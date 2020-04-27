Мы не платим за пролеченный случай COVID-19: мы даем больницам бюджет, - и.о. главы Нацслужбы здоровья Мовчан

Пакет лечение COVID-19 в стационаре не будет оплачивать за пролеченный случай, он сформирован на основе готовности клиники оказать соответствующую медпомощь, сообщила и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан.

"По этому пакету стационарной помощи (лечение COVID-19. - Ред.) мы не платим за пролеченный случай, мы даем бюджет. Это принцип пожарной бригады: мы не знаем, сколько будет пожаров, но мы должны понимать, что, если их будет много мы сможем их все потушить", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что такой принцип оплаты позволит поддерживать клиники в состоянии готовности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 27 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 9009, летальных - 220, выздоровели 864 человека, - Минздрав

"Больница полностью оснащена, врачам проведена оплата, у них есть все необходимое оборудование, все запасы лекарств и они готовы в любой момент включится. Здесь не подходит оплата за пролеченный случай, потому что она подразумевает определенную инертность и в оплате и в готовности. Минфин с нами согласился", - сказала она.