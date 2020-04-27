Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестирований на COVID-19 до 8-10 тысяч в сутки, - Степанов. ВИДЕО

Минздрав Украины планирует существенно увеличить количество тестирований на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Мы получили около 4,5 тыс. ПЦР-систем. Каждая ПЦР-система насчитывает около 100 тестов. То есть мы можем говорить, что около 450 тысяч тестов, которые будут сделаны гражданам Украины, мы уже получили. Получим еще сегодня некоторое количество. Если память мне не изменяет, это около 160 тысяч тестов. И будем в дальнейшем закупать украинские ПЦР-системы", - сказал Степанов.

Он утверждает, что отечественные ПЦР-системы отвечают по качеству и точности всем мировым стандартам.

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"Мы планируем и в дальнейшем увеличивать ПЦР-тестирование, чтобы иметь реальную картину. Чем больше мы тестируем, тем лучше мы можем контролировать ситуацию. На сегодня мы тестируем около 5,5-6 тысяч наших граждан. Задача, которая стоит сегодня, в ближайшее время увеличить это количество в сутки до 8-10 тысяч и дальше продолжать это увеличение", - сказал министр.