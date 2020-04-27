11 сотрудников Госпогранслужбы болеют COVID-19, еще около трех сотен под наблюдением врачей
На данный момент под контролем медиков находятся почти три сотни пограничников, которые контактировали с больными. Большинство контактных лиц - находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"По состоянию на 27 апреля 2020 года 11 представителей Государственной пограничной службы Украины - военнослужащих и работников - имеют лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.
Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы осуществляют постоянный контроль над лечением больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости проводят экспресс-тесты или ПЦР-диагностику на наличие заболевания.
На данный момент под контролем медиков находятся почти три сотни пограничников, которые контактировали с больными. Большинство контактных лиц - находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.
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