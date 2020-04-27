Садовый обратился к премьер-министру с просьбой разрешить открытие продуктовых рынков
Мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне. Каждый городской голова очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей", - написал Садовый.
По словам мэра Львова, карантин на всех наложил определенные ограничения, но должна быть возможность "влиять на эти условия, если это не противоречит здравому смыслу".
"Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени мало. С другой стороны - покупатель, который покупает дорогие зарубежные товары, не имея права выбора", - отметил Садовый.
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Да, и самое главное, - больше радуйтесь жизни, дорогой мой!!
А почему не задан вопрос правомочности запрещения ? Почему не возбуждено уголовное дело за узурпацию власти?
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2974088199303340/
А у нас на рынки по большей части с тех же огородов херсонщины и идут огурцы/помидоры/перцы/редиски итепе
Сдают под Херсоном по десятке, а тутава в Кыйови в так любимых многими борцунами магазинах - от тридцатки тоже самое.
Нормальные огурцы в херсонщине выращивают.