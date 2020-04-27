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Более 6 тыс. заболевших COVID-19 обнаружены за сутки в России, общее количество инфицированных превысило 87 тыс.
В России за сутки выявлены 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
У 43,4% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Общее число заболевших в России достигло 87 147.
Выздоровели за сутки 579 человек, за весь период с болезнью справились уже 7 346 пациентов. Умерли 50 человек, общее число погибших от осложнений достигло 794.
Топ комментарии
+9 Валерій Atman
показать весь комментарий27.04.2020 11:39 Ответить Ссылка
+7 Anatoliy A #437998
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+6 des_104
показать весь комментарий27.04.2020 11:33 Ответить Ссылка
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Це теж тести винуваті?
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
Выбрали отличный город - из Шанхая. Прибл. дата вылета 5-9 мая. Почему Шанхай - загадка.
Ну предположим в Шанхае больше украинцев , чем в Пекине , Шенчжене , Гуанчжоу и тд. Или специально выбрали максимально дальнее расстояние для полёта ? Всего прибл. 1000 км от Пекина. Цены для украинцев почти шара 500-800$! При обычный средней цене 350$ из Пекина , Шанхай потолок 500$ эконом. Ну ещё решили наварится власти на народе. Никто не сомневался. Не знаю насколько много украинцев согласится на это мега выгодное предложение. Работы почти нет. Все сидят доедая сухари дома. Если есть где жить конечно. Посольство всегда смело отморозится от проблем нищебродов. У кого нет несчастных 100-200 юаней в сутки на отель без питания. Горячая линия для украинцев ? Нет не слышали! Это когда или занято , или никто не берёт трубку.
Счастливые украинцы на форумах конечно всячески будут обсырать вылетевших из Китая. Крича фразами - какого хр. опять нашару вывозят. Опять на наши налоги тд. Не сомневаюсь что так и будет.