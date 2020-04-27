Будет отвечать перед законом независимо от статуса и должности, - глава НПУ Клименко о задержании замглавы КГГА Слончака

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко прокомментировал ночной инцидент на Льва Толстого, после которого замглавы КГГА Владимир Слончак был задержан полицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 27 апреля, сказал глава Национальной полиции Украины, комментируя задержание заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все - равны перед законом! Спасибо полицейским за службу", - прокомментировал задержание заместителя председателя КГГА Игорь Клименко.

Напомним, вчера вечером в Соломенском районе Киева патрульные остановили автомобиль "Мерседес", который двигался без включенных фар. Выяснилось, что за рулем была депутат Киевского городского совета, а на пассажирском сиденье - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

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Во время общения патрульные заподозрили, что водитель находился в состоянии опьянения. Ей предложили пройти тест на драгере, однако женщина отказалась. При этом пассажир начал агрессивно себя вести, не реагировал на замечания полицейского и ударил работника полиции.

В результате на водитель составили административный протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а пассажира задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили его в изолятор временного содержания.

По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.