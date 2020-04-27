13-й летальный случай от COVID-19 зафиксирован на Киевщине, за сутки - 28 новых случаев заражения, всего 570 заболевших, - ОГА

По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 27 апреля 2020 официально подтверждено 570 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

За сутки лабораторно подтверждено 28 новых случаев.

Всего официально подтверждено 570 случаев заболевания коронавирусом. Из них на стационарном лечении - 126 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 444 человек. Среди них 48 детей.

За время пандемии умерло - 13 человек: 6 случаев - Киево-Святошинский р-н (Вишневое, с. Святопетривське, с. Гатное, с. Тарасовка) 1 случай - Макаровский р-н (с. Мостыще), 1 случай - г. Белая Церковь, 1 случай - г. Фастов, 1 случай - г. Васильков, 1 случай - Ставищенский р-н.

Новый случай - г. Украинка, Обуховский р-н, мужчина 42 года.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2094 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 64 сообщения о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 3730 контактными лицами.

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