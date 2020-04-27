Глава Минфина Марченко: Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова правоохранительными органами
Министр финансов Сергей Марченко видит основания для расследования правоохранителями деятельности уволенных в пятницу, 24 апреля, главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
Об этом сообщил он в интервью "Интеракс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"...Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами", - сказал глава Минфина.
Говоря о таких основаниях в отношении экс-главы Госналоговой, Марченко сообщил о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, безосновательное блокирование налоговых накладных.
"С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", - сказал министр.
"На таможне зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров - это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла", - добавил он.
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Оце дилема у зебілів буде - на чий ж бік стати?)))) Хто ж з них більший порохобот?
И кто-ж назначил его на должность в таможню? Порошенко? Или все таки чмошник зеленый?
Это политические репрессии.
Вот это просто огонь - кому-то прищемили хвост с их миллиардными схемами по махинациям с НДС, и под видом "жалоб обеспокоенной общественности" убрали строптивцев. Сейчас вернут все как было, и жалоб больше не будет. И хуже не будет.
Просто членограй думал, что нефёдка бабло с таможни в его карманы направит, но тот, вот ведь утырок, по старой привычке бабло направил во всё те же карманы, а не членограйские.
они и щас сами пользуются ручным назначением, потому что систему "конкурсов" как они заявляли сделать не смогли, только в ручном режиме кое-как работает...
Ну надо же!
А порохоботы, ванги этакие, об этом говорили с самого начала!!!
зе-билы, жри-те
Вот это, бл..., "открытие"!
А зеленые дебилы в комментариях уже год как уверяют, что все будет зашибись с конрабасом!