього залежить, чи росте пандемія, чи ні.
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27.04.2020 12:42 Ответить
В Раше повышение на 6198 человек. Уже обошли Китай, заняли почетное 9 место.
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27.04.2020 13:01 Ответить
На ранок 27 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні: всього - 9009, летальних - 220, одужали 864 людини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8758
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27.04.2020 13:44 Ответить
Это порохоботус-австралиус так утверждает. Так и говорит, херня всё это )), у них только с полсотни старых пердунов померли и пару тысяч заболевших на всю кенгурятню.
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27.04.2020 14:46 Ответить
И это очень првильное решение.ЖД перевозки очень важны,но надо соблюдать режим .Плацкартные вагоны пока не пускать в рейсы,хватит купейных и св вагонов.В Беларуси воовще не отменяли перевозки внутри страны.С введением отмены запрета на междугороднее сообщение надо немедлено запустить метро.Даже в странах Европы метро работало во время карантина.нужно будет только соблюдать масочный режим и измерять температуру при посадке в поезд,конечно очень неудобно,поезда с начальных станций подаются за 20- 40 минут,а на промежуточных станциях ,скрининг могут производить работники ЖД,с отметкой в билете или посылкой на смартфон.
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27.04.2020 13:58 Ответить
Больше интересует статистика тестирования. Сколько ПЛР-тестов проведено, сколько экспресс-тестов и проч. быстрых тестов?, а то мы тут пасли задних по количеству проверенных относительно общего количества граждан в стране.
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27.04.2020 14:50 Ответить
https://censor.net/user/205004 - Это Вы в точку.....четко, коротко и содержательно!
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27.04.2020 16:55 Ответить
На сайті ворлдометерс в графі "серйозні-критичні" за рф(московія) вже 5днів забито число 2300 -- в інших краінах це число змінюється. Скоріш за все ці дані від обнуленного і луки мудіщева повна брехня. Мої родичі по звязку розказують нерадісну картину.
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27.04.2020 19:08 Ответить
Подано найменша кількість _підозр_ за порядка 10 днів (всього 647 проти 873 попереднього дня). Завтра буде ще менше нових позитивних випадків і майже точно <380. Схоже, влада під_"рехтовує" статистику, щоб виправдати майбутнє послаблення карантину -_-.
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28.04.2020 03:37 Ответить
https://censor.net/user/1575 А вы готовы склеить ласты от ,короны , У меня 26 апреля умер товарищ из Германии 43 года Я это к чему , COVID-19 это очень опасно А дальше каждый думает сам , и Игорек помни ,у вас фамилия не Новинский , и вряд-ли на вас обрушатся все дивайсы современной медицины
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28.04.2020 09:00 Ответить
 
 