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Новости Коронавирус и карантин
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Более 6 тыс. заболевших COVID-19 обнаружены за сутки в России, общее количество инфицированных превысило 87 тыс.

Более 6 тыс. заболевших COVID-19 обнаружены за сутки в России, общее количество инфицированных превысило 87 тыс.

В России за сутки выявлены 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

У 43,4% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Общее число заболевших в России достигло 87 147.

Выздоровели за сутки 579 человек, за весь период с болезнью справились уже 7 346 пациентов. Умерли 50 человек, общее число погибших от осложнений достигло 794.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 900 российских военных заражены COVID-19

Автор: 

карантин (16729) россия (96200) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
ну прямо така сумна новина))) нехай ще заберуть нах своїх попів і всі до кабзона дружна в ряд!
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27.04.2020 11:39 Ответить
+7
Статистика и цифры на россии сродни китайским- сколько партия скажет. Спросите у жителей замкадья что такое тест,уверен они очень удивятся. Так что можно писать хоть милион тестов в день
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27.04.2020 12:15 Ответить
+6
обогнали Китай...
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27.04.2020 11:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
обогнали Китай...
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27.04.2020 11:33 Ответить
На 9 место вышли,молодцы конечно,но америку надо нагнать или войти в тройку хотябы
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27.04.2020 11:47 Ответить
Омерику абязательна сделают! К 9 мая Днюхе Бабеды выйдут на первое место!!! Можемпафтарить!!!!
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27.04.2020 12:15 Ответить
Значит у нас где-то тысяч 30. Когда будем делать больше тестов, узнаем точнее.
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27.04.2020 11:35 Ответить
В РФ в сутки делают 65 тыс. тестов. В Украине до 3 тыс. в сутки...
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27.04.2020 12:01 Ответить
Статистика и цифры на россии сродни китайским- сколько партия скажет. Спросите у жителей замкадья что такое тест,уверен они очень удивятся. Так что можно писать хоть милион тестов в день
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27.04.2020 12:15 Ответить
у них за добу +66 загиблих, у нас +8.
Це теж тести винуваті?
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27.04.2020 12:15 Ответить
В РФ +47, в Украине +11 умерших от коронавируса.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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27.04.2020 12:33 Ответить
ой ну сьогодні трохи краще для них, але у нас 110 у критичному стані, а у них - 2300.
Не помітив?
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27.04.2020 13:01 Ответить
ну прямо така сумна новина))) нехай ще заберуть нах своїх попів і всі до кабзона дружна в ряд!
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27.04.2020 11:39 Ответить
Что то слово инфицированные не впечатляет.потери врага интересуют.цифирька щось маловата...пару ноликов бы к ней.для сурьезности.
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27.04.2020 11:44 Ответить
не останавливаться на достигнутом! организовать стахановское движение в регионах по заболеваемости и смертности! догнать и перегнать америку, как дидызаващали! хоть в чём-то )
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27.04.2020 11:46 Ответить
Пока почетное 9-е место в Мире, но темпы роста в топ 10 самые высокие и дают надежду надеяться на скорое вхождение в первую пятерку.
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27.04.2020 11:52 Ответить
По смертям пока на двадцатом месте.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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27.04.2020 12:05 Ответить
afrikanskije strani tam lideri.Mozno podumat sto tam medicina luce vsex
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27.04.2020 12:18 Ответить
Так там все по разному статистику ведут. Вирус один и тот же, но у одних 2% летельность, у других 20%.
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27.04.2020 12:21 Ответить
В Москве, основном рассаднике страны, смертность с начала года на 5% меньше чем за тот же период прошлого года. Вот вам и страшная эпидемия.
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27.04.2020 13:25 Ответить
Печалька для москалів - за добу у них майже стільки, скільки у нас всього
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27.04.2020 11:58 Ответить
проте кремлєботи тут опи рвуть щоб знімали карантин, а то бач у нас при нашому зубожінні результати виявились кращими за їхню свєрхдержавність
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27.04.2020 12:17 Ответить
V raske pik smertnosti dolzno bit za nedeliu ili dve.Togda tysiacimi v den,konecno vriatly oni dast realnyje cifry.I im pomogat nikto nebudet ,poskolku u nix mire net druzej krome goladrancev kak sirija ili venesuela
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27.04.2020 12:07 Ответить
Горіть у пеклі москалі
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27.04.2020 12:57 Ответить
Зачем цензор постит каждый день данные по рашке?Нахрена нам сдались эти ублюдки вообще?
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27.04.2020 14:23 Ответить
Из Китая всё таки решили вывозить украинцев. Это победа.
Выбрали отличный город - из Шанхая. Прибл. дата вылета 5-9 мая. Почему Шанхай - загадка.
Ну предположим в Шанхае больше украинцев , чем в Пекине , Шенчжене , Гуанчжоу и тд. Или специально выбрали максимально дальнее расстояние для полёта ? Всего прибл. 1000 км от Пекина. Цены для украинцев почти шара 500-800$! При обычный средней цене 350$ из Пекина , Шанхай потолок 500$ эконом. Ну ещё решили наварится власти на народе. Никто не сомневался. Не знаю насколько много украинцев согласится на это мега выгодное предложение. Работы почти нет. Все сидят доедая сухари дома. Если есть где жить конечно. Посольство всегда смело отморозится от проблем нищебродов. У кого нет несчастных 100-200 юаней в сутки на отель без питания. Горячая линия для украинцев ? Нет не слышали! Это когда или занято , или никто не берёт трубку.

Счастливые украинцы на форумах конечно всячески будут обсырать вылетевших из Китая. Крича фразами - какого хр. опять нашару вывозят. Опять на наши налоги тд. Не сомневаюсь что так и будет.
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27.04.2020 15:21 Ответить
 
 