"Объявите своим "псам" карантин", - Филатов обратился к Зеленскому по поводу задержания мэра Покрова

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с официальным обращением относительно задержания мэра Покрова.

Как сообщалось ранее, после громкого задержания мэра Покрова Александра Шаповала, 25 апреля жители вышли на митинг в его поддержку на площади перед местным городским советом. Мэр Днепра Борис Филатов выступил с официальным обращением касаемо задержания мэра Покрова.

Об этом стало известно на его странице в Facebook.

"Уважаемый Владимир Александрович! Уважаемый господин Президент!

Буквально вчера, я обещал выступить с официальным обращением касаемо задержания мэра Покрова Александра Шаповала. Выступаю.

Владимир Александрович, почти уверен, что Вы - честный человек, который, надеюсь, желает нашей стране только хорошего. Так вот, главное, что Вы нам всем обещали - это справедливость. И сегодня мы будем говорить лишь о ней. И ни о чём больше.

Могу ли я задать Вам, господин Президент, только один вопрос: "Скажите, а разве справедливо, когда за человека, который якобы украл 1,3 миллиона гривен, прокуратура просит залог в 17 миллионов?"

Нет, нет, конечно, Вы не влияете на правоохранительные органы и новый Генеральный прокурор, в отличие от предшественника, уж точно не "Ваш человек". Но просто скажите: "Это справедливо?" Или Александр Шаповал, который никого не убил и не изнасиловал, должен сидеть за решёткой, только потому, что ему влупили неподъёмный залог, перед которым требовали неподъёмный откат?

И ещё наберусь наглости задать один вопрос.

А разве справедливо, когда вся страна на карантине, но только две ветви власти его не соблюдают? Местное самоуправление и силовики. Одни борются с эпидемией, а другие - Ваши опричники ( да, Владимир Александрович, да ), так называемые "псы государевы", сутками рыщут в поисках свежей крови. И коронавирус им не помеха.

Нет, нет, конечно, как я уже говорил, что, безусловно, Вы вообще ни при чём. Но вот только Вы должны понять одно, Владимир Александрович. Вам не удасться сделать вид, что Вы не несёте политическую ответственность за те безобразия, которые происходят в вверенной Вам стране. В особенности перед местными выборами.

Вы же за справедливость, правда?

Так объявите своим "псам" карантин. Хотя бы до конца эпидемии.А то им явно скучно. Или, может, по деньгам поиздержались.

Ну и, наконец, скажите, когда уже закончатся бесконечные уголовные дела? Против мэров. Против местных депутатов. Общественных активистов.Политических оппонентов.А особенно против веселых тётенек, которые по-смешному угрожают Вам в Ютубе, а по итогу, подлецы в погонах ищут у них в детских кроватях водяные пистолеты.

Поверьте, у меня давние мировоззренческие разногласия с мэрами Одессы и Харькова, но хотелось бы понять, а когда закончатся их бесконечные уголовные дела, которые годами переходят в наследство от одного президента к следующему?

И скажите, новые "пидозры" в карантин - это разве справедливо?

Поверьте, мне не нравится, что в Запорожье построили аэропорт, который конкурирует с Днепром ( ой, кстати, а где наш?), но когда мэра Запорожья за него преследуют ( опять же в карантин ) - это чистое скотство. В Киеве гоняют замов Кличко, в Виннице СБУ (!) ищет в мэрии (!!) украденную соль (!!!). Или у нас уже все хорошо в стране с госбезопасностью, что надо спецслужбе солью заниматься?

Львов, Сумы, Полтава, Покров, Черкассы, Конотоп...

Владимир Александрович, неужели каждое утро, Ваши аппаратчики не кладут Вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками? В вашем знаменитом турборежиме. В карантин. Что та неуправляемая свора, которую Вы так красиво обещали реформировать и привести в чувства, сегодня объединила против себя всех: от запада до востока, от миллионного города до маленького посёлка, от "крепкого хозяйственника" до добровольца. Против лжи, преследований и репрессий.

Знаете, Владимир Александрович, нынче по всему миру из-за эпидемии народ из тюрем выпускают, а у нас в Украине, наоборот, пакуют. И, конечно, раз мы о справедливости, скажите, Вам разве неведомо про обыска, которые ваши "псы" массово проводят у ваших оппонентов по прошествию НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ после якобы совершения преступлений? Скажите, это поиск доказательств или желание растоптать?

Ах, да, забыл. Извините.

Вы же, хоть и гарант Конституции, но тут совсем ни при чём. Особенно в преддверии местных выборов. И, безусловно, в моих советах совсем не нуждаетесь. Хотя я искренен в своих намерениях и хочу Вам сказать, Владимир Александрович, что сегодня местное самоуправление вам не враг, а, наоборот, оно для Вас спасение. Делегируйте местной власти все самые сложные вопросы по созданию достойной жизни в городах, посёлках и сёлах. Запретите огромной армии вороватых и неумных чиновников, прокуроров и силовиков, плодившихся в стране десятками лет, царствовать в регионах с мандатом от центральной власти. А сейчас, между прочим, с ВАШИМ мандатом Сделайте так, чтобы, наконец, в Украине возникло настоящее, а не "картонное" местное самоуправление.

С ресурсами, полномочиями и ответственностью. А сами займитесь обороной страны от агрессора, международной политикой и экономикой.

И в конце, ещё раз о справедливости. Если кто виноват, то пусть отвечает. Но можно хотя бы после эпидемии?

А справедливость нам вернуть не забудьте. Вы же так её обещали", - говорится в сообщении.