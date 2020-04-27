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Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко

Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко

Кабинет министров назначит новых глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"В ближайшее время будет назначен новый глава налоговой, позже - и таможни. В условиях карантина действует временно упрощенная процедура отбора кандидатов на эти должности", - сказал Марченко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, в текущей ситуации - это оптимальный подход, поскольку речь идет о ведомствах с тысячами служащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил назначать на период карантина госслужащих на должности без конкурса

"После окончания карантина, как это предусмотрено законодательством, мы проведем конкурсный отбор - с привлечением экспертов и общественности", - отметил Марченко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Согласно распоряжениям от 24 апреля, правительство согласилось с предложением министра финансов Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Госналоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Правительство также определило первого заместителя министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.

Кабмин24 апреля уволил с должности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Врио главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов, врио налоговой - замглавы службы Михаил Титарчук.

Автор: 

Госпогранслужба (6583) Кабмин (14034) назначение (2182) Марченко Сергей (300) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+11
Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4119
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27.04.2020 10:39 Ответить
+9
Процедура уже давно упрощена братом Ермака
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27.04.2020 10:33 Ответить
+7
А давайте по спрощеній процедурі поміняємо презедента, який звів свої комунікації з нарідом до відосіків, де розмовляє з ним нарізками по 5-7 сек (це максимум мозоку бубочки тримати місль в рамках мовного апарату і моторики м"язів обличчя)))
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27.04.2020 10:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
спортлото.. крутим барабан с бумажками, достаём, читаем фамилию и вуаля... новый глава таможни)) ура))
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27.04.2020 10:32 Ответить
Процедура уже давно упрощена братом Ермака
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27.04.2020 10:33 Ответить
Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4119
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27.04.2020 10:39 Ответить
А шо так карантин помешал??? ПреЗЕдент ведь обещал на честных прозрачных конкурсах,,
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27.04.2020 10:33 Ответить
А хоть один был?

Мендель, Венедиктова, Ермак, Богдан, Тимошенко и т.д. Список можете продолжать сами.
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27.04.2020 10:44 Ответить
https://censor.net/ua/news/3130233/jurnalistka_yuliya_mendel_vygrala_konkurs_na_posadu_pressekretarya_zelenskogo_onovleno03.06.19 12:24https://censor.net/ua/news/3130233/jurnalistka_yuliya_mendel_vygrala_konkurs_na_posadu_pressekretarya_zelenskogo_onovleno
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27.04.2020 15:04 Ответить
Не было никакого конкурса. Они сами себе написали в фейсбуке и не более. На заборе тоже много чего написано. Конкурс объявляется официально через прессу, а для своих в фейсбуке.
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27.04.2020 15:10 Ответить
А давайте по спрощеній процедурі поміняємо презедента, який звів свої комунікації з нарідом до відосіків, де розмовляє з ним нарізками по 5-7 сек (це максимум мозоку бубочки тримати місль в рамках мовного апарату і моторики м"язів обличчя)))
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27.04.2020 10:35 Ответить
Точно! Спочатку виріжемо апендицит і гланди, а вже потім будемо дивитись на симптоми та встановлювати діагноз! Саме воно! А т.в.о. до закінчення карантину призначити мізків не вистачає? Чи треба щось вкрасти і потрібні свої люди? А потім вже хай конкурсні призначенці розгрібають і ходять під статтею? Розумно, чо!
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27.04.2020 10:39 Ответить
а что карантин позволяет забить на законодательство?
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27.04.2020 10:44 Ответить
таможня это же не санитарная норма, при сем здесь карантин?
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27.04.2020 10:44 Ответить
Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 8639
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27.04.2020 10:46 Ответить
дрим-тим 2
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27.04.2020 10:51 Ответить
До кінця карантину всі вже забудуть, що хтось обіцяв конкурс.
Якщо конкурс і буде, то, як завжди у зелоха, закритий, і на кого вкаже беня, той і "переможе" в ньому.
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27.04.2020 10:59 Ответить
зеленые шулеры...
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27.04.2020 11:15 Ответить
"Кадры нужно раз в год перетрахивать" Бацька Лукашенка. А нам стоит начать перетряску с нынешнего президента из 95 квартала захолустного города.
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27.04.2020 11:25 Ответить
вирус мешает делать дело с пользой для Украины и ее народа уже сейчас...растаскивать страну по упрощенной процедуре проще...
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27.04.2020 11:48 Ответить
вот вдумайтесь, зеледрочеры, а для чего так экстренно было увольнять нефедова и верланова, чтобы потом назначать временно, без конкурса неизвестно кого (на самом деле конечно известно и оплачено кого)?? Почему нельзя было их оставить и паралельно запустить новый конкурс? А?? может быть потому что дать возможность пограбить в.о. который будет без контракта и без ответственности за грабеж? А?
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27.04.2020 12:56 Ответить
Опять лапша для зедебилов! через месяц все забудут ,на это и расчитано. Ермаки уже все получили и поделили.
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27.04.2020 13:41 Ответить
 
 