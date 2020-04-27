Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за "давления на судей"

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" и законности процедуры bail-in якобы из-за давления на судей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Большая палата Верховного суда из-за давления в СМИ в понедельник отложила рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн", - сообщил журналистам представитель суда.

В частности отмечается, что Верховный Суд планирует заявить в прокуратуру и Высший совет правосудия о давлении в деле о вкладах Суркисов в "Приватбанке".

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Как известно, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "Приватбанке" были взысканы в пользу государства при национализации банка.

Последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов".