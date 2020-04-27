ОБСЕ зафиксировала 10 танков, 5 бронемашин, три гаубицы и 770 противотанковых мин наемников РФ на Донбассе, - СЦКК

Оккупационные войска РФ продолжают намеренно препятствовать выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии и систематически отказывают патрулям международной организации в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

На прошлой неделе беспилотный летательный аппарат Миссии дальнего радиуса действия вблизи населенного пункта Греччине Донецкой области зафиксировал три 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Также на неподконтрольной правительству Украины территории за пределами районов отвода было замечено 82 мм минометы 2Б9 "Василек", 10 танков и 5 бронированных боевых машин.

В этот же период в населенных пунктах Сосновское, Набережное и Пикуза было обнаружено противотанковые мины, которые принадлежат незаконным вооруженным формированием РФ общим количеством 770 штук. Также во время плановых полетов над временно оккупированной территорией БПЛА Миссии дважды были обстреляны из стрелкового оружия.

Кроме этого, на днях на блокпосту у моста, рядом со станицей Луганской, вооруженные представители оккупационных войск запретили патрулям Миссии проход на неподконтрольные правительству Украины районы, ссылаясь на карантин из-за "COVID-19ˮ. Подобный инцидент произошел также на блокпосту вблизи населенного пункта Верхнешироковское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС