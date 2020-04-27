В Украине с COVID-19 госпитализированы 2833 человека, из них 124 ребенка и 294 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 110 пациентов, - ЦОЗ

В Украине на амбулаторном лечении находятся 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человека, из них 124 ребенка и 294 медика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

По данным ЦОЗ, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

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В общем 864 пациента уже выздоровели, из них 169 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 93519 образцов методом ПЦР.

Как сообщалось ранее, в Украине на утро 27 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19: всего - 9009, летальных - 220, выздоровели 864 человека.