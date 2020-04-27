РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13533 посетителя онлайн
Новости
22 947 149

"Объявите своим "псам" карантин", - Филатов обратился к Зеленскому по поводу задержания мэра Покрова

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с официальным обращением относительно задержания мэра Покрова.

Как сообщалось ранее, после громкого задержания мэра Покрова Александра Шаповала, 25 апреля жители вышли на митинг в его поддержку на площади перед местным городским советом. Мэр Днепра Борис Филатов выступил с официальным обращением касаемо задержания мэра Покрова.

Об этом стало известно на его странице в Facebook.

"Уважаемый Владимир Александрович! Уважаемый господин Президент!

Буквально вчера, я обещал выступить с официальным обращением касаемо задержания мэра Покрова Александра Шаповала. Выступаю.

Владимир Александрович, почти уверен, что Вы - честный человек, который, надеюсь, желает нашей стране только хорошего. Так вот, главное, что Вы нам всем обещали - это справедливость. И сегодня мы будем говорить лишь о ней. И ни о чём больше.

Могу ли я задать Вам, господин Президент, только один вопрос: "Скажите, а разве справедливо, когда за человека, который якобы украл 1,3 миллиона гривен, прокуратура просит залог в 17 миллионов?"

Нет, нет, конечно, Вы не влияете на правоохранительные органы и новый Генеральный прокурор, в отличие от предшественника, уж точно не "Ваш человек". Но просто скажите: "Это справедливо?" Или Александр Шаповал, который никого не убил и не изнасиловал, должен сидеть за решёткой, только потому, что ему влупили неподъёмный залог, перед которым требовали неподъёмный откат?

И ещё наберусь наглости задать один вопрос.

А разве справедливо, когда вся страна на карантине, но только две ветви власти его не соблюдают? Местное самоуправление и силовики. Одни борются с эпидемией, а другие - Ваши опричники ( да, Владимир Александрович, да ), так называемые "псы государевы", сутками рыщут в поисках свежей крови. И коронавирус им не помеха.

Нет, нет, конечно, как я уже говорил, что, безусловно, Вы вообще ни при чём. Но вот только Вы должны понять одно, Владимир Александрович. Вам не удасться сделать вид, что Вы не несёте политическую ответственность за те безобразия, которые происходят в вверенной Вам стране. В особенности перед местными выборами.

Вы же за справедливость, правда?

Так объявите своим "псам" карантин. Хотя бы до конца эпидемии.А то им явно скучно. Или, может, по деньгам поиздержались.

Ну и, наконец, скажите, когда уже закончатся бесконечные уголовные дела? Против мэров. Против местных депутатов. Общественных активистов.Политических оппонентов.А особенно против веселых тётенек, которые по-смешному угрожают Вам в Ютубе, а по итогу, подлецы в погонах ищут у них в детских кроватях водяные пистолеты.

Поверьте, у меня давние мировоззренческие разногласия с мэрами Одессы и Харькова, но хотелось бы понять, а когда закончатся их бесконечные уголовные дела, которые годами переходят в наследство от одного президента к следующему?

И скажите, новые "пидозры" в карантин - это разве справедливо?

Поверьте, мне не нравится, что в Запорожье построили аэропорт, который конкурирует с Днепром ( ой, кстати, а где наш?), но когда мэра Запорожья за него преследуют ( опять же в карантин ) - это чистое скотство. В Киеве гоняют замов Кличко, в Виннице СБУ (!) ищет в мэрии (!!) украденную соль (!!!). Или у нас уже все хорошо в стране с госбезопасностью, что надо спецслужбе солью заниматься?

Львов, Сумы, Полтава, Покров, Черкассы, Конотоп...

Владимир Александрович, неужели каждое утро, Ваши аппаратчики не кладут Вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками? В вашем знаменитом турборежиме. В карантин. Что та неуправляемая свора, которую Вы так красиво обещали реформировать и привести в чувства, сегодня объединила против себя всех: от запада до востока, от миллионного города до маленького посёлка, от "крепкого хозяйственника" до добровольца. Против лжи, преследований и репрессий.

Знаете, Владимир Александрович, нынче по всему миру из-за эпидемии народ из тюрем выпускают, а у нас в Украине, наоборот, пакуют. И, конечно, раз мы о справедливости, скажите, Вам разве неведомо про обыска, которые ваши "псы" массово проводят у ваших оппонентов по прошествию НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ после якобы совершения преступлений? Скажите, это поиск доказательств или желание растоптать?

Ах, да, забыл. Извините.

