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Новости Агрессия России против Украины
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ОБСЕ зафиксировала 10 танков, 5 бронемашин, три гаубицы и 770 противотанковых мин наемников РФ на Донбассе, - СЦКК

ОБСЕ зафиксировала 10 танков, 5 бронемашин, три гаубицы и 770 противотанковых мин наемников РФ на Донбассе, - СЦКК

Оккупационные войска РФ продолжают намеренно препятствовать выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии и систематически отказывают патрулям международной организации в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

На прошлой неделе беспилотный летательный аппарат Миссии дальнего радиуса действия вблизи населенного пункта Греччине Донецкой области зафиксировал три 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Также на неподконтрольной правительству Украины территории за пределами районов отвода было замечено 82 мм минометы 2Б9 "Василек", 10 танков и 5 бронированных боевых машин.

В этот же период в населенных пунктах Сосновское, Набережное и Пикуза было обнаружено противотанковые мины, которые принадлежат незаконным вооруженным формированием РФ общим количеством 770 штук. Также во время плановых полетов над временно оккупированной территорией БПЛА Миссии дважды были обстреляны из стрелкового оружия.

Кроме этого, на днях на блокпосту у моста, рядом со станицей Луганской, вооруженные представители оккупационных войск запретили патрулям Миссии проход на неподконтрольные правительству Украины районы, ссылаясь на карантин из-за "COVID-19ˮ. Подобный инцидент произошел также на блокпосту вблизи населенного пункта Верхнешироковское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС

Автор: 

оружие (10266) Донбасс (26957) СЦКК (725) наемники рф (2092) операция Объединенных сил (6766)


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И сколько это по шкале обеспокоенности?
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27.04.2020 10:35 Ответить
Ну наконецто прозрели
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27.04.2020 10:40 Ответить
Озабоченность выразили в письменном виде ? Или только в напечатанном ?
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27.04.2020 10:42 Ответить
ОБСЄ нічого не виражає, вони лише фіксують.
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27.04.2020 11:04 Ответить
Обычно наблюдатели ОБСЕ на такие вещи чхать хотели. Просьба к ОБСЕ - Направьте в ОРДЛО наблюдателей с положительным тестом на коронавирус. Чтоб они хоть с пользой для дела чхали.
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27.04.2020 10:47 Ответить
І дє там наш оманський віслюк зі своїм - "нужно просто перестать стрелять"... знову відведеш наших бійців у голе поле?
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27.04.2020 10:52 Ответить
Цікаво, як вони міни рахували?
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27.04.2020 11:04 Ответить
Не этот ли "гумконвой" следует в Киево-Печерскую Лавру?
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27.04.2020 11:11 Ответить
 
 