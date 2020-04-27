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При назначении глав таможни и налоговой важно придерживаться честных, конкурентных процедур, - совместное заявление США и ЕС

При назначении глав таможни и налоговой важно придерживаться честных, конкурентных процедур, - совместное заявление США и ЕС

При назначении в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами

Об этом заявили посольства США и ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах. Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник посольством США в Украине и Представительством ЕС в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко

При назначении глав таможни и налоговой важно придерживаться честных, конкурентных процедур, - совместное заявление США и ЕС 01

Как сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Согласно распоряжениям от 24 апреля, правительство согласилось с предложением министра финансов Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Госналоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Правительство также определило первого заместителя министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.

Кабмин24 апреля уволил с должности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Врио главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов, врио налоговой - замглавы службы Михаил Титарчук.

Автор: 

Госпогранслужба (6583) назначение (2182) США (27156) Евросоюз (17274) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+15
У Дермака честные и конкурентные цены!
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27.04.2020 11:33 Ответить
+14
Не смішіть Єрмака, бо лусне від реготу... Разом з вбитим братом
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27.04.2020 11:38 Ответить
+14
При назначении глав таможни и налоговой важно придерживаться честных, конкурентных процедур, - совместное заявление США и ЕС - Цензор.НЕТ 5675
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27.04.2020 11:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та шо ж такое, токо с коррупцией справжню борьбу начинаешь - и тут на тебе, сразу тупые американцы мешают.
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27.04.2020 11:33 Ответить
дело в том, шо у главЗебила сложились, не будем уточнять почему, великолепные отношения с культиватором рыжей белки на башке... и теперь про Украину знает вся Америка. И Америка теперь не может не следить за назначениями борцунов с коррупцией...
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27.04.2020 11:47 Ответить
У Дермака честные и конкурентные цены!
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27.04.2020 11:33 Ответить
Під час призначення глав митниці і податкової важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, - спільна заява США та ЄС - Цензор.НЕТ 7984
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27.04.2020 12:05 Ответить
Конкурентную процедуру отката за должность определяет Андрей Ермак с подачи своего брата Дениса Ермака
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27.04.2020 11:35 Ответить
Не смішіть Єрмака, бо лусне від реготу... Разом з вбитим братом
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27.04.2020 11:38 Ответить
«Плівки Єрмака» розкривають, як брат глави офісу Зеленського заробляє на схемах із науково-дослідницькими проектами"

«Плівки Єрмака» поповнилися черговим відеозаписом, фігурантом якого є брат глави Офісу Зеленського Андрія Єрмака Денис. Новий запис розповідає про «легальний» заробіток Єрмака-молодшого

у сфері купівлі науково-дослідних проектів в Національному інституті стратегічних досліджень та подальшого їх продажу кандидатам на державні посади.

Нове відео з'явилося сьогодні, 27 квітня, в Telegram-каналі «д'Ермак». Зауважимо, що згаданий інститут стратегічних досліджень - науково-дослідна установа, підпорядкована

президентові України, а юридично вона перебуває у структурі Державного управління справами.

Таким чином він заробляє на тих, кого прилаштувати на роботу не може. Звичайний бізнес проект… Розробляє інститут стратегічних досліджень, який підпорядкований Державному

управлінню справами. Там таким торгують не перший рік. Денис Єрмак, купує удвічі дешевше, а потім продає утричі дорожче, - йдеться у підписі до відео.
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27.04.2020 11:38 Ответить
Ната, дякую Вам за https://censor.net/comments/locate/2008573/01921222-0ada-72cb-bc87-************
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27.04.2020 12:53 Ответить
😏
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27.04.2020 16:36 Ответить
Агресивна особа.Знадобилося заспокійливе.
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27.04.2020 16:39 Ответить
і не з першого разу допомогло
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27.04.2020 16:55 Ответить
С чиновниками Украины и всех, кто дерибанит и ворует бюджет нужна статья УК и АК о конфискации у всех членов семьи и близких родственников, включая друзей.
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27.04.2020 11:40 Ответить
При назначении глав таможни и налоговой важно придерживаться честных, конкурентных процедур, - совместное заявление США и ЕС - Цензор.НЕТ 5675
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27.04.2020 11:40 Ответить
уже назначили в турбо режиме. некогда думать
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27.04.2020 11:43 Ответить
Будет "честная конкуренция", будет... Кто "зелени" больше "отслюнявит", тот и процедуру пройдёт... Чем не "честная конкуренция"? Нечего "жмотов" на должности назначать!!!...
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27.04.2020 11:47 Ответить
Наши олигархи некоторых назначаемых на должности мажоров знают с молодых ногтей. Куда уже строже! Эта традиция имеет свою историю: Капельман ещё пионеркой была, когда сидела на коленках у Кучмы.
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27.04.2020 13:34 Ответить
Капительман.
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27.04.2020 13:38 Ответить
Слово "сарказм" знайоме? Для чого "лапки" застосовуються, відомо?...
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27.04.2020 13:41 Ответить
Ермак уже провел все процедуры... Провел честно и трансорентно=))0
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27.04.2020 11:52 Ответить
Они уже один такой "конкурс" провели - Венедиктова (и.о.) себе замов выбирала в Новогодние праздники. Проконало. Если и такой "конкурс" на глав Таможни и ГФС прокатит, то "зелёные" и министров будут так назначать. 95-й квартал, однако.
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27.04.2020 12:01 Ответить
Неужели они такие туп-п-п-пые или о чем-то намекают?
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27.04.2020 12:02 Ответить
Радио
Свобода

