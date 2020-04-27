Более 6 тыс. заболевших COVID-19 обнаружены за сутки в России, общее количество инфицированных превысило 87 тыс.

В России за сутки выявлены 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

У 43,4% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Общее число заболевших в России достигло 87 147.

Выздоровели за сутки 579 человек, за весь период с болезнью справились уже 7 346 пациентов. Умерли 50 человек, общее число погибших от осложнений достигло 794.

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