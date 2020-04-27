За сутки в Украине COVID-19 заболели 28 детей и 73 медработника, госпитализированы 82 человека, - Степанов

Всего с начала пандемии в Украине заболели COVID-19 614 детей и 1749 медицинских работника

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 392 человека, из них 28 детей и 73 медицинских работника, були госпи тализированы 82 человека, летальных случаев 12 летальных случая, 24 пациента выздоровели. Всего с начала пандемии заболели 614 детей и 1749 медицинских работника", - рассказал Степанов.

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Он отметил, что за минувшие сутки провели 4251 исследование методом ПЦР.

Согласно статистике МОЗ, за минувшие сутки больше всего случаев коронавирусной болезни зафиксированы в Харьковской области - 49, Закарпатской обалсти - 46, Черновицкой области - 34, в Киеве - 32 случая.