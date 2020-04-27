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Глава Минфина Марченко: Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова правоохранительными органами

Глава Минфина Марченко: Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова правоохранительными органами

Министр финансов Сергей Марченко видит основания для расследования правоохранителями деятельности уволенных в пятницу, 24 апреля, главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом сообщил он в интервью "Интеракс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"...Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами", - сказал глава Минфина.

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Говоря о таких основаниях в отношении экс-главы Госналоговой, Марченко сообщил о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, безосновательное блокирование налоговых накладных.

"С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", - сказал министр.

"На таможне зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров - это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла", - добавил он.

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Автор: 

Нефьодов Максим (236) Марченко Сергей (300) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+28
А до братьев дерьмаков дойдет когда-нибудь очередь?
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27.04.2020 10:21 Ответить
+13
и что интересно - это уже не папередники, а лучшие зеленые люди, которое все перезагрузили и побороли типа... может и в другом такая же шляпа и лапша
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27.04.2020 10:32 Ответить
+11
Что-то мне подсказывает, что через короткое время я опять буду читать эту фразу, только фамилии будут другие, и одна из них - Марченко.
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27.04.2020 10:28 Ответить
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От цікаво, Нефьодов - це ж порохобот з уряду Гройсмана і Марченко - порохобот - заступник голови адміністрації Порошенка і член партії Гройсмана.

Оце дилема у зебілів буде - на чий ж бік стати?)))) Хто ж з них більший порохобот?
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27.04.2020 10:20 Ответить
Поки що бу проблему лише в тебе.
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27.04.2020 10:47 Ответить
Нефьодов - це ж порохобот з уряду Гройсмана і Марченко..

И кто-ж назначил его на должность в таможню? Порошенко? Или все таки чмошник зеленый?
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27.04.2020 11:23 Ответить
а членограй думал, раз нефёдка организовал некислый поток денег от госзакупок в нужные карманы, то он и для членограя всё это организует с таможни, где денег не меньше. Но... оказалось, что нефёдка если для кого и организовывет денежные потоки, то уж точно не для членограистых ушлёпков.
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27.04.2020 12:42 Ответить
А до братьев дерьмаков дойдет когда-нибудь очередь?
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27.04.2020 10:21 Ответить
очень хочу верить, что дойдет, но не при этой власти...
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27.04.2020 10:26 Ответить
Дерьмаков просто расстрелять и забыть. Чтобы такой гадости больше не заводилось в Украине.
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27.04.2020 11:53 Ответить
Може тоді, коли ти почнеш писати українською. Патріот - ха-ха.
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27.04.2020 14:39 Ответить
Значит, нужно народ собирать.
Это политические репрессии.
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27.04.2020 10:23 Ответить
Они чиновники, а не политики. И вообще, что за каждого выгнанного зеуродца майдан собирать? Пусть сами с собой разбираются.
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27.04.2020 10:41 Ответить
"о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС"

Вот это просто огонь - кому-то прищемили хвост с их миллиардными схемами по махинациям с НДС, и под видом "жалоб обеспокоенной общественности" убрали строптивцев. Сейчас вернут все как было, и жалоб больше не будет. И хуже не будет.
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27.04.2020 10:28 Ответить
если бы убрали за это, то их бы больше и не вспоминали, во избежание.
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27.04.2020 10:32 Ответить
так зеля же и убрал
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27.04.2020 10:33 Ответить
Что-то мне подсказывает, что через короткое время я опять буду читать эту фразу, только фамилии будут другие, и одна из них - Марченко.
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27.04.2020 10:28 Ответить
Вообще это скверный анекдот. Накануне отставки Верланова Марченко рассказывает,что без Верланова все рухнет. А на следующий день-призывает расследовать дела коррупционеров. Только озебиленное население может это воспринимать нормально. В какой нибудь Швеции или Австрии ВСЯ эта власть летела бы в межпланетное пространство. И только в Украине 44 процента дегенератов готовы снова за нее голосовать.
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27.04.2020 12:29 Ответить
а зеплесени своего мнения нет, куда рука в заднице направляет - туда и смотрят.
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27.04.2020 12:44 Ответить
Воно то так але контрабанда на митниці без співучасті СБУ малореальна.Якщо копаєте то не зупиняйтесь поки не знайдете джерело проблеми.
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27.04.2020 10:28 Ответить
кожна влада "копає" під митницю; і кожна - перестає, докопавшись до керівника митної служби...
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27.04.2020 12:10 Ответить
Зеленського влаштовував Нефьодов поки його хвалив і прикривав Гончарук.Єрмак з Шмигалем вирішили поставити свою людину.Зараз інтрига-якщо звільнені буянитимуть то на них будуть відкривати справи щоб притихли бо як почнуть оприлюднювати дані то виникне питання до Баканова куда дивився.Поки їм натякають піти тихенько.
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27.04.2020 18:27 Ответить
и что интересно - это уже не папередники, а лучшие зеленые люди, которое все перезагрузили и побороли типа... может и в другом такая же шляпа и лапша
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27.04.2020 10:32 Ответить
Таки да, но имею сказать шо таки есть все основания для правоохранительных органов для расследования деятельности некоего гражданина ЗЕ, более известного, как "Писюанист", он же "Членограй", он же "Уклонист", он же "Шалава урода", он же "Фигляр", он же "Паяц", он же "Кукла папы Бени", он же "Говнобородько". Правоохранительные органы Великой Британии и США работу по расследованию его деятельности уже ведут.
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27.04.2020 10:34 Ответить
Я тебе дещо засмучу, але під виглядом роялю маються на увазі пусті макітри твоєї отари!)
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27.04.2020 10:49 Ответить
Я немножко вас разочарую тем, что смутить меня у вас совершенно не получилось. По причине, что умственно отсталые в своём развитии ЗеДятлы и прочая стая Жопоблоковцев с Юлькофанами, с их мнение, мне до лампады.
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27.04.2020 12:45 Ответить
змеи против жаб.
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27.04.2020 10:53 Ответить
Пацаны новые не опытные, не знали кому и куда относить бабло, не четкие инструкции, а вы сразу уволить.
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27.04.2020 10:55 Ответить
это нефёдка-то неопытный?!? Поинтересуйтесь, куда деваются комиссии с прозорро.

