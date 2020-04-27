Мы не платим за пролеченный случай COVID-19: мы даем больницам бюджет, - и.о. главы Нацслужбы здоровья Мовчан
Пакет лечение COVID-19 в стационаре не будет оплачивать за пролеченный случай, он сформирован на основе готовности клиники оказать соответствующую медпомощь, сообщила и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан.
"По этому пакету стационарной помощи (лечение COVID-19. - Ред.) мы не платим за пролеченный случай, мы даем бюджет. Это принцип пожарной бригады: мы не знаем, сколько будет пожаров, но мы должны понимать, что, если их будет много мы сможем их все потушить", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что такой принцип оплаты позволит поддерживать клиники в состоянии готовности.
"Больница полностью оснащена, врачам проведена оплата, у них есть все необходимое оборудование, все запасы лекарств и они готовы в любой момент включится. Здесь не подходит оплата за пролеченный случай, потому что она подразумевает определенную инертность и в оплате и в готовности. Минфин с нами согласился", - сказала она.
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1. є бюджет
2. Но ми його не тратим
3. Вперто тягнем до кінця року і десь в грудні місяці починаєм тратить "бо на наступний рік не дадуть" тендери-уєндири нема коли! Треба вже вот за тиждень вот все взяти і потратити - деколи навіть щось обломлюється лікарні, але переважно лікарні якраз "обломуються", а обломлюється головному головному лікарю нова машинка чи квартирку дітям ... Трішки йде наверх у вигляді откату, трішки лизоблюдам головного і главбуху, який це все "обіляє" (курва чого до цього моменту фінансовий відділ не виведений на аутсорс і з окремим аудитом) ...
а если всё смешать в общую кучу, как это сделали сейчас, то можно эти средства тратить не по назначению (красть).
Хоча я цих недобитків розумію місць де красти можна стало менше, ось їм зле.
Я там доречі чув що ще з осінні лікарям перестали платити вчасно зарплату - це всюди так? А зараз і того тільки половину заплатили...