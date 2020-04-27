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Новости Коронавирус и карантин
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Украинцы, которые сегодня прибудут из США, пройдут обсервацию или будут на самоизоляции, - Степанов

Украинцы, которые сегодня прибудут из США, пройдут обсервацию или будут на самоизоляции, - Степанов

Украинцы, которые в понедельник прибудут из США, пройдут обязательную обсервацию и самоизоляцию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, согласно порядку, те, кто откажется проходить самоизоляцию дома при условии установления в смартфоне приложения "Дія", пройдут обсервацию в Киеве или области.

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"У нас есть порядок самоизоляции – это когда человек, устанавливая у себя приложение "Дія", чтоб мы могли контролировать, что человек действительно пребывает в самоизоляции – он отправляется на самоизоляцию. Если у него нет такой возможности установить это приложение или по его просьбе он хочет пройти обсервацию (не по месту жительства), то у нас определены места обсервации – несколько таких мест есть в Киеве и Киевской области. В зависимости от того, по какому алгоритму пойдет гражданин Украины, который будет прибывать, мы уже будем с ним определяться. Но обязательно у нас есть самоизоляция с определенными условиями, в том числе с установлением приложения "Дія", – сказал Степанов.

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карантин (16729) США (27156) эвакуация (2103) COVID-19 (18608) обсервация (70) коронавирус (17042)


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Какая к чертям самоизоляция, в США только официально миллион зараженных а реально намного больше. Кто будет следить за их самоизоляцией и за теми кто с ними проживает. Если нет мест в больницах устраивайте полевые лагеря.
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27.04.2020 10:54 Ответить
так или...или? две большие разницы - обсервация (под присмотром медика) и самоизоляция (под присмотром распсихованных соседей...ну если им сообщат))))
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27.04.2020 10:57 Ответить
У нас уже установка приложения в телефон дает гарантия что его владелец никого не заразит.))
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27.04.2020 10:57 Ответить
Опять по стране разбегутся.
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27.04.2020 10:57 Ответить
оце "ілі" дуже обнадійливе
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27.04.2020 11:07 Ответить
А потім їх вивезуть чартером назад в сша--отакий карантін .
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27.04.2020 11:22 Ответить
 
 