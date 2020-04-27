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Новости Будни полиции
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Будет отвечать перед законом независимо от статуса и должности, - глава НПУ Клименко о задержании замглавы КГГА Слончака

Будет отвечать перед законом независимо от статуса и должности, - глава НПУ Клименко о задержании замглавы КГГА Слончака

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко прокомментировал ночной инцидент на Льва Толстого, после которого замглавы КГГА Владимир Слончак был задержан полицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 27 апреля, сказал глава Национальной полиции Украины, комментируя задержание заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все - равны перед законом! Спасибо полицейским за службу", - прокомментировал задержание заместителя председателя КГГА Игорь Клименко.

Напомним, вчера вечером в Соломенском районе Киева патрульные остановили автомобиль "Мерседес", который двигался без включенных фар. Выяснилось, что за рулем была депутат Киевского городского совета, а на пассажирском сиденье - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы КГГА Слончака задержали за нападение на полицейского в Киеве. Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время общения патрульные заподозрили, что водитель находился в состоянии опьянения. Ей предложили пройти тест на драгере, однако женщина отказалась. При этом пассажир начал агрессивно себя вести, не реагировал на замечания полицейского и ударил работника полиции.

В результате на водитель составили административный протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а пассажира задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили его в изолятор временного содержания.

По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

КГГА (2989) Нацполиция (16562) Слончак Владимир (15)


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Топ комментарии
+4
так скоро Кличко без замов останется...
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27.04.2020 11:47 Ответить
+2
Середина весни, пора посадок...
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27.04.2020 11:51 Ответить
+1
Только в одном случае-если этому заму приказали сплести лапти.
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27.04.2020 11:48 Ответить
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так скоро Кличко без замов останется...
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27.04.2020 11:47 Ответить
Похоже, одного якобы за взятку "прищучили", другого - за драку. Совпадение?
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27.04.2020 12:05 Ответить
Срочно проверить есть ли у Кличко права на велосипед а то буш младший от велика сильно пострадал! У Кличко два зама и три из них БУХИЕ!!!
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27.04.2020 12:06 Ответить
Только в одном случае-если этому заму приказали сплести лапти.
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27.04.2020 11:48 Ответить
Середина весни, пора посадок...
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27.04.2020 11:51 Ответить
Все верно - что там Зео и Ко мычели? Весной сажать? А вот и саженец готовый созрел для показательной посадки. Хоть этого петуха для отчета посадите, иначе народ вас в очко отымеет за бакланство!
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27.04.2020 11:54 Ответить
На парашу пусть посодют петуха позорного лет на 5.
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27.04.2020 11:52 Ответить
А чого його одразу не закрили ИВС ? Коли пересічний просто відштовхне мусора то одразу СОГ, куча непотріба у вигляді поліції і закривають а потом обсираются в суді..Де спарведливість??? А Клименко..можу факти навести..
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27.04.2020 11:52 Ответить
Знаем эти статусы при новой власти,был коррупционер стал мошенник и это переквалифицируют мошенники судьи,не страна ,а КВН
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27.04.2020 11:53 Ответить
а когда Ермак за госизмену и коррупцию будет отвечать, не подскажете???
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27.04.2020 11:57 Ответить
Громко помпезно задержали с флагами криками видео, а потом тихо ночью чтобы никто не видел выпустят! а суды все позакрывают так же тихо и незаметно! ПЛАВАЛИ ЗНАЕМ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ!!
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27.04.2020 11:59 Ответить
Чергова маячня і піар від деградованої патрульної поліції..хоть щось потрібно показати, я не підтримую дії цього чиновника, але мусора а не хочете показати як хабарі берете з водіїв, як спілкуєтесь. То що вам не довіряють більшість населення..Усі ваші відосики до дупи, завтра він вийде і нічого не буде.
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27.04.2020 12:07 Ответить
ну ТП получила протокол по 130-й и шо, дальше поехала? или машинку таки забрали?
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27.04.2020 12:14 Ответить
Було б файно ,якби ходь одного місцевого"царька"--хама посадили на пару років.
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27.04.2020 12:19 Ответить
як то кажуть:дай Боже нашому телятки вовка з'їсти. Скоріше за все Віталік його помилує
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27.04.2020 12:35 Ответить
Ага - мы все уже в курсе про базовый сценарий дальнейший: сразу на ликарняный, потом "нивинаватаяя", потом "этовсеони", потом "возмещайтисуки", потом "востанавливайтипадлы"
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27.04.2020 13:00 Ответить
У меня вопрос к Кличко? Как человек с интеллектуальным уровнем гопника из Троещины начала 90-х попал на эту должность? сразу вспоминается бессмертный Булгаков и его герой Шариков: "Позвольте, но как же он служил в очистке...". И смех, и грех...
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27.04.2020 14:11 Ответить
 
 