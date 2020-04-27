Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко

Кабинет министров назначит новых глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"В ближайшее время будет назначен новый глава налоговой, позже - и таможни. В условиях карантина действует временно упрощенная процедура отбора кандидатов на эти должности", - сказал Марченко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, в текущей ситуации - это оптимальный подход, поскольку речь идет о ведомствах с тысячами служащих.

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"После окончания карантина, как это предусмотрено законодательством, мы проведем конкурсный отбор - с привлечением экспертов и общественности", - отметил Марченко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Согласно распоряжениям от 24 апреля, правительство согласилось с предложением министра финансов Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Госналоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Правительство также определило первого заместителя министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.

Кабмин24 апреля уволил с должности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Врио главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов, врио налоговой - замглавы службы Михаил Титарчук.