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Новости Приватбанк
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Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за "давления на судей"

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" и законности процедуры bail-in якобы из-за давления на судей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Большая палата Верховного суда из-за давления в СМИ в понедельник отложила рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн", - сообщил журналистам представитель суда.

В частности отмечается, что Верховный Суд планирует заявить в прокуратуру и Высший совет правосудия о давлении в деле о вкладах Суркисов в "Приватбанке".

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Как известно, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "Приватбанке" были взысканы в пользу государства при национализации банка.

Последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов".

Боголюбов Геннадий (110) Верховный Суд (1100) Коломойский Игорь (1792) национализация (238) НБУ (4836) Порошенко Петр (19618) Суркис (338) Гонтарева Валерия (816) Дубилет (60) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+9
Как только МВФ даст кредит, так на следующий день всё порешают в пользу Суркисов. .
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27.04.2020 12:01 Ответить
+6
Более того- нижестоящие суды тут же присудят Приватбанк Коломойскому.
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27.04.2020 12:04 Ответить
+6
Цікаво: а атмосферний тиск їм не заважає?
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27.04.2020 12:10 Ответить
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Как только МВФ даст кредит, так на следующий день всё порешают в пользу Суркисов. .
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27.04.2020 12:01 Ответить
Более того- нижестоящие суды тут же присудят Приватбанк Коломойскому.
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27.04.2020 12:04 Ответить
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за "давления на судей" - Цензор.НЕТ 1537
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27.04.2020 12:11 Ответить
так балл ин это и предусматривает
рано или поздно...
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27.04.2020 12:19 Ответить
Украинские суды, как сугубо коммерческие организации, просто делают свой бизнес.
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27.04.2020 12:28 Ответить
Здогадайтеся яке відомство провалило економічну експертизу у справі "Приват-Банку"......

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за "давления на судей" - Цензор.НЕТ 9538
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27.04.2020 12:09 Ответить
No money, no honey
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27.04.2020 12:09 Ответить
Цікаво: а атмосферний тиск їм не заважає?
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27.04.2020 12:10 Ответить
Ой, які вони там ніжні: на них тиснуть. Так не піддавайтесь тиску. У чому проблема? Чи в долі з Бенею&Суркіси?
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27.04.2020 12:10 Ответить
"... трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством.."

"Государство - это я" - раздался хрюкот из Будки
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27.04.2020 12:10 Ответить
Той, которую Коломой обещал покрасить?
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27.04.2020 12:15 Ответить
Не страна ,а КВН
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27.04.2020 12:12 Ответить
Верховный Суд планирует заявить в прокуратуру и Высший совет правосудия о давлении в деле о вкладах Суркисов в "Приватбанке".Источник: https://censor.net/n3191763 что значит планирует??????????? он что живой человек?????????
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27.04.2020 12:14 Ответить
Правильно отложили. До принятия антиколомойского закона.
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27.04.2020 12:14 Ответить
заявы в прокуратуру - и работайте дальше...государство вас должно защитить...как бы ))))
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27.04.2020 12:15 Ответить
Ага защитит. Щас коломойский титушок нагонит, а всякие ахтивисты и патриоты даже не квакнут ибо не проплочено.
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27.04.2020 15:58 Ответить
А хто у нас гарант Конституції?На державні інституції які не виконують свою функцію витрачаються сотні мільярдів гривень.....але кінець близько.
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27.04.2020 12:16 Ответить
давят ???
шоб приняли законное решение или не законное??
потому как балл ин - плохой инструмент для привата
возвращать всеравно прийдется бабки, такая процедура ...
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27.04.2020 12:17 Ответить
"27-го апреля Верховный Суд Украины (ВСУ) рассмотривает иск Суркисов, в котором они настаивают на том, что никак не связаны с Коломойским, и просят вернуть им депозит, конвертированный в капитал банка при национализации. Дело тут не только в Суркисах, которые требуют выплатить 1 млрд. грн, но и в том, что общая сумма средств лиц, списанных со счетов связанных с Коломойским составляет 29,4 млрд грн. И если ВСУ примет решение в пользу Суркисов, то это откроет дорогу к возвращению этой суммы людям Коломойского.
Вы не отдаете мне Приватбанк целиком, и даже закон принимаете?, - спрашивает Коломойский, - тогда я заберу его по частям.
Выплата этой суммы может привести к негативным последствиям не только для Приват-Банка, а для всей финансовой системы Украины. Потому что если процедура bail-in (списание средств связанных с акционерами лиц) незаконна, то тогда и национализация незаконна. И действительно, как сообщает НБУ, именно после этого будут разморожены все другие дела по национализации Приват-Банка. Это те дела, которыми Игорь Коломойский хочет признать незаконным национализацию и вернуть банк себе."
=Ferrum Must Flow=
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27.04.2020 12:18 Ответить
зеленський тягне час,
не хоче ставити крапку у справі бені.

