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Новости Коронавирус и карантин
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За прошедшие сутки у 32 киевлян подтвердили коронавирус, один случай летальный, - Кличко

За прошедшие сутки у 32 киевлян подтвердили коронавирус, один случай летальный, - Кличко

Всего в в столице уже 1220 подтвержденных случаев COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека. Двое из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня - 1220", - сказал Кличко.

Среди заболевших 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина в возрасте от 18 до 71 лет.

Из мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом - 20 семинаристов из Киево-Печерской Лавры.

Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25685) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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https://www.worldometers.info/coronavirus/ там есть колонка "кол-во тестов на 1 млн населения". Албания сделала больше тестов, чем земразота!
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27.04.2020 12:18 Ответить
20 чоловіків із 21 захворілого - з лаври РПЦвУ!
Може їх обкопати як в Дніпрі та посипати дустом з повітря?
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27.04.2020 12:47 Ответить
 
 