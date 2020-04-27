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Германия в 2019 году больше всех в Европе нарастила расходы на оборону

Германия в 2019 году больше всех в Европе нарастила расходы на оборону

В 2019 году глобальные военные расходы выросли больше всего за десятилетие. Германия стала лидером по расходам на оборону в Европе.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что общая сумма военных расходов за 2019 год представляет собой увеличение на 3,6% по сравнению с 2018 годом и наибольший ежегодный рост расходов с 2010 года.

В пятерку стран, которые тратили в 2019 году на оборону больше и на долю которых приходилось 62% расходов, вошли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. Это первый случай, когда две азиатские страны вошли в тройку тратящих на оборону больше всего.

Германия по военным расходам лидирует в Европе. Военные расходы Германии выросли на 10% в 2019 году, до 49,3 миллиарда долларов. Это было наибольший рост расходов среди 15 стран.

"Рост военных расходов Германии частично можно объяснить восприятием увеличенной угрозы со стороны России, которое разделяют многие члены НАТО", - сообщил научный сотрудник SIPRI Диего Лопес Да Силва.

Украина тоже увеличила расходы, поднявшись с 41 на 35 место.

Германия в 2019 году больше всех в Европе нарастила расходы на оборону 01

Кроме этого, выросли военные расходы стран НАТО в Центральной Европе: расходы Болгарии выросли на 127%, главным образом за счет оплаты новых боевых самолетов, а Румынии – на 17%. Общие военные расходы всех 29 государств-членов НАТО в 2019 году составили 1,035 трлн долларов.

В 2019 году Россия стала четвертой в мире по военным расходам, увеличив их на 4,5%, до 65,1 миллиарда долларов. "При 3,9% ВВП бремя военных расходов России было одним из самых высоких в Европе в 2019 году", – отметила Александра Куимова, научный сотрудник SIPRI.

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Автор: 

Германия (7074) оборона (5238) расходы (143)


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Топ комментарии
+4
В Германии - если офицеры не слабы спортивные нормы - нафиг с пляжа .
А где спортивные нормы в Украине для высшего командного состава?
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27.04.2020 10:30 Ответить
+4
Ближний восток ,Африка и Украина .конечно же - все авантюры фюрера стоят денег. Куда там пенсии повышать, ежели исконно расейские интересы в Ливии и Сирии под угрозой ? А про "один народ" так и разговора нет ...тяжелой их артиллерией! Правда за Уралом треск ....но закадычным друзьям можно еще чего то подарить...Байкалов там много.
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27.04.2020 11:42 Ответить
+3
Немцы практичные люди - надо у них учиться
Ну а ЗЕ с Ермаком уменьшили расходы и какого-то старика министром сделали
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27.04.2020 10:28 Ответить
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Поляки напряглись
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27.04.2020 10:20 Ответить
Могут повторить?))
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27.04.2020 10:36 Ответить
Это Германия ссыканула, что США перетащат все свое добро и базы в Польшу - вот и начали со статистикой играться))))
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27.04.2020 10:36 Ответить
Адольфик тож видать в своё время боялся, чтоб на него никто не напал))
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27.04.2020 10:40 Ответить
Spending as a share of GDP (%) - Poland: 1,8% - 2010, 2% - 2019.
Поляки піднапряглись в економіку. А збільшення витрат на армію вже наслідок.
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27.04.2020 10:40 Ответить
Немцы практичные люди - надо у них учиться
Ну а ЗЕ с Ермаком уменьшили расходы и какого-то старика министром сделали
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27.04.2020 10:28 Ответить
В Германии - если офицеры не слабы спортивные нормы - нафиг с пляжа .
А где спортивные нормы в Украине для высшего командного состава?
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27.04.2020 10:30 Ответить
Если не сдают нормы
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27.04.2020 10:31 Ответить
У нас главнокомандующий спортивный и весёлый. Этого достаточно.
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27.04.2020 10:37 Ответить
Я не понял - а какое отношение к "менталитету" имеет физическое состояние офицера? Что-то вас "не туда" понесло... Кстати, у китайцев регулярно проходят сборы старшего офицерского и генеральского состава, на которых они исполняют должности "рядовых" - но пузатых у них достаточное количество... И, вообще, "пузо" - не признак недостатка ума - аналитикам не обязательно ползать по-пластунски... Гинденбург был "пузатым", что не мешало ему несколько лет успешно руководить войсками на Западном фронте...
Я смотрю, у вас подход и тут "чёрно-белый" - "всё и сразу!!!", "Ночь кормить, к утру - зарезать!..."
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27.04.2020 12:11 Ответить
В статье: "Украина тоже увеличила расходы, поднявшись с 41 на 35 место."
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27.04.2020 10:31 Ответить
Они такие практичные, что ничего не делали до 19 года.
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27.04.2020 10:39 Ответить
А навіщо німцям щось робити як вони в НАТО і в Німеччині найбільша у Європі амерівська війскова групіровка . Кто сюди рипнеться ?
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27.04.2020 11:04 Ответить
Зато нам советуют сдаться и не мучиться
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27.04.2020 10:34 Ответить
Загалом, рашка більш воїнізована країна ніж Ірак і ще більше витрат на армію не потягне не поставивши хрест на економіці. А Європа і конкретно Німеччина мають найбільший мобілізаційний потенціяал, який вони не використовують, маючи парасольку в вигляді армії США і буфер у вигляді української армії.
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27.04.2020 10:54 Ответить
какой нах буфер, какой нах армии...
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27.04.2020 12:35 Ответить
Тої армії, яка в найгіршому свому стані, в найважчі роки (без Джавелінів, Стугн, рацій, розвідки, тисяч одиниць військової техніки, з кількома тисячами військових) перемолола тисячі самих відбитих іхтамнєтов, яка 242 дня тримала Донецький аеропорт. Та, котра стоїть віж військами оборони НАТО і військами агресора парашки, яка в свою чергу розгорнула війська на кордонах, в тому числі Білорусі і проводить постійні навчання нападу на Європу.
А у вас там, в російській діаспорі, парашка з якими рептілоїдами воює, що в неї такі витрати на агресію?
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27.04.2020 14:00 Ответить
какой нах диаспоры...
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28.04.2020 12:45 Ответить
ну нах, так нах
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28.04.2020 13:17 Ответить
в ЕвроРейх можно ввойти, но выйти сложно(у Великобритании есть ядерное оружие, как аргумент).
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27.04.2020 11:13 Ответить
Подлодки, танки и самолеты всегда были германским "козырем и коньком", правда авиации (собственного производства) по сути сейчас нет в Германии, а зря! Сегодня нужно производить уже дроны, эта перспективная ниша военной техники пока только набирает обороты, есть еще возможность сделать стремительный прорыв далеко вперед!
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27.04.2020 11:41 Ответить
Ближний восток ,Африка и Украина .конечно же - все авантюры фюрера стоят денег. Куда там пенсии повышать, ежели исконно расейские интересы в Ливии и Сирии под угрозой ? А про "один народ" так и разговора нет ...тяжелой их артиллерией! Правда за Уралом треск ....но закадычным друзьям можно еще чего то подарить...Байкалов там много.
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27.04.2020 11:42 Ответить
Трамп поднапряг фрицев.
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27.04.2020 11:56 Ответить
..а,что еще остается тевтонам делать имея запрет на собственное ЯО
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27.04.2020 12:06 Ответить
Меркель часто с Путиным общалась....
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27.04.2020 12:21 Ответить
Німеччина в 2019 році найбільше в Європі наростила витрати на оборону - Цензор.НЕТ 2521
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27.04.2020 12:43 Ответить
 
 