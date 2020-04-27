За нападение на полицейского заму Кличко Слончаку грозит до 5 лет заключения, начато досудебное расследование
Следователи столичной полиции начали досудебное расследование в отношении чиновника, который ударил полицейского. За совершение противоправных действий задержанному грозит до пяти лет заключения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
Как сообщается, вчера в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина. На вызов прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста она отказалась. Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как отмечается, при оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который вел себя агрессивно и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульном и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.
Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.
Как сообщалось ранее, полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак. Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Погоны дают минус 5 лет тюрьмы по умолчанию, да?
Но ПОЧЕМУ-ТО о заме Кличко полиция сразу же раскричалась, а о помошнике зе-депутата Тищенко, которьій мьілится в мерьі Киева, полньій молчок.
А это пьяное тело "минировало" Александровскую больницу, пациентов и врачей которой пришлось эвакуировать.
Но очевидно вьіпячивание неблаговидньіх поступков одних и покрьівательство преступлений других.
десятками тысяч...
комсомолец 70-х....
Натомість, з 28.04.2020 р. в країні запроваджується жорсткий фіннсовий моніторинг щодо переказів коштів. Зазначені заходи надають право банкам блокувати банківські картки і т.д. Пандемія нанесла нещівного удару по дрібному та середньому підприємництву, який вже другий місяць практично не працює.
Краще б чиновники думали, як послабити такі жорсткі фінансові заходи для підприємництва, яке потерпає від економічної скрути, бо зватра вони ( чиновники ) не матимуть коштів, щоб заправити свої дорогі авто пальним та на різного роду розваги.
Ви п'яними виходками дрібних чинуш не заболтаєте мародьорство з продажем засобів захисту та розпродаж посад в оточенні шаурмена!
На первом фото - избитый "обидчик" и "избитаая" полицейский :
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/454.jpg
На втором фото - та же полицейский уже с расцарапанным носом:
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/565656.jpg