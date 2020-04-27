Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко

Увольнение глав Государственной налоговой и таможенной служб не было неожиданностью, заявляет министр финансов Сергей Марченко.

"Они (уволенные руководители ведомств Максим Нефьодов и Сергей Верланов. - Ред.) знали о моей позиции, и на самом деле никаких неожиданностей не было. Их отставка была лишь вопросом времени", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я не единожды подчеркивал: кадровые изменениях назрели. Мое решение -взвешенное и обоснованное, поскольку именно министр финансов несет ответственность за налоговую и таможенную сферы", - добавил Марченко.

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Кабмин на заседании в пятницу, 24 апреля, принял решение об увольнении главы Госналоговой С.Верланова и Гостаможенной службы М.Нефьодова. Позже они заявили, что их увольнение стало для них неожиданностью.