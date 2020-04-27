РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13388 посетителей онлайн
Новости Будни полиции
10 214 39

За нападение на полицейского заму Кличко Слончаку грозит до 5 лет заключения, начато досудебное расследование

За нападение на полицейского заму Кличко Слончаку грозит до 5 лет заключения, начато досудебное расследование

Следователи столичной полиции начали досудебное расследование в отношении чиновника, который ударил полицейского. За совершение противоправных действий задержанному грозит до пяти лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Как сообщается, вчера в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина. На вызов прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста она отказалась. Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы КГГА Слончака задержали за нападение на полицейского в Киеве. Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как отмечается, при оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который вел себя агрессивно и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульном и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Как сообщалось ранее, полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак. Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама.

Нацполиция (16562) Слончак Владимир (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Ничего ему не грозит
показать весь комментарий
27.04.2020 11:18 Ответить
+10
Виновата, пусть наказьівают.
Но ПОЧЕМУ-ТО о заме Кличко полиция сразу же раскричалась, а о помошнике зе-депутата Тищенко, которьій мьілится в мерьі Киева, полньій молчок.
А это пьяное тело "минировало" Александровскую больницу, пациентов и врачей которой пришлось эвакуировать.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:24 Ответить
+6
В милиции, полиции не служил , не могу ответить на Ваш вопрос. Но то , что этот чиновник вел себя неадекватно и мог ударить полицейского - верю.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего ему не грозит
показать весь комментарий
27.04.2020 11:18 Ответить
ну, с хлебной должности вылетел как пробка. и повод же ж не какие-то там недоказанные коррупционные действия, а вполне конкретное рукоприкладство, зафиксированное на видео. Так что 15 лет карьеры в КГГА - коту под хвост. Кто ж его, кроме друзяк или за немалое бабло, теперь возьмёт в команду, раз уже известно, что пьёт и на ментов по синьке лезет, создавая плохую картинку для любого патрона - а друзяки не каждый год при власти и не каждый год на общественность плевать...
показать весь комментарий
28.04.2020 01:02 Ответить
343-ю йому до купи не забудьте...
показать весь комментарий
27.04.2020 11:18 Ответить
на шконку петушару!
показать весь комментарий
27.04.2020 12:20 Ответить
Ну на шконку навряд.. раніше не судимий, позитивно характеризується, зараз купа утриманців з'явиться, ще якість заохочення і т.п. У нас раніше не судимих, за вперше вчинені легкі чи середньої тяжкості злочини не саджають до в'язниці. І питання навіть не в тому хто він. Така практика.
показать весь комментарий
27.04.2020 12:23 Ответить
Что-то мне подсказывает , что срок он не получит, дай Бог мне ошибаться.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:19 Ответить
а много ментов приговорили за подобное или гораздо хуже деяния, которые они совершают каждый день?
Погоны дают минус 5 лет тюрьмы по умолчанию, да?
показать весь комментарий
27.04.2020 11:25 Ответить
В милиции, полиции не служил , не могу ответить на Ваш вопрос. Но то , что этот чиновник вел себя неадекватно и мог ударить полицейского - верю.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:30 Ответить
Виновата, пусть наказьівают.
Но ПОЧЕМУ-ТО о заме Кличко полиция сразу же раскричалась, а о помошнике зе-депутата Тищенко, которьій мьілится в мерьі Киева, полньій молчок.
А это пьяное тело "минировало" Александровскую больницу, пациентов и врачей которой пришлось эвакуировать.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:24 Ответить
* виноват, пусть наказьівают
показать весь комментарий
27.04.2020 11:25 Ответить
"Жена Цезаря - вне подозрений!...".
показать весь комментарий
27.04.2020 11:28 Ответить
Пусть Тищено идет. Это здорово! За этого Мудака проголосует 0,1% его родственников. Зато больше нос показывать не будет!!!
показать весь комментарий
27.04.2020 11:34 Ответить
Да пусть идет...
Но очевидно вьіпячивание неблаговидньіх поступков одних и покрьівательство преступлений других.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:36 Ответить
Напомнило анекдот : Выбори (неважно куда)- после оглашения результатов ( за чела проголосовало 3 человека) жена бьёт мужа по лицу и кричит " Я так и знала что у тебя есть любовница"! Так и с Коляном-котлетой!
показать весь комментарий
27.04.2020 11:48 Ответить
Пора начинать сажать. Да и за отказ освидетельствования на алкоголь автоматически записывать-был пян(Ая).
показать весь комментарий
27.04.2020 11:25 Ответить
пора расстреливать уже как товарищ Сралин....
десятками тысяч...
комсомолец 70-х....
показать весь комментарий
27.04.2020 11:28 Ответить
По твоему бить полицейского на службе можно и сдавать тэст на алкоголь только своему врачу,у тебя видать писок сильно в пушку любитель Сталина.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:41 Ответить
Це полiтичнi репресii i незаконне обмеження суверенных прав феодала. Слончаку волю.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:26 Ответить
Этот инциндент еще раз подтверждает, что пора уже разъединить две должности: мэра и главы КМДА.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:26 Ответить
почему подтверждает?
показать весь комментарий
27.04.2020 11:45 Ответить
шоу-бізнес пора відокремити від президентства
показать весь комментарий
27.04.2020 11:56 Ответить
Хоть рассмешили. Вот только полицейских жалко, везде им попадает.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:27 Ответить
Місцеві князьки "від жиру" дуріють, дозволяючи собі в такий тяжкий період для країни різного роду п"янки та гулянки.
Натомість, з 28.04.2020 р. в країні запроваджується жорсткий фіннсовий моніторинг щодо переказів коштів. Зазначені заходи надають право банкам блокувати банківські картки і т.д. Пандемія нанесла нещівного удару по дрібному та середньому підприємництву, який вже другий місяць практично не працює.
Краще б чиновники думали, як послабити такі жорсткі фінансові заходи для підприємництва, яке потерпає від економічної скрути, бо зватра вони ( чиновники ) не матимуть коштів, щоб заправити свої дорогі авто пальним та на різного роду розваги.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:30 Ответить
Ногу надо было прострелить.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:30 Ответить
Кличку надо его взять в спаринг и немного надавать, что бы немного мозги повернуть, а так ПАНТЫ.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:31 Ответить
Угроза или насилие в отношении работника этого правоохранительного органа? Боже упаси...

