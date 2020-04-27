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Новости Коронавирус и карантин
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Япония с 29 апреля закрывает въезд для прибывающих из Украины и еще 13 стран

Япония с 29 апреля закрывает въезд для прибывающих из Украины и еще 13 стран

Япония будет отказывать во въезде путешественникам еще из 14 стран, включая Украину, Беларусь, Россию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ.

"Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля", - заявил Абэ.

Всего таких стран стало 87. Негражданам Японии, которые побывали в любой стране из списка в пределах двух недель до предполагаемого приезда в Японию, въезд будет закрыт. Это решение связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее правительство Японии признало временно недействительными визы, выданные иностранцам, прибывающим из стран, не входящих в этот черный список. Срок, на который визы должны были считаться недействительными, был сначала установлен до конца апреля, теперь кабмин продлил его до конца мая. Ранее министерство иностранных дел уже предупредило японских граждан об опасности любых поездок в данные страны, повысив уровень опасности на второй по значимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: власти Японии планируют ввести чрезвычайное положение по всей стране

По последним данным, в Японии подтвержден 13 441 случай заражения коронавирусом, умерли 372 человека.

карантин (16729) Япония (1311) Синдзо Абэ (21) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
По контракту много наших работают в основном переводчиками с японского
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27.04.2020 10:05 Ответить
+1
Огласите весь список пожалуйста!
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27.04.2020 10:19 Ответить
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ну всё... теперь нам точно конец...как же украинцы не попадут к подножью Фудзиямы?...обидно)
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27.04.2020 09:42 Ответить
Они там в Японии, шо, ягоды не выращивают?
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27.04.2020 09:46 Ответить
По контракту много наших работают в основном переводчиками с японского
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27.04.2020 10:05 Ответить
с японского на какой? и кому?
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27.04.2020 11:02 Ответить
Учителя которые там работают наши на украинский,русский с японского и наоборот для классов изучающие наши языки там
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27.04.2020 12:20 Ответить
Огласите весь список пожалуйста!
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27.04.2020 10:19 Ответить
Украина, Белорусь и Россия... Похоже японцы что-то знают.
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27.04.2020 11:03 Ответить
Нічого такого. Просто Японія з її 13 тис. хворими на COVID-19 (тобто 0,01% від числа її громадян) заборонила в'їзд з країн, де цей відсоток вище. Нічого особистого. Елементарний прагматизм.
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27.04.2020 11:35 Ответить
но при этом Испания, Италия, США в список не попали. Очевидно имеется в виду, что в указанной тройке статистики вообще нет
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27.04.2020 11:46 Ответить
Попали.
Цей новой список лише додає 14 нових членів до попереднього списку з 73 "щасливчиків". Так що загалом їх стало 87.
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27.04.2020 12:43 Ответить
Тобто цей новий список демонструє явний "прогрес" ціх країн в боротьбі з коронавірусом. Ось вже і Японія залишилась позаду
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27.04.2020 12:50 Ответить
 
 