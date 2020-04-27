За сутки в Украине COVID-19 заболели 28 детей и 73 медработника, госпитализированы 82 человека, - Степанов
Всего с начала пандемии в Украине заболели COVID-19 614 детей и 1749 медицинских работника
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 392 человека, из них 28 детей и 73 медицинских работника, були госпи тализированы 82 человека, летальных случаев 12 летальных случая, 24 пациента выздоровели. Всего с начала пандемии заболели 614 детей и 1749 медицинских работника", - рассказал Степанов.
Он отметил, что за минувшие сутки провели 4251 исследование методом ПЦР.
Согласно статистике МОЗ, за минувшие сутки больше всего случаев коронавирусной болезни зафиксированы в Харьковской области - 49, Закарпатской обалсти - 46, Черновицкой области - 34, в Киеве - 32 случая.
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Новый тест определяет COVID-19 с помощью телефона за 30 минут
Американские ученые разработали простой и недорогой аксессуар для смартфона диагностического назначения. Его можно применять в домашних условиях для первичной диагностики в том числе COVID-19, а после ослабления карантинных мер использовать для оперативной обследования людей на коронавирус в аэропортах и других общественных местах.
Устройство стоимостью $50 разработали ученые из Иллинойского университета. Оно определяет наличие вирусов и бактерий в образце и представляет собой небольшой прибор, который крепится как клипса к смартфону в области камеры.
Клипса состоит из небольшого картриджа с реагентами, а также портом для введения биоматериала для тестирования - капли крови или образца из носа.
Во время теста генетический материал патогена размножается до нескольких миллионов копий примерно за 10-15 минут.
С помощью светодиодов вирусные РНК окрашиваются зеленым цветом, благодаря чему их может обнаружить камера смартфона. На все тестирование - от помещения биоматериала в устройство до получения результата - требуется всего полчаса.
«Такой тест можно выполнять перед посадкой в самолет, концертом или конференцией», - прокомментировал соавтор исследования Брайан Каннингем. В обстоятельствах строгих карантинных мер он подойдет для домашнего тестирования. Прибор обладает необходимой для этого чувствительностью, уточняют ученые.
Сейчас команда завершает последние подготовительные этапы прежде, чем само устройство и тест на COVID-19 с помощью него станут доступны для массового использования.
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