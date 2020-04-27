Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за "давления на судей"
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" и законности процедуры bail-in якобы из-за давления на судей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Большая палата Верховного суда из-за давления в СМИ в понедельник отложила рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн", - сообщил журналистам представитель суда.
В частности отмечается, что Верховный Суд планирует заявить в прокуратуру и Высший совет правосудия о давлении в деле о вкладах Суркисов в "Приватбанке".
Как известно, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "Приватбанке" были взысканы в пользу государства при национализации банка.
Последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов".
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рано или поздно...
"Государство - это я" - раздался хрюкот из Будки
шоб приняли законное решение или не законное??
потому как балл ин - плохой инструмент для привата
возвращать всеравно прийдется бабки, такая процедура ...
Вы не отдаете мне Приватбанк целиком, и даже закон принимаете?, - спрашивает Коломойский, - тогда я заберу его по частям.
Выплата этой суммы может привести к негативным последствиям не только для Приват-Банка, а для всей финансовой системы Украины. Потому что если процедура bail-in (списание средств связанных с акционерами лиц) незаконна, то тогда и национализация незаконна. И действительно, как сообщает НБУ, именно после этого будут разморожены все другие дела по национализации Приват-Банка. Это те дела, которыми Игорь Коломойский хочет признать незаконным национализацию и вернуть банк себе."
=Ferrum Must Flow=
не хоче ставити крапку у справі бені.
не бажання зеленського означити свою позицію
"хитає" всю владу..
ніхто не певен у стабільності влади..
Ми ж не довіряємо ******** українським судам! Навіть тим https://www.radiosvoboda.org/a/28474750.html суддям, які були відібрані на конкурсі Чи отут: https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214406/ . Бо ті перші конкурси були такими недосконалими... І першу скрипку у визначенні переможців конкурсу грали ті ж сами судді (часто - ті ж самі недоброчесні)...
Потрібен Саакашвіллі якого зразу погонять як получать кредит, так само як із законом про приват який приймається з порушенням Конституції...
Цей закон оскаржать в Конституційному суді і приват виплатить компенсаціюю або продадуть його а купить його офшорна компанія за липові гроші, по схемі як Ахметов купив Укртелеком колись за державні гроші...
Як відомо, під час роботи тимчасової адміністрації в ПриватБанку за процедурою конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in - технічна частина націоналізації) сім'ю Суркісів також визнали пов'язаними особами. У Ігоря Суркіса в ПриватБанку на рахунку було 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) - 514,1 млн грн, Григорія Суркіса - 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) - 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) - 44,8 млн грн.
Рішення суддів може поставити крапку у багаторічному конфлікті, суть якого зводиться до визнання або ж невизнання Суркісів пов'язаними особами із колишнім власником Привату Ігорем Коломойським. Також, від вердикту Великої Палати, надалі буде залежати доля й інших позовів щодо до намірів Суркісів зобов'язати Україну виплачувати мільярди гривень їх кіпрським офшорам. Ця справа вже давно вийшла за межі суто юридичного поля і стала політичною, вважає політолог Володимир Цибулько. За його словами, вона перетворилася у предмет торгу і може бути використана для тиску на Президента Володимира Зеленського.
"Всі ці ігри пов'язані з тим, щоб трохи підкорити Зеленського, зробити більш слухняним. Друге - чим довше ситуація довкола "Привату" буде заплутаною, тим спокійніше буде Коломойському торгуватися із зовнішніми агентами впливу", - каже політолог.
Цибулько нагадав, що ПриватБанк був націоналізований "не лише через шахрайське керівництво". "А, в тому числі, й тому що на нього було заведено майже 16 млн грн фізичних осіб. У випадку чого він би (банк) просто підірвав політичну стабільність в країні. Зрозуміло також і те, що Коломойський повиводив кошти, які були виділені на рекапіталізацію. Тому, цей спір він давно став політичним, давно покинув межі юридичного поля", - пояснив експерт.
За словами Цибулько, держава сьогодні повинна не лише відстояти свою правоту у судах із Суркісами, щоб не допустити виплат із бюджету на їх офшори, але й вимагати, щоб колишні власники банку та пов'язані з ним особи взагалі повертали Україні, вкладені у рекапіталізацію кошти.
"З них треба вимагати кошти на рекапіталізацію, які вони всі вивели. Держава взяла банк у катастрофічному стані, тому і відбулася націоналізація", - сказав він, і додав, що не виключає сценарій за якого судді підіграють олігархам і ті вкотре "перекачають кошти держави у свої кишені".