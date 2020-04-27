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Садовый обратился к премьер-министру с просьбой разрешить открытие продуктовых рынков

Садовый обратился к премьер-министру с просьбой разрешить открытие продуктовых рынков

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне. Каждый городской голова очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей", - написал Садовый.

По словам мэра Львова, карантин на всех наложил определенные ограничения, но должна быть возможность "влиять на эти условия, если это не противоречит здравому смыслу".

"Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени мало. С другой стороны - покупатель, который покупает дорогие зарубежные товары, не имея права выбора", - отметил Садовый.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Садовый: все рынки во Львове будут закрыты 18 апреля

Автор: 

Львов (4599) Садовый Андрей (651)


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Топ комментарии
+14
В супермаркетах лучше чем на открытом воздухе? Меньше вероятность заражения?
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27.04.2020 11:03 Ответить
+7
Садовый обратился к премьер-министру с просьбой разрешить открытие продуктовых рынков - Цензор.НЕТ 9176
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27.04.2020 11:05 Ответить
+5
Садовый обратился к премьер-министру с просьбой разрешить открытие продуктовых рынков - Цензор.НЕТ 3516
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27.04.2020 11:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Какой умный, решил распространять вирус.
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27.04.2020 11:01 Ответить
В супермаркетах лучше чем на открытом воздухе? Меньше вероятность заражения?
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27.04.2020 11:03 Ответить
Ты гарантируешь что на рынках все продавцы будут в масках и перчатках, как в приличных супермаркетах? И кого наказывать в случае несоблюдения этих правил?
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27.04.2020 11:13 Ответить
Емм, менти набагато частіше патрулюють ринки, ніж супермаркети!
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27.04.2020 11:16 Ответить
Интересна, акакая разница грузчек в маркете в перчатках токашо сморкался или без?
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27.04.2020 11:21 Ответить
Интересный вы народ - без полицаев не проживёте.
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27.04.2020 11:27 Ответить
Не йди до того, що без маски. Я гарантію даю, що він через пять хвилин натягне і маску, і рукавички. І спиртом руки протиратиме як тільки зрозуміє - чого його покупці минають.
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27.04.2020 11:29 Ответить
А ты гарантируешь, что система кондиционирования в супермаркетах не рассадник всяких бактериальных и вирусных инфекций?
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27.04.2020 11:34 Ответить
И когда там в последний раз фильтры чистили?
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27.04.2020 11:53 Ответить
а где гарантия, шо там вентиляция вообще включена?
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27.04.2020 12:19 Ответить
При нормальній роботі та під контролем санітарно-поліцейських патрулів - все буде ОК!
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27.04.2020 11:08 Ответить
ні він зрозумів .що обманювати людей вже не вдається https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2974088199303340/
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27.04.2020 12:36 Ответить
- Вы должны немедленно сбросить вес, сесть на строжайшую диету: только
постное мясо, отказаться от сладкого, хлебобулочных изделий, никакого
алкоголя, сигарет, кофе, сократить до минимума сексуальные контакты...
Да, и самое главное, - больше радуйтесь жизни, дорогой мой!!
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27.04.2020 11:02 Ответить
Цыган уже когда-то приучал лошадь ничего не есть. Почти приучил. Но она почему-то сдохла.
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27.04.2020 11:05 Ответить
Садовый обратился к премьер-министру с просьбой разрешить открытие продуктовых рынков - Цензор.НЕТ 3516
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27.04.2020 11:05 Ответить
Садовый обратился к премьер-министру с просьбой разрешить открытие продуктовых рынков - Цензор.НЕТ 9176
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27.04.2020 11:05 Ответить
Цікаво як, якщо всі сидять вдома, одне одному продають?
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27.04.2020 11:08 Ответить
в епіку продають лише побутову хімію і сад-город. інші відділи закриті. хоча я проти...
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27.04.2020 12:22 Ответить
Садовой прекрасно понимает , что бунты на рынках начнуться максимум через 2 недели - когда пойдёт клубника и тысячи селян , которые засадили свои паи клубникой возьмут штурмом любые рынки
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27.04.2020 11:09 Ответить
він розуміє що продовжувати "барантін" люди не дадуть і ось чому https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2974088199303340/
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27.04.2020 12:37 Ответить
Вчера фермеры около Херсона.

Садовий звернувся до прем'єр-міністра з проханням дозволити відкриття продуктових ринків - Цензор.НЕТ 6948
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27.04.2020 11:09 Ответить
Интересно сколько там заразилось?
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27.04.2020 11:54 Ответить
Им уже до задницы. Когда полностью лишаешься средств существования -- вирусы уже не главное.
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27.04.2020 12:09 Ответить
В жопу поцелуй хазяина - он с барского плеча разрешит...

А почему не задан вопрос правомочности запрещения ? Почему не возбуждено уголовное дело за узурпацию власти?
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27.04.2020 11:14 Ответить
Напомню, что Садовой - это мудак, который бежал впереди паровоза, вводя всяческие дебильные карантинные ограничения
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27.04.2020 11:36 Ответить
Хорошо, что хоть народ заставил его прозреть.
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27.04.2020 13:10 Ответить
Якщо дійсно продавці і покупці будуть в захисних масках і рукавичках щоб не мацали і не чхали на товар своїм корона-вірусом, то чому б базари і не відкрити?
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27.04.2020 11:17 Ответить
а на чем туда доехать?
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27.04.2020 11:20 Ответить
Машиной. Нищеброды - 11тым номером, пешком тобишь
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27.04.2020 11:22 Ответить
а от для цього слід відкрити і метро, і безрельсовий міський транспорт. Так як це робиться в притомних країнах.
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27.04.2020 11:32 Ответить
про "віруси" https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2974088199303340/
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27.04.2020 12:38 Ответить
Открывайте рынки,но только что бы все ходили в масках. И патрули на рынки что бы контролировали ношение масок. Кто без масок,выгонять или штрафовать.
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27.04.2020 11:21 Ответить
У психиатора проверялся?
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27.04.2020 13:09 Ответить
Я, як мешканець Львова, можу ствержувати, що Садовий тримає не тільки бари, ресторани в своїх руках і зробився доларовим міліонером за декілька років, працюючи мером Львова, з ринків він також отримує великі гроші. В місті його ненавидять не тільки мешканці, але і його підлеглі, оскільки всі його дії направленні на власне збагачення або на піар.
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27.04.2020 11:29 Ответить
Ваша думка про ось це відео . З повагою !.
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2974088199303340/
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27.04.2020 12:39 Ответить
Лично меня эти муляжи овощей и фруктов не интересуют - ни вкуса, ни запаха. Кто-нибудь купил на рынке спелую сладкую клубнику или помидор со вкусом помидора?
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27.04.2020 11:30 Ответить
Нуда, а воттето ашановские, которые непонятно откеда везут, вот онето точно настоящие!
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27.04.2020 11:35 Ответить
Суть в том, что "на рынке" помидоры точено такие же безвкусные, как в ашане. Как и красивая, тёмная, как бы перезревшая черешня со вкусом травы....
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27.04.2020 12:05 Ответить
На западе вся селекция идет не ради улучшения вкуса и полезности, а исключительно ради повышения урожайности, транспортабельности, сроков хранения и калиброванности.
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27.04.2020 13:08 Ответить
Настоящих помидор в мире давно уже не существует. Только мутанты со вкусом воды.
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27.04.2020 11:56 Ответить
Существуют в деревне на грядке. Но спелые помидоры не довозят до базара....
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27.04.2020 12:06 Ответить
Деревни токо у коцапов существуют.

А у нас на рынки по большей части с тех же огородов херсонщины и идут огурцы/помидоры/перцы/редиски итепе
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27.04.2020 12:12 Ответить
НЕ знаю что у вас, а в Киеве на каждом ящике написано "грунтовые херсонские," а внутри такое же гавно, как в Ашане.
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27.04.2020 13:01 Ответить
Довозять, але в сезон... Зараз - не сезон)
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27.04.2020 12:13 Ответить
Помидоры незнаю, а огурцы благодаря тёплой зиме уже месяц как сезон.

Сдают под Херсоном по десятке, а тутава в Кыйови в так любимых многими борцунами магазинах - от тридцатки тоже самое.
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27.04.2020 12:17 Ответить
В супермаркетах Киева по 45 и выше.
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27.04.2020 13:02 Ответить
Т.н. "огурцы из Херсона" - гавно из гавна. Даже калиновские тепличные по пол-метра хоть огурцом пахнут!
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27.04.2020 13:02 Ответить
Тьху сударь, ну у вас и вкусы

Нормальные огурцы в херсонщине выращивают.
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27.04.2020 13:07 Ответить
Я не знаю, что там выращивают. Я знаю, что в Киеве покупаю.
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28.04.2020 09:57 Ответить
НЕ знаю куда довозят, а в Киеве и в сентябре не сезон. Та же дрянь что и в марте.
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27.04.2020 13:03 Ответить
Та ладно! Родичі возять сюди, продають на базарі на Вєніку... Саме домашні, не тепличні, а з грядки. І таких людей повно там!
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27.04.2020 13:05 Ответить
Огурцы летом вполне съедобные. И ВСЁ. ВСЕ остальные овощи - муляжи. Их срывают на стадии завязи и по дороге раскрашивают акварелью
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28.04.2020 09:56 Ответить
Так изначально было понятно, что этот дремучий "карантин" политико=экономический, а не медицинский.
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27.04.2020 13:01 Ответить
Можно подумати, що в магазинах беспечно. Покупці носять маски як хочуть, то тільки рот прикритий, то зніме маску, і розмовляє по телефону, а на зауваження ще й огризаються.
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27.04.2020 11:34 Ответить
А зачем маска продавцу супермаркета, если он здоров? Во всех больших магазинах ( например в АТБ в Киеве) у кассиров надеты защитные щитки и этого более, чем достаточно для зашиты и кассиров и мнительных покупателей. Уверен, что администрация контролирует, чтобы больные сотрудники к работе не допускались.
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27.04.2020 12:57 Ответить
він згадав про здоровий глузд...в Україні)))
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27.04.2020 12:03 Ответить
Рынки не были закрыты изначально
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27.04.2020 12:49 Ответить
Рынок на свежем воздухе,безопаснее,чем закрытый маркет.Як по мне,рынки треба открывать,но контролировать минимальное соблюдение правил карантина.Главное дистанция,септики для рук и маски.Желательно не пробовать товар и не мацать руками
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27.04.2020 13:45 Ответить
 
 