Вы же, хоть и гарант Конституции, но тут совсем ни при чём. Особенно в преддверии местных выборов. И, безусловно, в моих советах совсем не нуждаетесь. Хотя я искренен в своих намерениях и хочу Вам сказать, Владимир Александрович, что сегодня местное самоуправление вам не враг, а, наоборот, оно для Вас спасение. Делегируйте местной власти все самые сложные вопросы по созданию достойной жизни в городах, посёлках и сёлах. Запретите огромной армии вороватых и неумных чиновников, прокуроров и силовиков, плодившихся в стране десятками лет, царствовать в регионах с мандатом от центральной власти. А сейчас, между прочим, с ВАШИМ мандатом Сделайте так, чтобы, наконец, в Украине возникло настоящее, а не "картонное" местное самоуправление.

С ресурсами, полномочиями и ответственностью. А сами займитесь обороной страны от агрессора, международной политикой и экономикой.

И в конце, ещё раз о справедливости. Если кто виноват, то пусть отвечает. Но можно хотя бы после эпидемии?

А справедливость нам вернуть не забудьте. Вы же так её обещали", - говорится в сообщении.

Автор: 

мэр (1652) Филатов Борис (561)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+45
А то, что город был лидером в прозрачности закупок, дебилам не показатель.
показать весь комментарий
27.04.2020 10:06 Ответить
+38
Глава ОП Ермак мой институтский друг.

Это оно про человека, продающего должности.
показать весь комментарий
27.04.2020 10:07 Ответить
+37
1,3 миллиона -крупный ворюга -не смешите.Трухан и Геня -сепар в неприкосновенности.А там -миллиарды и трупы.
показать весь комментарий
27.04.2020 10:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вы зря им отвечаете.Это кацарылые и зедебилы от бени.У них задание Филатова валить.
показать весь комментарий
27.04.2020 13:01 Ответить
это ты про монику?
показать весь комментарий
27.04.2020 10:37 Ответить
Кореша своего защищает, братишку.
показать весь комментарий
27.04.2020 10:39 Ответить
100% Филатов повязан с ворьём. Требования абсолютно необоснованные, сколько украл мэр Покрова еще никто не знает и кстати Филатов не опровергает факт воровства, а полиция наоборот заявляет о доказательствах. Залог можно и нужно было было вообще не назначать, это не обязанность. Мэр на свободе в любом случае будет влиять на следствие.
показать весь комментарий
27.04.2020 10:38 Ответить
Тебе зедебилу из франции виднее.
показать весь комментарий
27.04.2020 13:02 Ответить
А какое тебе дело, сиди и не воняй.
показать весь комментарий
27.04.2020 10:40 Ответить
А тебе какое дело срань зелёная, вот сиди и не верный.
показать весь комментарий
27.04.2020 14:44 Ответить
Проститутка?
показать весь комментарий
27.04.2020 14:51 Ответить
И не воняй.
показать весь комментарий
27.04.2020 14:52 Ответить
Это просто беспредел, да как они посмели заводить дела на мэров и их замов, да еще назначать непосильные залоги. Занимайтесь внешними врагами а нас не смейте трогать псы ментовские.
показать весь комментарий
27.04.2020 10:45 Ответить
маразм і дібілізм по звинуваченню Антоненка, Кузьменко і Дугарь
триває..
показать весь комментарий
27.04.2020 10:48 Ответить
Зеленский - ты чмо ! Это мое личное суждение, арестуй меня за это!
показать весь комментарий
27.04.2020 10:51 Ответить
Зеленский -это шут, паяц, клоун, дурак. Это его профессия.. А как по мне, я вас поддерживаю, это недоумковатое быдло, которое считает себя королем, но забывает, что корона быстро падает.
показать весь комментарий
27.04.2020 14:51 Ответить
Шаповал уже дает признательные показание и заключает сделку со следствием. Поэтому Боря так суетится.
показать весь комментарий
27.04.2020 10:53 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2020 11:33 Ответить
Увы, не та фигура Зесопля, чтобы у него были какие-то "псы".
Впечатление такое что у него фактически нет власти, потому и началась анархия на местном уровне. Хочет Беня посадить Филатова и еще несколько человек - берет и сажает, и никто ему не помешает. И так каждый местный царек может творить что хочет, главное с другими царьками сферы влияния обговорить, а на клоуна всем плевать.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:00 Ответить
Не тільки Шаповал, вже навіть Філатов з Садовим визнали що головою банди мерів був Ігор Д.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:00 Ответить
а ты дурней чем я думал.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:02 Ответить
Аналогічно, ти просто законів не знаєш.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:21 Ответить
Скажи это своему Филатову который защищает подследственного.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:25 Ответить
Точно надо как в 37. Арестовали- надо срочно родным отрекаться! Ох ты и идиот!
показать весь комментарий
27.04.2020 11:37 Ответить
Нужно ждать решение суда, и только потом делать подобные заявления. Иначе "на воре шапка горит"
показать весь комментарий
27.04.2020 11:47 Ответить
Какого, блеать, суда? Который Рифмастера арестовал? Или волонтерок?
показать весь комментарий
27.04.2020 12:02 Ответить
ФИЛАТОВУ -РЕСПЕКТ !!!!! зеленому оманскому ОСЛУ И НЕДОМЕРКУ---статья за гос.измену !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.04.2020 11:55 Ответить
А че ? членограй с игорешей- это сила
показать весь комментарий
27.04.2020 11:34 Ответить
да уж, членограй все глубже в дерьмо погружается. а Боря молодец. уважаю мужика.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:08 Ответить
Гаспадин и таварисч президент)
показать весь комментарий
27.04.2020 11:28 Ответить
Соевые, а Чикатило был учителем....кто бы мог подумать но вам то и думать нечем!
показать весь комментарий
27.04.2020 11:31 Ответить
Зебылы, а зеленский членом играл по роялю...кто бы мог подумать,но вам то и думать нечем!
показать весь комментарий
27.04.2020 11:54 Ответить
Со своим партнером "Игорь Д" можете в лаптерейх ехать. Дальневосточные гектары ждут!
показать весь комментарий
27.04.2020 12:04 Ответить
Ты уже вышел,дебил -циклоп? Когда банку 3 литровую готовить?Мыслительница ты наша.
показать весь комментарий
27.04.2020 13:04 Ответить
А это уже бунт!
показать весь комментарий
27.04.2020 11:32 Ответить
проплаченное быдло, это не бунт а преступление во время пандемии!
показать весь комментарий
27.04.2020 11:35 Ответить
Кем проплаченное? МВФ, Соросом, Коломойским, Путиным, инопланетянами...?
показать весь комментарий
27.04.2020 12:17 Ответить
Это ты про режим в своем заведении?
показать весь комментарий
27.04.2020 13:06 Ответить
Хорошее начало письма:
Уважаемый Владимир Александрович! Уважаемый господин Президент!

