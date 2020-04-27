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Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы, - Шмыгаль

Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает правоохранителей расследовать информацию о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах, а также отмечает, что увольнение глав Таможенной и Налоговой служб связано с плохими показателями поступлений средств в государственный бюджет.

"Правительство приняло такие меры (увольнение глав ведомств. - Ред.), поскольку работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Премьер подчеркнул, что "ситуация требует комплексного подхода, а не просто увольнения топ-чиновников". "Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшее время", - расскзаал глава правительства.

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По его словам, Кабмин также поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы. "Это и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабмин 24 апреля уволил с должности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Врио главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов, врио налоговой - замглавы службы Михаил Титарчук. В тот же день правительство разрешило назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы, - Шмыгаль 01

Автор: 

ВСК (460) Госпогранслужба (6583) Нефьодов Максим (236) Верланов Сергей (114) Государственная таможенная служба (170) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+7


https://twitter.com/Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7834 Вікторія Мірошніченко

https://twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1254515619472510976 11 ч

Знаєте навіщо у виборців Зеленського на одну звивину більше ніж у коняки?

Щоб коли підлогу миють, воду з відра не пили.
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27.04.2020 11:03 Ответить
+3
Года не прошло, как зекоМанда поставила эти тела на посады.
Просадка надходжень пошла. Как и следовало.
Почему сейчас? Я думаю, в кризис основные контрабандисты поставили проекты на паузы и дали возможность зекоМанде запилить новый видос.
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27.04.2020 11:07 Ответить
+3
При Пороху грабували, при Зе - "плохо работалі".
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27.04.2020 11:09 Ответить
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https://twitter.com/Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7834 Вікторія Мірошніченко

https://twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1254515619472510976 11 ч

Знаєте навіщо у виборців Зеленського на одну звивину більше ніж у коняки?

Щоб коли підлогу миють, воду з відра не пили.
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27.04.2020 11:03 Ответить
Года не прошло, как зекоМанда поставила эти тела на посады.
Просадка надходжень пошла. Как и следовало.
Почему сейчас? Я думаю, в кризис основные контрабандисты поставили проекты на паузы и дали возможность зекоМанде запилить новый видос.
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27.04.2020 11:07 Ответить
так если нет контрабанды - поступления должны расти, так у зеленых вроде предсказывалось - нет контрабанды - плюс куча бабла, а вона как вышло
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27.04.2020 11:15 Ответить
До кризиса она была, но её "побороли".
А в кризис снизилась. Так понятно?
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27.04.2020 11:58 Ответить
ниче не понтно, бабки где, ещё один бюджет где?
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27.04.2020 12:17 Ответить
Ну ... местонахождение бабок точно известно только электорату зеленского (зебилам).
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27.04.2020 12:23 Ответить
При Пороху грабували, при Зе - "плохо работалі".
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27.04.2020 11:09 Ответить
опять "ещё один бюджет" куда-то пропал
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27.04.2020 11:14 Ответить
а может нет никаких там вселенских злоупотреблений, а вы просто задушили всех налогами? собирать можно когда клиенты жирные, а вам им нечего предложить, как только начнете их щипать вообще ни с чем останетесь, что собственно и происходит
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27.04.2020 11:13 Ответить
... по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы.... или за последний год?
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27.04.2020 11:13 Ответить
Там проклятое место. Кто бы не пришел, будет злоупотреблять.Уж много там кормится "сирот".
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27.04.2020 11:15 Ответить
 
 