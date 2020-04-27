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Новости
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Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко

Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко

Увольнение глав Государственной налоговой и таможенной служб не было неожиданностью, заявляет министр финансов Сергей Марченко.

"Они (уволенные руководители ведомств Максим Нефьодов и Сергей Верланов. - Ред.) знали о моей позиции, и на самом деле никаких неожиданностей не было. Их отставка была лишь вопросом времени", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я не единожды подчеркивал: кадровые изменениях назрели. Мое решение -взвешенное и обоснованное, поскольку именно министр финансов несет ответственность за налоговую и таможенную сферы", - добавил Марченко.

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Кабмин на заседании в пятницу, 24 апреля, принял решение об увольнении главы Госналоговой С.Верланова и Гостаможенной службы М.Нефьодова. Позже они заявили, что их увольнение стало для них неожиданностью.

Автор: 

Госпогранслужба (6583) увольнение (2685) Нефьодов Максим (236) Марченко Сергей (300) Верланов Сергей (114) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+8
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4642
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27.04.2020 11:47 Ответить
+8
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 7532
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27.04.2020 11:53 Ответить
+7
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 3202
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27.04.2020 11:53 Ответить
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Министр финансов заявил, что Верланова и Нефедова уволили, потому что они потеряли доверия людей. Имена этих людей министр не уточнил.
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27.04.2020 11:46 Ответить
в первую очередь все порохоботы. Они все время возмущались.
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27.04.2020 11:52 Ответить
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 3202
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27.04.2020 11:53 Ответить
маленький размер, не так убедительно.
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27.04.2020 11:59 Ответить
Ігор Даун - в спам!
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27.04.2020 12:51 Ответить
Интересно, а скоро ли появятся новости как при Порохе: дорогу отремонтировали, ФАП открыли, железную дорогу построили, или хотя бы детский сад ?
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27.04.2020 11:47 Ответить
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 7532
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27.04.2020 11:53 Ответить
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27.04.2020 12:17 Ответить
Склады на 12 миллиардов взорвали заранее заложенными зарядами по 760 килограмм каждый. Левым контрафактом из Рашки ВСУ снабжали по завышенным ценам, много новостей от Пороха не хватает... А жаль...
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27.04.2020 11:55 Ответить
Не бывает на войне "завышенной цены". За сколько удалось купить - за столько и купили.
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27.04.2020 12:16 Ответить
Ну вот и следовало ожидать. Порохоботы защищают людей закупающих у оккупантов левый военный товар. Даже доказывать ничего не нужно.
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27.04.2020 13:09 Ответить
Eсли среди оккупантов оказались те кто ценит собственный карман выше всего остального, почему бы не воспользоваться этим ?
На войне как на войне. Засчитывается только победа.
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27.04.2020 13:31 Ответить
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4642
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27.04.2020 11:47 Ответить
"Нужно чаще всех перетрахивать"(с)
Лукашенко.
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27.04.2020 11:58 Ответить
Цікаво, який премєр згодом скаже "Марченко знав про мою позицію що порохоботам не місце в кабиіні"? Шмигаль це скаже. чи міхо?
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27.04.2020 13:01 Ответить
Не,ну не урод этот министр?! 23.04 он говорит,что Нефёдова и Верланова увольнять сейчас нет смысла.24.04 он же говорит,что Н.и В.утратили доверие людей(пидоров)и их уволили.Одним словом"Козёл...***"
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27.04.2020 13:11 Ответить
 
 