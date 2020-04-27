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Новости Коронавирус и карантин
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Анри Кичка, один из последних выживших в Освенциме узников, умер от коронавируса в Брюсселе

Анри Кичка, один из последних выживших в Освенциме узников, умер от коронавируса в Брюсселе

Один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка скончался в доме престарелых в Брюсселе от последствий заболевания COVID-19 на 95-м году жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил в своем блоге его сын Мишель Кичка.

Как передала в воскресенье, 26 апреля, газета The Brussels Times, Анри много работал над тем, чтобы донести правду о Холокосте до подрастающего поколения.

"Микроскопический вирус добился того, в чем не преуспела целая нацистская армия. Мой отец выжил в "марше смерти". Но сегодня завершился его марш жизни", - написал Мишель. Он также сообщил, что смог поговорить с отцом в последний раз по телефону утром 25 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К четырем годам тюрьмы 96-летнего "бухгалтера Освенцима" приговорил суд Германии

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в семье евреев польского происхождения. Его родители бежали на Запад от антисемитских преследований в Восточной Европе. В 1942 году, после оккупации Бельгии нацистской Германией мать и отец Анри были депортированы. Его сестер, тетю и мать позднее отправили в газовые камеры в Освенциме.

Брюссель (619) карантин (16729) Освенцим (40) Холокост (189) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Пройти пекло. Вижити. Прожити довгі роки. І вмерти від вірусу. Отаке життя. Спочивайте з миром
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27.04.2020 09:59 Ответить
+5
на 95-м году жизни.. от короновируса....что вы морозите....вообще удивительно что человек после всего дожил до такого возраста...
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27.04.2020 09:55 Ответить
+5
то, что ему было под сотню лет, как бы совсем неважно; нынче модно умирать не от старости, а от коронавируса.
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27.04.2020 10:09 Ответить
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на 95-м году жизни.. от короновируса....что вы морозите....вообще удивительно что человек после всего дожил до такого возраста...
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27.04.2020 09:55 Ответить
У него фся жисть была впереди - а праклятый каранавирус сгубил фсе планы!
А так бы - жил бы да жил человек.
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27.04.2020 10:51 Ответить
Это отчасти показывает условия в том страшном концлагере, где после пребывания в течении 3 лет юный организм таки не подорвал своё здоровье
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27.04.2020 13:45 Ответить
Пройти пекло. Вижити. Прожити довгі роки. І вмерти від вірусу. Отаке життя. Спочивайте з миром
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27.04.2020 09:59 Ответить
ну с людьми то можно порешать даже с фашистами и даже в концлагере а вот с вирусом увы не вышло...нематериальные у него запросы у короны с вирусом....
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27.04.2020 10:02 Ответить
Это точно. Бабло не решает
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27.04.2020 10:15 Ответить
" І вмерти від вірусу." - Чайка, ти прикалуєшься, чи дійсно таке дурне?
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27.04.2020 10:52 Ответить
Чому дурні вважають себе розумними? Розкажи, ти ж профі. А ще розкажи, як можеш заперечити факт того, що у людини був виявлений короновірус? І саме ускладнення, яких не було ДО коронавірусу, спричинили смерь
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27.04.2020 11:16 Ответить
Если бы кто-то рядом с ним надел вовремя повязку на лицо, этот человек мог бы еще пожить, пообщаться с сыном...
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27.04.2020 10:06 Ответить
шутить изволите?
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27.04.2020 10:17 Ответить
Нет.
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27.04.2020 10:18 Ответить
то, что ему было под сотню лет, как бы совсем неважно; нынче модно умирать не от старости, а от коронавируса.
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27.04.2020 10:09 Ответить
А зачем торопиться на тот свет? В гости к Богу не бывает опозданий (с)
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27.04.2020 10:29 Ответить
Новость мирового масштаба! А теперь - всех поимённо!!!
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27.04.2020 10:30 Ответить
Высморкайся, Соплякова!
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27.04.2020 11:09 Ответить
Сегодня, 27 апреля, в Израиле пройдут мероприятия Дня памяти павших солдат и жертв террора. В этом году из-за эпидемии коронавируса отменены массовые церемонии, в том числе посещение кладбищ родственниками погибших. В то же время в течение всего дня в Зале памяти на горе Герцля солдаты ЦАХАЛа будут зачитывать имена каждого из погибших в войнах за время существования государства 23816 военнослужащих и 4166 гражданских жертв терактов.
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27.04.2020 14:07 Ответить
Кому суждено... тому...
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27.04.2020 11:52 Ответить
Слишком задержался дедушка в этом грешном и бренном мире, пара уходить, поди заждались его давно, а вирус лишь инструмент воли всевышнего!
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27.04.2020 11:55 Ответить
 
 