За напад на поліцейського заступнику Кличка Слончаку загрожує до 5 років ув'язнення, розпочато досудове розслідування - Цензор.НЕТ 4481
показать весь комментарий
27.04.2020 11:32 Ответить
да там везде не панькаются - за невыполнение команд полицейского и неадекватное поведение - электрошокером просто сразу. За угрозу насилия к полицейскому - просто стрельба на поражение. в любом штате.
показать весь комментарий
28.04.2020 01:07 Ответить
Один зам на взятке погорел, другая пьянь полицейских бьет. Вывод один - рыба гниет с головы! А голова у нас боксерская!!!!! Замы или подставляют шефа или кадровая политика боксера равна его мировозрению в подборе кадров. Делайте выводы, киевляне!
показать весь комментарий
27.04.2020 11:32 Ответить
Єрмак продає посади! Де вирок? Де посадки? Де хоча б відсторонення?
Ви п'яними виходками дрібних чинуш не заболтаєте мародьорство з продажем засобів захисту та розпродаж посад в оточенні шаурмена!
показать весь комментарий
27.04.2020 11:59 Ответить
Сейчас нам здесь расскажут что он 100ый зебил ,потому что только тот кто голосовал за землю может себя так вести,а с другого лагеря понесется что он порохобот и так почти под каждой новостью.Иногда и хочется подискутировать с людьми на разные темы,но ты автоматически становишься или зеле,юле,порохоботом в зависимости от полит взглядов оппонента)))
показать весь комментарий
27.04.2020 11:32 Ответить
Отстаивай свои взгляды.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:35 Ответить
Посилай ВСІХ!!))
показать весь комментарий
27.04.2020 11:38 Ответить
Не удивительно что такие руководители превратили Киев в хутор
показать весь комментарий
27.04.2020 11:38 Ответить
а можно конкретные примеры на местности - где Киев был лет 6 назад мегаполисом, а теперь стал хутором?
показать весь комментарий
27.04.2020 11:48 Ответить
Угу. Свято верю ментам. Для иллюстрации два фото месячной давности, когда "Полицейской разбили нос в маршрутке в Киеве: выяснились скандальные детали об обидчике"

На первом фото - избитый "обидчик" и "избитаая" полицейский :
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/454.jpg
На втором фото - та же полицейский уже с расцарапанным носом:
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/565656.jpg
показать весь комментарий
27.04.2020 11:41 Ответить
Вся чиновнича мерзота завжди веде себе по хамські при любій ситуації. Бо вони себе вважають ХОЗЯЄВАМИ, а народ лохами. Звільнення зроботи -це найменше,що повинно бути.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:54 Ответить
Ну вот мы и проверим как там с посадками весенними - саженец привезли тестовый - ожидает посадки в обезьяннике. Посмотрим какие из Зе-команды садоводы.
показать весь комментарий
27.04.2020 12:20 Ответить
Уж точно не посадят, так пожурят и отпустят. А зря, дурной пример заразителен. Место ему на нарах, возомнил себя небожителем.
показать весь комментарий
27.04.2020 13:01 Ответить
 
 