@SvobodaRadio

"Перший рік Зеленського:
від віртуального кандидата до скомпрометованого президента - СВІТОВА ПРЕСА."

https://www.radiosvoboda.org/a/ohliad-presy/30574799.html
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27.04.2020 12:06 Ответить
Лидеры приличных стран уже брезгуют разговаривать с Зеленским даже по телефону.
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27.04.2020 12:23 Ответить
а зебіли звиздять, що клована сам Трамп поважає...
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27.04.2020 12:50 Ответить
Ну, я, наприклад, лайно теж "поважаю" - зустрівши на шляху, обережно обходжу, щоб не розтоптать...
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27.04.2020 13:47 Ответить
Другими словами - не будьте зе-свиньями, проведите честные конкурсы.
"А свинка слушает, да жрёт".
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27.04.2020 12:19 Ответить
Плісняві "так і зробили". Все для того, щоб світ втомився від цього абсурду, і відмовився підтримувати
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27.04.2020 12:25 Ответить
"дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери" - це не про нинішню зебільну владу., та, хоча би на прикладі призначень керівництва ДБР... Бачили ми вже подібні конкурси, навіть наїлися цією показухою...
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27.04.2020 12:49 Ответить
Ой-вей! Не для того знімали тих, хто переміг в чесних і конкурентних умовах, щоби стативити таких самих.
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27.04.2020 14:29 Ответить
https://prm.ua/magda-pro-priznachennya-goliv-podatkovoyi-i-mitnoyi-sluzhb-teper-povernennya-yanukovicha-ne-vidayetsya-zhartom/ Тепер повернення Януковича не видається жартом

Рішення уряду призначити керівників податкової та митної служб без проведення конкурсу на ці посади навіюють думки про повернення Віктора Януковича, заявив в ефірі "Прямого" директор Інституту світової політики Євген Магда.
"Справа не в тому, як звільнили Верланова і Нефьодова. До речі, це дуже хороший урок для всіх технократів у білих пальто. Їх просто використали й викинули. І коли уряд в суботу оголошує конкурс на посаду керівника податкової служби, який триватиме менше ніж 60 годин, а в неділю говорять, що можна призначати керівника і без конкурсу, то жарти щодо того, а чи не повернеться Янукович на посаду президента, видаються цілком обґрунтованими", - сказав експерт.
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27.04.2020 16:39 Ответить
Це все шито білими нитками, і зрозуміло, що ніхто не збирався проводити чесні конкурси на ці посади, вважає народна депутатка фракції "Голос" Кіра Рудик. Таку думку в ефірі "Прямого" вона висловила, коментуючи рішення уряду призначити керівників податкової та митної служб без проведення конкурсу.
"Це все шито білими нитками, і зрозуміло, що ніхто не збирається проводити чесні конкурси за таких умов. І ніхто не збирався їх робити. Саме тому зняли Варланова і Нефьодова. Тут є спроба призначити своїх людей на ці фінансові потоки і продовжувати красти гроші в нашій державі так само, як робили всі попередні уряди. Саме тому, все що зараз відбувається - це розворот не до того, яким чином ми намагалися змінити країну, і монобільшість стверджувала, що буде змінювати країну, а до "старих добрих способів" ще за часів Януковича, котрим доять ці напрямки для того, щоб зібрати гроші на місцеві вибори", - сказала Рудик.
https://prm.ua/nihto-ne-zbiravsya-provoditi-chesni-konkursi-nardep-pro-priznachennya-goliv-podatkovoyi-ta-mitnoyi-sluzhb/
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27.04.2020 16:41 Ответить
 
 