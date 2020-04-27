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Украине необходимо ввести систему отслеживания движения табачной продукции для выполнения обязательств перед ЕС

Украине необходимо ввести систему отслеживания движения табачной продукции для выполнения обязательств перед ЕС

По данным экспертов табачного рынка, для того, чтобы полностью соответствовать взятым Украиной обязательствам в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, необходимо, ввести дополнительные механизмы контроля для рынка.

 Например, введение автоматизированной системы отслеживания за движением табачной продукции от производителя до розничной точки (Track & Trace). Об этом говорится в материале Украинской правды.

Ведь в наше время тотального локдауна и полной экономической неопределенности разбалансировать рынок очень легко, говорят эксперты.

Только попытка перераспределения торговой маржи на сложном и зарегулированном государством рынке вызвала возмущение крупнейших игроков и риск недополучения доходов в государственную казну.

Автор: 

сигареты (867) табак (302)


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Какие, блин, сигареты?
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27.04.2020 09:48 Ответить
А забезпечити європейську ЗП Україна не зобов"язувалась перед ЄС?
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27.04.2020 09:54 Ответить
А хіба за 5 років потужних реформ й безальтернативних перемог вони ще на зрости до європейського рівня? Ти засмучуєш Петра Олексійовича!
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27.04.2020 10:34 Ответить
Где купить машинку для набивания папирос?
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27.04.2020 10:23 Ответить
 
 