Украине необходимо ввести систему отслеживания движения табачной продукции для выполнения обязательств перед ЕС

По данным экспертов табачного рынка, для того, чтобы полностью соответствовать взятым Украиной обязательствам в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, необходимо, ввести дополнительные механизмы контроля для рынка.

Например, введение автоматизированной системы отслеживания за движением табачной продукции от производителя до розничной точки (Track & Trace). Об этом говорится в материале Украинской правды.

Ведь в наше время тотального локдауна и полной экономической неопределенности разбалансировать рынок очень легко, говорят эксперты.

Только попытка перераспределения торговой маржи на сложном и зарегулированном государством рынке вызвала возмущение крупнейших игроков и риск недополучения доходов в государственную казну.