не бажання зеленського означити свою позицію
"хитає" всю владу..
ніхто не певен у стабільності влади..
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27.04.2020 13:06 Ответить
От для чого потрібні "антиколомойські" зміни в банківському Законі...
Ми ж не довіряємо ******** українським судам! Навіть тим https://www.radiosvoboda.org/a/28474750.html суддям, які були відібрані на конкурсі Чи отут: https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214406/ . Бо ті перші конкурси були такими недосконалими... І першу скрипку у визначенні переможців конкурсу грали ті ж сами судді (часто - ті ж самі недоброчесні)...
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27.04.2020 13:22 Ответить
МВФ корумпована структура інакше Україні давно б не давали кредитів, але що дати кредит потрібна хороша інформаційна кампанія, щоб керівництво МВФ могло показати країнам донорам що гроші не просто вкрали а ніби пішли в правильне русло...
Потрібен Саакашвіллі якого зразу погонять як получать кредит, так само як із законом про приват який приймається з порушенням Конституції...
Цей закон оскаржать в Конституційному суді і приват виплатить компенсаціюю або продадуть його а купить його офшорна компанія за липові гроші, по схемі як Ахметов купив Укртелеком колись за державні гроші...
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27.04.2020 14:06 Ответить
Пропоную наступну правову позицію Верховного Суду у даній справі:при розгляді позовних вимог, пов'язаних з поверненням депозитного вкладу в установі банку, яка була у подальшому націоналізована, судам належить з'ясовувати законність походження коштів вкладника та достовірність внесення вкладу.
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27.04.2020 14:26 Ответить
Як повідомляє https://nv.ua/ukr/biz/finance/sudi-z-surkisami-sudi-za-privatbank-novini-ukrajini-50084648.html НВ з посиланням на представників ПриватБанку, Велика палата Верховного суду України відклала розгляд касаційної скарги Національного банку України, Кабміну і ПриватБанку за позовом сім'ї Суркісів. Таке рішення Велика палата прийняла у зв'язку з тим, що суд звернувся до Вищої ради правосуддя і Офіс прокурора України через тиск на суд у ЗМІ.
Як відомо, під час роботи тимчасової адміністрації в ПриватБанку за процедурою конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in - технічна частина націоналізації) сім'ю Суркісів також визнали пов'язаними особами. У Ігоря Суркіса в ПриватБанку на рахунку було 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) - 514,1 млн грн, Григорія Суркіса - 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) - 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) - 44,8 млн грн.
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27.04.2020 15:45 Ответить
Велика Палата Верховного суду так чи інакше має розглянути позов українських олігархів Суркісів у спорі за ПриватБанк.
Рішення суддів може поставити крапку у багаторічному конфлікті, суть якого зводиться до визнання або ж невизнання Суркісів пов'язаними особами із колишнім власником Привату Ігорем Коломойським. Також, від вердикту Великої Палати, надалі буде залежати доля й інших позовів щодо до намірів Суркісів зобов'язати Україну виплачувати мільярди гривень їх кіпрським офшорам. Ця справа вже давно вийшла за межі суто юридичного поля і стала політичною, вважає політолог Володимир Цибулько. За його словами, вона перетворилася у предмет торгу і може бути використана для тиску на Президента Володимира Зеленського.
"Всі ці ігри пов'язані з тим, щоб трохи підкорити Зеленського, зробити більш слухняним. Друге - чим довше ситуація довкола "Привату" буде заплутаною, тим спокійніше буде Коломойському торгуватися із зовнішніми агентами впливу", - каже політолог.
Цибулько нагадав, що ПриватБанк був націоналізований "не лише через шахрайське керівництво". "А, в тому числі, й тому що на нього було заведено майже 16 млн грн фізичних осіб. У випадку чого він би (банк) просто підірвав політичну стабільність в країні. Зрозуміло також і те, що Коломойський повиводив кошти, які були виділені на рекапіталізацію. Тому, цей спір він давно став політичним, давно покинув межі юридичного поля", - пояснив експерт.
За словами Цибулько, держава сьогодні повинна не лише відстояти свою правоту у судах із Суркісами, щоб не допустити виплат із бюджету на їх офшори, але й вимагати, щоб колишні власники банку та пов'язані з ним особи взагалі повертали Україні, вкладені у рекапіталізацію кошти.
"З них треба вимагати кошти на рекапіталізацію, які вони всі вивели. Держава взяла банк у катастрофічному стані, тому і відбулася націоналізація", - сказав він, і додав, що не виключає сценарій за якого судді підіграють олігархам і ті вкотре "перекачають кошти держави у свої кишені".
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27.04.2020 19:39 Ответить
 
 