При назначении глав таможни и налоговой важно придерживаться честных, конкурентных процедур, - совместное заявление США и ЕС
При назначении в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами
Об этом заявили посольства США и ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах. Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник посольством США в Украине и Представительством ЕС в Украине.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Согласно распоряжениям от 24 апреля, правительство согласилось с предложением министра финансов Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Госналоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.
Правительство также определило первого заместителя министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.
Кабмин24 апреля уволил с должности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
Врио главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов, врио налоговой - замглавы службы Михаил Титарчук.
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«Плівки Єрмака» поповнилися черговим відеозаписом, фігурантом якого є брат глави Офісу Зеленського Андрія Єрмака Денис. Новий запис розповідає про «легальний» заробіток Єрмака-молодшого
у сфері купівлі науково-дослідних проектів в Національному інституті стратегічних досліджень та подальшого їх продажу кандидатам на державні посади.
Нове відео з'явилося сьогодні, 27 квітня, в Telegram-каналі «д'Ермак». Зауважимо, що згаданий інститут стратегічних досліджень - науково-дослідна установа, підпорядкована
президентові України, а юридично вона перебуває у структурі Державного управління справами.
Таким чином він заробляє на тих, кого прилаштувати на роботу не може. Звичайний бізнес проект… Розробляє інститут стратегічних досліджень, який підпорядкований Державному
управлінню справами. Там таким торгують не перший рік. Денис Єрмак, купує удвічі дешевше, а потім продає утричі дорожче, - йдеться у підписі до відео.
Свобода
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"Перший рік Зеленського:
від віртуального кандидата до скомпрометованого президента - СВІТОВА ПРЕСА."
https://www.radiosvoboda.org/a/ohliad-presy/30574799.html
"А свинка слушает, да жрёт".
Рішення уряду призначити керівників податкової та митної служб без проведення конкурсу на ці посади навіюють думки про повернення Віктора Януковича, заявив в ефірі "Прямого" директор Інституту світової політики Євген Магда.
"Справа не в тому, як звільнили Верланова і Нефьодова. До речі, це дуже хороший урок для всіх технократів у білих пальто. Їх просто використали й викинули. І коли уряд в суботу оголошує конкурс на посаду керівника податкової служби, який триватиме менше ніж 60 годин, а в неділю говорять, що можна призначати керівника і без конкурсу, то жарти щодо того, а чи не повернеться Янукович на посаду президента, видаються цілком обґрунтованими", - сказав експерт.
"Це все шито білими нитками, і зрозуміло, що ніхто не збирається проводити чесні конкурси за таких умов. І ніхто не збирався їх робити. Саме тому зняли Варланова і Нефьодова. Тут є спроба призначити своїх людей на ці фінансові потоки і продовжувати красти гроші в нашій державі так само, як робили всі попередні уряди. Саме тому, все що зараз відбувається - це розворот не до того, яким чином ми намагалися змінити країну, і монобільшість стверджувала, що буде змінювати країну, а до "старих добрих способів" ще за часів Януковича, котрим доять ці напрямки для того, щоб зібрати гроші на місцеві вибори", - сказала Рудик.
https://prm.ua/nihto-ne-zbiravsya-provoditi-chesni-konkursi-nardep-pro-priznachennya-goliv-podatkovoyi-ta-mitnoyi-sluzhb/