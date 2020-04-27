За прошедшие сутки у 32 киевлян подтвердили коронавирус, один случай летальный, - Кличко

Всего в в столице уже 1220 подтвержденных случаев COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека. Двое из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня - 1220", - сказал Кличко.

Среди заболевших 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина в возрасте от 18 до 71 лет.

Из мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом - 20 семинаристов из Киево-Печерской Лавры.

Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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