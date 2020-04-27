За нападение на полицейского заму Кличко Слончаку грозит до 5 лет заключения, начато досудебное расследование

Следователи столичной полиции начали досудебное расследование в отношении чиновника, который ударил полицейского. За совершение противоправных действий задержанному грозит до пяти лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Как сообщается, вчера в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина. На вызов прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста она отказалась. Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Как отмечается, при оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который вел себя агрессивно и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульном и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Как сообщалось ранее, полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак. Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама.