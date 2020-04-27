Украинцы, которые сегодня прибудут из США, пройдут обсервацию или будут на самоизоляции, - Степанов

Украинцы, которые в понедельник прибудут из США, пройдут обязательную обсервацию и самоизоляцию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, согласно порядку, те, кто откажется проходить самоизоляцию дома при условии установления в смартфоне приложения "Дія", пройдут обсервацию в Киеве или области.

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"У нас есть порядок самоизоляции – это когда человек, устанавливая у себя приложение "Дія", чтоб мы могли контролировать, что человек действительно пребывает в самоизоляции – он отправляется на самоизоляцию. Если у него нет такой возможности установить это приложение или по его просьбе он хочет пройти обсервацию (не по месту жительства), то у нас определены места обсервации – несколько таких мест есть в Киеве и Киевской области. В зависимости от того, по какому алгоритму пойдет гражданин Украины, который будет прибывать, мы уже будем с ним определяться. Но обязательно у нас есть самоизоляция с определенными условиями, в том числе с установлением приложения "Дія", – сказал Степанов.