Владимир Александрович - отдельно, президент - отдельно. То есть Филатов этого мудака даже президентом не считает...
показать весь комментарий
27.04.2020 11:37 Ответить
Меров избирал народ. А вот где изыскали 73% дебилов науке неизвестно.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:39 Ответить
Это точно, ВитьОК. Но хуже ЗЕдебилов, могут быть только порохососы
показать весь комментарий
28.04.2020 08:16 Ответить
Мда. Подгорает у Филатова. Просто пятки горят! Развёл трёп, как баба базарная.
Главное- нарисовать несуществующую картинку. Прям все "от запада до востока возмущены арестами зеленых "псов"! Напротив. Возмущены НЕ арестами. Возмущены уголовными делами от рыгоанального Портного "за госизмену из-за отправки моряков через крымский мост", а не РЕАЛЬНЫМИ УГОЛОВНЫМИ ДЕЛАМИ ЗА МЕГАКОРРУПЦИЮ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ (подконтрольные судьи и целые суды). За агента мацквы Шайтанова, который был повышен до генерала и допущен к гостайне! Где эти дела??? Почему открывается абсолютный БРЕД, позволяющий Пеце на весь мир волать о "политическом преследовании"?
И про свои "идеологические разногласия" с Гепой и Трухой Боря загнул.)) Регионалка в замах, беркут в управлении муниципальной полицией Днепра.... Какие уж тут "разногласия"?)
Манера общения вообще хамская. Спасибо, что хоть без мата (что у Филатова большая редкость). Надо было снять его ещё по результатам "пари". За украденные на "ремонте моста" бабки.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:44 Ответить
Филатов знает, что Шаповал за него срок тянуть не станет. Поэтому так бесится.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:49 Ответить
Уважаемые, вы же знаете - вова, хоть и нелох, конечно же не глуп...отнюдь...просто вовой вовсю рулит фсб
показать весь комментарий
27.04.2020 13:30 Ответить
Вова и лох и глуп и им рулит ФСБ.
показать весь комментарий
27.04.2020 14:58 Ответить
Вперёд города многотысячники и миллионики! Дайте прикурить этому президенту -брехуну!! президент Зеленский это клоун-профан и пустозвон!!!
показать весь комментарий
27.04.2020 13:43 Ответить
ЭТО Филатов с цепи сорвался, И много себе чего позволяет - ТОЛЬКО его высказывания о заместителях Кличка, что их яко бы кто то гоняет - ОДИН ВЗЯТОЧНИК, ДРУГОЙ АЛКАШ - ГРУБИЯН, А Филатов их оправдывает. ВОТ такие высказывания МНОГО говорят О Филатове КАК о человеке. Получается так, что простого работягу садят сразу - потому, что у него вообще денег нет для залога, А для коррупционеров мэрам залог не нравиться., ОБНАГЛЕЛИ ОДНАКО.
показать весь комментарий
27.04.2020 16:18 Ответить
Господи, спасибо, что только 23% дебилов, но от них столько вони
показать весь комментарий
27.04.2020 18:53 Ответить
...когда еврейское козачество восстало...
показать весь комментарий
28.04.2020 01:40 Ответить
Зеленого чмирька геть. Дострокові президентські.
показать весь комментарий
28.04.2020 07:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 