Просто членограй думал, что нефёдка бабло с таможни в его карманы направит, но тот, вот ведь утырок, по старой привычке бабло направил во всё те же карманы, а не членограйские.
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27.04.2020 12:47 Ответить
Да мальчикам и девочкам интересно так шо там с Ермаками ? Им уже выдвинули обвинения .
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27.04.2020 11:06 Ответить
Что могли сделать Нефедов и три его зама, если у нас прохождение товаров через таможню за 30 лет стало многомиллиардным бизнесом. Будь начальник таможни хоть святым, он ничего не сделает.
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27.04.2020 11:07 Ответить
Именно для этого нужно расследовать, что он НЕ сделал что бы это прекратить.
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27.04.2020 11:18 Ответить
Весь вопрос - кто будет расследовать. Там сами таможенники мало что решают, много других участников процесса.
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27.04.2020 11:24 Ответить
именно поэтому нужно расследовать чем чаще - тем лучше. Если сами таможенники ничего не знают.
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27.04.2020 11:31 Ответить
Хороший парень это не профессия.
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27.04.2020 11:34 Ответить
вот он и прекратил, что товар перестали возить. налоговая и таможенная политика это часть экономической политики с которой у зелебобов плохо. максимум их разумения это отнять и поделить
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27.04.2020 11:27 Ответить
До этого было лучше?
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27.04.2020 11:33 Ответить
как показывают поступления да. даже если что-то надо менять - то не этим идиотам-мечтателям, продавцам счастья...
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27.04.2020 11:38 Ответить
и меняли, но аккуратно. а эти с разбегу все поломали а собрать не знают как
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27.04.2020 11:39 Ответить
Всю Зелёную мразоту за поребрик.
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27.04.2020 11:21 Ответить
В Украине есть хоть какие то попередныки, которых бы не хотели посадить следующие за ними?
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27.04.2020 11:23 Ответить
ГЛАВНЫЙ вопрос!?, были ЛИ сами указанные руководители замешаны в грязных схемах. А то, что такое происходит при правлении Зеленского, говорит О том, что он пытается сломать коррупционные схемы, НО ему это будет тяжело сделать - ПОТОМУ, что ВСЕ руководители, политики и чинуши годами погрязли все в коррупции, ОНИ "сидят" на денежной игле, И эта болезнь КАК видим не излечима. ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ КАК ВСЕ ПОЛИТИКИ - МИЛЛИОНЕРЫ НАШЕЙ СТРАНЫ РАССКАЗЫВАЮТ И УЧАТ КАК ДОЛЖНО СЕБЯ ВЕСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ТАКОЕ ВРЕМЯ, И КАК ОНИ ВСЕ ЗАБОТЯТСЯ О ЖИТЕЛЯХ УКРАИНЫ - НО НЕ ОДИН ИЗ НИХ ДАЖЕ СЛОВОМ НЕ ОБМОЛВИЛСЯ, ЧТО БЫ В ТАКОЕ ВРЕМЯ ВВЕСТИ НАЛОГ НА БОГАТСТВО!
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27.04.2020 11:25 Ответить
а может в тупую голову придет что корень зла не в "коррупции" а что лучшей системы предложить не могут. старое начали ломать, а новое забыли придумать и все встало
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27.04.2020 11:29 Ответить
зебики начали ломать то что работало и все встало, а лучше сделать не смогли.

они и щас сами пользуются ручным назначением, потому что систему "конкурсов" как они заявляли сделать не смогли, только в ручном режиме кое-как работает...
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27.04.2020 11:33 Ответить
зелибобы это типичные швондеры изи фильма про шарикова, максимум с идеей делиться надо, а сами а грязных валенках и калоши одеть не могут
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27.04.2020 11:37 Ответить
Всё закончится ,как всегда,очередным ПШИКОМ. Основание: прошёл год никаких подвижок про борьбу с коррупцией,народ уже не верит громким заявлением зелёных,иногда лучше молчать ,чем говорить.
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27.04.2020 11:45 Ответить
Та они там все наркоманы. Причём конченные
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27.04.2020 11:47 Ответить
С контрабандой боритесь? Дам бесплатный совет - пройдитесь по деревням вблизи пунктов пропуска и посмотрите на особняки рядовых тружеников таможни!
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27.04.2020 12:35 Ответить
Глава Минфина Марченко: Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова

Ну надо же!
А порохоботы, ванги этакие, об этом говорили с самого начала!!!

зе-билы, жри-те
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27.04.2020 13:43 Ответить
контрабанда никуда не исчезла

Вот это, бл..., "открытие"!
А зеленые дебилы в комментариях уже год как уверяют, что все будет зашибись с конрабасом!
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27.04.2020 13:45 Ответить
Бред несет этот порохобот Марченко. Коррупция на таможне и в налоговой была преодолена еще прошлой осенью и об этом сообщил лично Владимир Саныч в своем эпохальном 14-ти часовом интервью!
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27.04.2020 14:15 Ответить
 
 